Красная дорожка ММКФ 2026: Сергей Безруков, Дарья Екамасова, Стася Толстая, Алексей Учитель

В конкурсе короткометражного кино в этом году участвуют 10 фильмов из шести стран, в неигровой программе — девять картин, в конкурсе «Русские премьеры» — семь работ, а в основном конкурсе — 13 фильмов. Фильмом открытия стала драма Александра Котта «Ангелы Ладоги» о событиях ноября 1941 года в блокадном Ленинграде. А в параллельной программе «Спецпоказы» сегодня днем впервые в России показали пятичасовую документальную ленту Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». Его премьера состоялась на Венецианском фестивале год назад.