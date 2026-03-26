Кристина Березовская, Наталья Метелица, Анатолий Белкин и Сергей Лимонов: в KGallery открылась выставка «Долгая счастливая жизнь» — об эпохе шестидесятых

Кураторы Ксения Бендина и Мария Романенкова объясняют интерес к шестидесятым через понятие «анемойя» — тоску по времени, в котором никогда не жил. Пространство галереи пересобрали в форме прогулки, маршрут которой сопровождают отрывки вымышленного дневника. Его специально для выставки написал Евгений Водолазкин. Этот монолог ведет зрителя из комнаты с книжными полками (в создании которой участвовали букинисты «Академии») — через парадную — к знаковым событиям эпохи: выставке Пикассо в Эрмитаже 1957 года, постановке «Идиота» в БДТ, вечеру творческой молодежи в Доме писателя, где в 1968-м выступали Бродский и Довлатов.