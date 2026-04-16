Ильдар Абдразаков, Зара, Алсу на премии BRAVO

14 апреля на Исторической сцене Большого театра наградили лауреатов VIII международной премии за достижения в области классической музыки.  

В преддверии церемонии статуэтку – позолоченный скрипичный ключ в виде литеры B на постаменте из змеевика от ювелирного бренда Mercury – вручили дирижеру и генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву в номинации «Концертная театральная площадка года» с ремаркой за «беспрецедентное количество постановок».

Ильдар Абдразаков. «Лучший классический мужской вокал» – Ильдар Абдразаков. Артист также получил статуэтку за режиссуру оперы года «Алеко» для Севастопольского театра

«Лучший классический мужской вокал» – Ильдар Абдразаков. Артист также получил статуэтку за режиссуру оперы года «Алеко» для Севастопольского театра оперы и балета

Диляра Идрисова забрала статуэтку за «Лучший классический женский вокал»

Диляра Идрисова забрала статуэтку за «Лучший классический женский вокал»

Пианист Владимир Вишневский выиграл в номинации «Открытие года»

Пианист Владимир Вишневский выиграл в номинации «Открытие года»

Награду за «Классический альбом года» забрал дудукист Эрик Мирзоян

Награду за «Классический альбом года» забрал дудукист Эрик Мирзоян

Зара
Зара
Александр Панайотов

Александр Панайотов

Алсу
Алсу

На премии отметили классических музыкантов из 11 стран: России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.

Классический исполнитель из страны-партнера — худрук Большого театра Беларуси и дирижер-постановщик оперы Артем Макаров

Классический исполнитель из страны-партнера — худрук Большого театра Беларуси и дирижер-постановщик оперы Артем Макаров

В специальной номинации «Композитор года» статуэтку забрал Валерий Воронов из Белоруси

В специальной номинации «Композитор года» статуэтку забрал Валерий Воронов из Белоруси 

Классический исполнитель из страны-партнера – сопрано Эльнура Муктарбек из Киргизии

Классический исполнитель из страны-партнера – сопрано Эльнура Муктарбек из Киргизии

Классический исполнитель из страны-партнера – дарбукист и ударник Рони Баррак из Ливана

Классический исполнитель из страны-партнера – дарбукист и ударник Рони Баррак из Ливана

Классический исполнитель из страны-партнера — скрипачка Наоми Тагг из ЮАР

Классический исполнитель из страны-партнера — скрипачка Наоми Тагг из ЮАР

Классический исполнитель из страны-партнера – гобоист Мохамед Салех из Египта

Классический исполнитель из страны-партнера – гобоист Мохамед Салех из Египта

Классический исполнитель из страны-партнера — тенор Марван Фаги из Саудовской Аравии

Классический исполнитель из страны-партнера — тенор Марван Фаги из Саудовской Аравии

Классический исполнитель из страны-партнера – тенор Алихан Бейсеков из Казахстана

Классический исполнитель из страны-партнера – тенор Алихан Бейсеков из Казахстана

На гала-концерте выступил Дмитрий Маликов, на сцену также вышли Светлана Захарова в дуэте с Артемием Беляковым и лауреаты Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина.

