Кристина Березовская, Наталья Метелица, Анатолий Белкин и Сергей Лимонов: в KGallery открылась выставка «Долгая счастливая жизнь» — об эпохе шестидесятых

В залах на набережной Фонтанки, 24 собрались художники, коллекционеры, друзья галереи — чтобы впервые увидеть малоизвестную графику Иосифа Бродского, машинописи Геннадия Шпаликова и вернуться в прошлое в сопровождении текста Евгения Водолазкина. Делимся репортажем!
Кураторы Ксения Бендина и Мария Романенкова объясняют интерес к шестидесятым через понятие «анемойя» — тоску по времени, в котором никогда не жил. Пространство галереи пересобрали в форме прогулки, маршрут которой сопровождают отрывки вымышленного дневника. Его специально для выставки написал Евгений Водолазкин. Этот монолог ведет зрителя из комнаты с книжными полками (в создании которой участвовали букинисты «Академии») — через парадную — к знаковым событиям эпохи: выставке Пикассо в Эрмитаже 1957 года, постановке «Идиота» в БДТ, вечеру творческой молодежи в Доме писателя, где в 1968-м выступали Бродский и Довлатов.
Кураторы Мария Романенкова и Ксения Бендина
Михаил Дединкин
«Долгую счастливую жизнь» собирали три месяца. «В музее на такой проект ушло бы полтора года», — заметила основательница галереи Кристина Березовская, добавляя, что ее телефонная книга полна коллекционеров, которые в три часа ночи специально не берут трубку — знают, что она «в агонии» снова будет выпрашивать шедевры.
Любовь Безрукова
Лиза Орлова
Научный консультант выставки, попечитель фонда музея Иосифа Бродского Антон Алексеевкий и Иван Молотков
Кирилл Перепечкин
Светлана Рыбакова
Мария Чукальская
Помимо подлинных артефактов времени, галерея представила специальный сет коктейлей «Дюшес» и «Кировский завод» от бара Tesla, а также пирожки от легендарной «Минутки». В залах экспозиции играла живая музыка.
Эра Борисовна Коробова и Руслан Симаков
Анна Иванова и Иван Оносов
Виктория Печенкина
Полина Раевская и Эмиль Шахмарданов
Юлия Сталь, Богдан Хилько, София Караваева, Ольга Романова
Кирилл Или и Анатолий Павлов
Ангелина Пилипчук
Софья Акимова
Михаил Пастухов
Елизавета Закураева
Константин Костюченко
К открытию «Долгой счастливой жизни» приурочена параллельная программа: лекции искусствоведа, научного сотрудника Эрмитажа Эры Коробовой, встречи с художником Анатолием Белкиным и автором сериала «Оттепель» Валерием Тодоровским, кинопоказы и концерты. Подробнее смотрите в нашем анонсе.
Увидеть выставку можно до 10 мая в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.
Фото: Дима Егоров
Комментарии (0)