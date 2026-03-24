Александр Рогов, Митя Фомин, Влад Лисовец и Анатоль Вовк: гости показа House of Leo на Неделе моды в Москве

17 марта в рамках Московской недели моды осенне-зимнюю коллекцию Indulgence представил петербургский бренд мужского кутюра House of Leo — актуальная точка на петербургской фэшн-карте в мартовском номере Собака.ru! И пока одни переводили с английского и ломали голову над названием: терпимость ли в основе или все-таки потакание желаниям, — на подиуме развернулась та же двойственность: роскошь и сдержанность, концептуальность и простота.
Выпускник лондонского Central Saint Martins, лауреат премии Собака.ru «ТОП50», преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, мастер мужского кутюра Леонид Алексеев вместе с командой отправился в столицу, чтобы наглядно показать, как быть по-петербургски сверхмодным в предстоящем сезоне. Свою коллекцию он красноречиво окрестил «излишеством», а героев-гедонистов облачил в благородные природные оттенки — изумруд, платину, мальву — и натуральные ткани: мериносовую шерсть, шелк, альпаку, твид и жаккард.
Философию удовольствия бурно обсуждали и декодировали в первом ряду культуртрегеры мужского стиля: стилисты Александр Рогов, Влад Лисовец, Алексей Сухарев, историк моды Анатоль Вовк, певец Митя Фомин и директор по развитию Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос — под руку с супругой Ольгой.
Подробнее о коллекции читайте в репортаже редактора моды Собака.ru Полины Шевцовой.
Фото: Алексей Горсвет и Михаил Николаев
