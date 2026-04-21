Как прошел юбилейный 25-й Dance Open Екатерины Галановой: Михаил Пиотровский, Юлия Матвиенко, Ника и Юлия Стрижак среди гостей

Создатель фестиваля Екатерина Галанова уже четверть века привозит лучшие постановки мира — от классики до контемпорари! И, похоже, это тот редкий случай: проект задает планку главным международным танцевальным форумам. На юбилейный сезон в Александринском театре традиционно собрался весь петербургский истеблишмент.
Соня Хименес
Антонио Нахарро
Программа XXV сезона оказалась не только про сцену, но и про диалог: помимо показов, прошли творческие встречи с хореографами. Публика напрямую общалась с мексиканцами Соней Хименес и Эдгаром Зендехасом — их работы вошли в программу «Головокружение» вместе с балетами Начо Дуато и Ицика Галили. Заодно зафиксировали исторический момент: Национальная танцевальная компания Мексики впервые выступила в России.
Татьяна Тен, Уэсли Карвальо
Ицик Галили и Катерина Новикова
Эрик Родригес
Светлана Доценко и Сергей Рябинкин
Антонио Нахарро
Евгения Кузнецова
Фестиваль завершился 17 апреля грандиозным гала-вечером с фрагментами самых популярных постановок, представленных на Dance Open за четверть века. Это и родные «589 тактов» Вячеслава Самодурова, и фрагмент балета «Грек Зорба» американца Лорки Мясина, и па-де-де из «Корсара» Мариуса Петипа в исполнении блистательной примы Мариинки Ренаты Шакировой и Алексея Ороховски.
По театральной традиции снимать было нельзя. И стоило кому-то потянуться к телефону, как зал мгновенно реагировал — фирменным петербургским шиканьем: раскатистым, но очень интеллигентным.
