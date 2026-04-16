Ильдар Абдразаков, Зара, Алсу на премии BRAVO

14 апреля на Исторической сцене Большого театра наградили лауреатов VIII международной премии за достижения в области классической музыки.
В преддверии церемонии статуэтку – позолоченный скрипичный ключ в виде литеры B на постаменте из змеевика от ювелирного бренда Mercury – вручили дирижеру и генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву в номинации «Концертная театральная площадка года» с ремаркой за «беспрецедентное количество постановок».
«Лучший классический мужской вокал» – Ильдар Абдразаков. Артист также получил статуэтку за режиссуру оперы года «Алеко» для Севастопольского театра оперы и балета
Диляра Идрисова забрала статуэтку за «Лучший классический женский вокал»
Пианист Владимир Вишневский выиграл в номинации «Открытие года»
Награду за «Классический альбом года» забрал дудукист Эрик Мирзоян
Александр Панайотов
На премии отметили классических музыкантов из 11 стран: России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.
Классический исполнитель из страны-партнера — худрук Большого театра Беларуси и дирижер-постановщик оперы Артем Макаров
В специальной номинации «Композитор года» статуэтку забрал Валерий Воронов из Белоруси
Классический исполнитель из страны-партнера – сопрано Эльнура Муктарбек из Киргизии
Классический исполнитель из страны-партнера – дарбукист и ударник Рони Баррак из Ливана
Классический исполнитель из страны-партнера — скрипачка Наоми Тагг из ЮАР
Классический исполнитель из страны-партнера – гобоист Мохамед Салех из Египта
Классический исполнитель из страны-партнера — тенор Марван Фаги из Саудовской Аравии
Классический исполнитель из страны-партнера – тенор Алихан Бейсеков из Казахстана
На гала-концерте выступил Дмитрий Маликов, на сцену также вышли Светлана Захарова в дуэте с Артемием Беляковым и лауреаты Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина.
