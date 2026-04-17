Красная дорожка ММКФ 2026: Сергей Безруков, Дарья Екамасова, Стася Толстая, Алексей Учитель

16 апреля в московском театре «Россия» состоялось открытие 48-го Московского международного кинофестиваля. Звезды выбрали украшения Mercury и black tie. Первую награду смотра — специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю. Константин Станиславский» — получил Сергей Безруков.
Дарья Екамасова
Алла Сигалова
Любовь Толкалина
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Церемонию приветственным словом президента Владимира Путина открыла министр культуры Ольга Любимова, она же вручила почетную статуэтку Безрукову.
Ведущим вечера выступил актер Даниил Воробьев. А на красной дорожке ММКФ появились Алла Сигалова, Алексей Учитель, Валерия Гайя Германика с дочерью Октавией, Ида Галич, Кристина Асмус, Дарья Екамасова, Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Анна Банщикова, Александр Цыпкин, Ирина Безрукова, Светлана Дружинина, Любовь Толкалина, Софья Синицына и другие артисты.
В конкурсе короткометражного кино в этом году участвуют 10 фильмов из шести стран, в неигровой программе — девять картин, в конкурсе «Русские премьеры» — семь работ, а в основном конкурсе — 13 фильмов. Фильмом открытия стала драма Александра Котта «Ангелы Ладоги» о событиях ноября 1941 года в блокадном Ленинграде. А в параллельной программе «Спецпоказы» сегодня днем впервые в России показали пятичасовую документальную ленту Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». Его премьера состоялась на Венецианском фестивале год назад.
Председатель жюри Прасанне Витанаге в цепи с образом Георгия Победоносца Mercury и ведущий вечера Даниил Воробьев
Символ ММКФ — цепь власти, чести и достоинства с образом Георгия Победоносца — по традиции вручили председателю жюри Прасанне Витанаге.
Статуэтка «Серебряный святой Георгий» с фигурой святого Георгия, поражающего дракона, сделана из серебра с основанием из змеевика с золотым логотипом Mercury
Цепь и медальон выполнены из золота или серебра с позолотой, с геральдическим щитом, покрытым темно-красной эмалью с изображением святого Георгия Победоносца
