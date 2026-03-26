Анастасия Лихолат и галерея керамики «573»: светское открытие выставки «Между знаком и действием»

Куратор и идеолог пространства Анастасия Лихолат объединила 17 авторов разных школ и поколений вокруг идей свободы и неизбежности выбора. Коллекционеры, художники, галеристы и кураторы провели вечер среды 25 марта в формате интеллектуального праздника: кураторская экскурсия сменилась неформальным общением. 

Анастасия Лихолат (Долгова), Константин Лихолат, с работами Наны Татишвили Major Arcana
Анастасия Лихолат (Долгова)
Анна Баринова (Нова), с самой большой расписной тарелкой в мире «Нингё 1.52» Наны Татишвили
Сергей Макаров
Ольга Таратынова, Наталья Костригина, Светлана Добросолец с «Major Arcana» Наны Татишвили
Кирилл Авелев, с коконом Сергея Соринского 
Татьяна Андреева
Сергей Макаров, Галина Макарова рядом с «Чашами терпения» Надии Миниахметовой
Нана Татишвили

Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева, с работами Наны Татишвили Major Arcana
Игорь Осовский и Мария Хугашвили с работой Екатерины Чариной «Memento de vita»

Лена Голова, с дочерью Эммой
Вадим Тишин
Светлана Соколова , с работами Наны Татишвили Major Arcana

Пространство галереи «573» выстроено как точка паузы: экспозиция «Между знаком и действием» исследует то самое лиминальное состояние, когда подсказка уже прозвучала, а действие еще не совершено. Керамика здесь лишается привычной декоративности, превращаясь в инструмент для разговора о человеке и встающих перед ним экзистенциальных вопросах.

Анастасия Лихолат (Долгова)
Анастасия Чарина

Нана Татишвили

Екатерина Чарина с керамическими черепами своего авторства 

"Замочные скважины" Ольги Морозовой

«Невыносимая легкость бытия» Анастасии Чариной

Дарья Пирог 

Марина Гронина и Игорь Васильев

Алексей Дьяков

Керамические печенья с предсказаниями "Вчера, сегодня, всегда" Полины Семахиной

Константин Новиков
Анастасия Контарович, с "Что-то о важном" Анастасии Чариной
Дарья Пирог

Центральным событием стал перформанс Полины Семахиной «Вчера, сегодня, всегда». Сотни ярких керамических печений с предсказаниями и молоток: гостям предлагалось либо разбить «печенье» на месте, узнав свою судьбу, либо унести его целым, навсегда отказавшись от подсказки.

Светлана Соколова
Евдокия Горбовская, Дарья Пирог
"Кубик Рубика" и "Гадалка (Бумажная ностальгия)" Полины Семахиной

Константин Новиков, Анастасия Контарович
"Башня" Игоря Васильева

Арина Лещенко, Полина Семахина

Юрий Леонов

"Домик" Игоря Васильева

Иван Кругов

Мария Ситник, с коконом «Веретено» Сергея Соринского
Дмитрий Федюнин

Среди ключевых объектов выставки — телевизор-оракул Анастасии Чариной, монументальная серия Наны Татишвили «Major Arcana», выполненная на керамических пластах с росписью по сырой эмали, а также объемные солярные и родовые символы Виктора Решетникова, рассказывающие о трансформации и культурной памяти. Отдельного внимания заслуживают рифмы, заложенные куратором: коконы Сергея Соринского вступают в диалог с арканом Повешенного, а «Башня» Игоря Васильева — с башней Таро.

Выставка «Между знаком и действием» в галерее «573» на Дровяной улице, 8 продлится до 29 июня 2026 года.

Фото: Дима Многолет

Люди:
Евдокия Горбовская, Константин Лихолат, Анастасия Лихолат (Долгова) Анна Баринова (Нова), Константин Новиков, Сергей Макаров, Мария Ситник, Кирилл Авелев, Татьяна Андреева, Светлана Соколова , Лена Голова, Вадим Тишин, Ольга Таратынова, Анастасия Контарович, Дарина Казанцева

