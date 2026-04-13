Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Иэн Маккеллен, Хелен Миррен, Кейт Бланшетт, Розамунд Пайк на Премии Лоренса Оливье 2026

Высшая театральная награда Великобритании, аналог премии «Тони», в юбилейный, 50-й раз прошла 12 апреля в Королевском Альберт-холле. По традиции победителям вручили бронзовые статуэтки с бюстом Лоуренса Оливье в роли Генриха V из постановки театра «Олд Вик» 1937 года работы скульптора Гарри Франкетти.

Getty / Jeff Spicer

Иэн Маккеллен и Хелен Миррен

Getty / Jeff Spicer

Кейт Бланшетт

Getty / Jeff Spicer

Актриса Розамунд Пайк (в Tom Ford), получившая награду за главную роль в спектакле «Среди прочего», призналась, что впервые за 14 лет стала номинанткой престижной премии. «Я люблю перевоплощаться в разные роли и становится другими людьми. Быть просто Розамунд на всеобщем обозрении… это страшнее, чем монолог на сцене». 

Она также неожиданно заговорила о своей любви к «Формуле-1», для которой ведет подкаст на BBC Radio 5 Live: «Я тащусь от машин, от историй. Команды "Формулы-1", их перелеты по всему миру — это настоящие театральные гастроли».

Jeff Spicer

Брайан Крэнстон и Робин Дирден. Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие», раскрыл секрет как оставаться отдохнувшим параллельно службе в театре: «Я живу как монах. Суп, молитва, дневной сон — и снова на сцену». Ради лондонских гастролей актер отказался от всех вечеринок: «Мой максимум — вздремнуть в гримерке между актами».

Getty / Jeff Spicer

Дэмиэн Херли, Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус

Jeff Spicer

Том Хиддлстон, номинированный за «Много шума из ничего», согласился держать карточки с подсказками для ведущего Ника Мохаммеда. Актер делал это с «грацией принца датского» — публика аплодировала каждому его движению.

Юбилейную церемонию выстроили как театральное шоу. Открытие собрали из попурри песен из «Призрака оперы» и «Злой» — с живым оркестром и быстрой сменой декораций. В течение вечера сцена работала как витрина сезона: номинанты выходили с короткими фрагментами своих спектаклей. Празднование 50-летия премии также встроили в драматургию вечера: на сцене появлялись отсылки к классике Вест-Энда и архивные образы знаковых постановок.

Getty / Jeff Spicer

Рэйчел Зеглер получила награду в музыкальной категории за роль в мюзикле «Эвита». Актриса и певица не смогла сдержать слез, когда в зале для победителей увидела Элен Пейдж — первую исполнительцу роли Эвы Перон: «Я выросла на ее "Памяти" из "Кошках".». Лауреатка также добавила, что ее путь начался с безумного открытого кастинга в соцсетях: «30 000 девушек, и я, которая просто отправила видео без разрешения родителей. Спасибо маме с папой за снисходительность». На церемонии она исполнила "Don’t Cry for Me Argentina". Элен Пейдж, получившая специальную премию за 60 лет карьеры, назвала этот момент «сюрреалистическим».

Getty / Jeff Spicer

Бой Джордж

Getty / Jeff Spicer

Минни Драйвер

Getty / Jeff Spicer

Аджоа Андох

Getty / Jeff Spicer

Ванесса Уильямс

Getty / Jeff Spicer

Моника Барбаро

Getty / Jeff Spicer

Амелия Димолденберг 

Ведущий, комик Ник Мохаммед, держал легкий тон и шутил об одержимости британской публики мюзиклами. Подтверждая это главным героем вечера стал Паддингтон: мюзикл собрал сразу несколько ключевых наград, включая призы за лучший новый мюзикл и режиссуру, которую получил Люк Шеппард. Джеймс Хамид и Арти Шах разделили награду за лучшую мужскую роль в мюзикле.

На зеленой ковровой дорожке появились Иэн Маккеллен, Хелен Миррен, Кейт Бланшетт, Розамунд Пайк, Рэйчел Зеглер и другие артисты.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: