Анастасия Лихолат и галерея керамики «573»: светское открытие выставки «Между знаком и действием»

Куратор и идеолог пространства Анастасия Лихолат объединила 17 авторов разных школ и поколений вокруг идей свободы и неизбежности выбора. Коллекционеры, художники, галеристы и кураторы провели вечер среды 25 марта в формате интеллектуального праздника: кураторская экскурсия сменилась неформальным общением.
Нана Татишвили
Игорь Осовский и Мария Хугашвили с работой Екатерины Чариной «Memento de vita»
Пространство галереи «573» выстроено как точка паузы: экспозиция «Между знаком и действием» исследует то самое лиминальное состояние, когда подсказка уже прозвучала, а действие еще не совершено. Керамика здесь лишается привычной декоративности, превращаясь в инструмент для разговора о человеке и встающих перед ним экзистенциальных вопросах.
Анастасия Чарина
Нана Татишвили
Екатерина Чарина с керамическими черепами своего авторства
"Замочные скважины" Ольги Морозовой
«Невыносимая легкость бытия» Анастасии Чариной
Дарья Пирог
Марина Гронина и Игорь Васильев
Алексей Дьяков
Керамические печенья с предсказаниями "Вчера, сегодня, всегда" Полины Семахиной
Дарья Пирог
Центральным событием стал перформанс Полины Семахиной «Вчера, сегодня, всегда». Сотни ярких керамических печений с предсказаниями и молоток: гостям предлагалось либо разбить «печенье» на месте, узнав свою судьбу, либо унести его целым, навсегда отказавшись от подсказки.
"Кубик Рубика" и "Гадалка (Бумажная ностальгия)" Полины Семахиной
"Башня" Игоря Васильева
Арина Лещенко, Полина Семахина
Юрий Леонов
"Домик" Игоря Васильева
Иван Кругов
Дмитрий Федюнин
Среди ключевых объектов выставки — телевизор-оракул Анастасии Чариной, монументальная серия Наны Татишвили «Major Arcana», выполненная на керамических пластах с росписью по сырой эмали, а также объемные солярные и родовые символы Виктора Решетникова, рассказывающие о трансформации и культурной памяти. Отдельного внимания заслуживают рифмы, заложенные куратором: коконы Сергея Соринского вступают в диалог с арканом Повешенного, а «Башня» Игоря Васильева — с башней Таро.
Выставка «Между знаком и действием» в галерее «573» на Дровяной улице, 8 продлится до 29 июня 2026 года.
Фото: Дима Многолет
