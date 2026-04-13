Иэн Маккеллен, Хелен Миррен, Кейт Бланшетт, Розамунд Пайк на Премии Лоренса Оливье 2026

Высшая театральная награда Великобритании, аналог премии «Тони», в юбилейный, 50-й раз прошла 12 апреля в Королевском Альберт-холле. По традиции победителям вручили бронзовые статуэтки с бюстом Лоуренса Оливье в роли Генриха V из постановки театра «Олд Вик» 1937 года работы скульптора Гарри Франкетти.
Иэн Маккеллен и Хелен Миррен
Кейт Бланшетт
Актриса Розамунд Пайк (в Tom Ford), получившая награду за главную роль в спектакле «Среди прочего», призналась, что впервые за 14 лет стала номинанткой престижной премии. «Я люблю перевоплощаться в разные роли и становится другими людьми. Быть просто Розамунд на всеобщем обозрении… это страшнее, чем монолог на сцене».
Она также неожиданно заговорила о своей любви к «Формуле-1», для которой ведет подкаст на BBC Radio 5 Live: «Я тащусь от машин, от историй. Команды "Формулы-1", их перелеты по всему миру — это настоящие театральные гастроли».
Брайан Крэнстон и Робин Дирден. Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие», раскрыл секрет как оставаться отдохнувшим параллельно службе в театре: «Я живу как монах. Суп, молитва, дневной сон — и снова на сцену». Ради лондонских гастролей актер отказался от всех вечеринок: «Мой максимум — вздремнуть в гримерке между актами».
Дэмиэн Херли, Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус
Том Хиддлстон, номинированный за «Много шума из ничего», согласился держать карточки с подсказками для ведущего Ника Мохаммеда. Актер делал это с «грацией принца датского» — публика аплодировала каждому его движению.
Юбилейную церемонию выстроили как театральное шоу. Открытие собрали из попурри песен из «Призрака оперы» и «Злой» — с живым оркестром и быстрой сменой декораций. В течение вечера сцена работала как витрина сезона: номинанты выходили с короткими фрагментами своих спектаклей. Празднование 50-летия премии также встроили в драматургию вечера: на сцене появлялись отсылки к классике Вест-Энда и архивные образы знаковых постановок.
Рэйчел Зеглер получила награду в музыкальной категории за роль в мюзикле «Эвита». Актриса и певица не смогла сдержать слез, когда в зале для победителей увидела Элен Пейдж — первую исполнительцу роли Эвы Перон: «Я выросла на ее "Памяти" из "Кошках".». Лауреатка также добавила, что ее путь начался с безумного открытого кастинга в соцсетях: «30 000 девушек, и я, которая просто отправила видео без разрешения родителей. Спасибо маме с папой за снисходительность». На церемонии она исполнила "Don’t Cry for Me Argentina". Элен Пейдж, получившая специальную премию за 60 лет карьеры, назвала этот момент «сюрреалистическим».
Бой Джордж
Минни Драйвер
Аджоа Андох
Ванесса Уильямс
Моника Барбаро
Амелия Димолденберг
Ведущий, комик Ник Мохаммед, держал легкий тон и шутил об одержимости британской публики мюзиклами. Подтверждая это главным героем вечера стал Паддингтон: мюзикл собрал сразу несколько ключевых наград, включая призы за лучший новый мюзикл и режиссуру, которую получил Люк Шеппард. Джеймс Хамид и Арти Шах разделили награду за лучшую мужскую роль в мюзикле.
