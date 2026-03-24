Александр Рогов, Митя Фомин, Влад Лисовец и Анатоль Вовк: гости показа House of Leo на Неделе моды в Москве

17 марта в рамках Московской недели моды осенне-зимнюю коллекцию Indulgence представил петербургский бренд мужского кутюра House of Leo — актуальная точка на петербургской фэшн-карте в мартовском номере Собака.ru! И пока одни переводили с английского и ломали голову над названием: терпимость ли в основе или все-таки потакание желаниям, — на подиуме развернулась та же двойственность: роскошь и сдержанность, концептуальность и простота.

Леонид Алексеев
Александр Рогов
Митя Фомин
Владислав Лисовец
Алексей Сухарев
Анатоль Вовк
Лина Дембикова
Александр Перепелкин
Константин Андрикопулос. Ольга Андрикопулос
Настя Полетаева

Рома Крихели

Омар Байрамов

Выпускник лондонского Central Saint Martins, лауреат премии Собака.ru «ТОП50», преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, мастер мужского кутюра Леонид Алексеев вместе с командой отправился в столицу, чтобы наглядно показать, как быть по-петербургски сверхмодным в предстоящем сезоне. Свою коллекцию он красноречиво окрестил «излишеством», а героев-гедонистов облачил в благородные природные оттенки — изумруд, платину, мальву — и натуральные ткани: мериносовую шерсть, шелк, альпаку, твид и жаккард.

Эльмира Тулебаева
Андрей Савочкин

Владимир Канухин

Анзор Канкулов

Иван Гусев

Елена Шанович

Илья Вершинин

Марина Дэмченко

Владимир Снежин

Борис Махмуров и Кирилл Карпенко

Философию удовольствия бурно обсуждали и декодировали в первом ряду культуртрегеры мужского стиля: стилисты Александр Рогов, Влад Лисовец, Алексей Сухарев, историк моды Анатоль Вовк, певец Митя Фомин и директор по развитию Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос — под руку с супругой Ольгой.

Подробнее о коллекции читайте в репортаже редактора моды Собака.ru Полины Шевцовой. 

Фото: Алексей Горсвет и Михаил Николаев

