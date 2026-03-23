Илья Куруч, Екатерина Смольникова и Мария Грудина: гости весеннего показа ДЛТ

В атриуме на шестом этаже центрального универмага Петербурга прошло традиционное модное (и светское!) событие этой весны: креативная команда ДЛТ показала новые летние мужские и женские коллекции в 50 сверхактуальных образах — от Dolce & Gabbana и Bottega Veneta до Saint Laurent и Maison Margiela.
Вечер начался задолго до выхода моделей на подиум — за бокалом коктейлей и под техно-биты бара и фонотеки Catch 22. Место действия — белый зал, который неофициально окрестили «петербургской версией Гран-Пале». Свет, минимализм, и никаких отвлекающих деталей: только петербургский модный истеблишмент, подиум и сверхновые образы на острие ножа.
Рушана Валиева
Даша Людная (Гламорама)
Александра Федо
Среди гостей вечера были: комик Илья Куруч, модель Саша Паника, певица и звезда «Голоса» Рушана Валиева, актриса Полина Сидихина, основательница благотворительного проекта Play and help Екатерина Смольникова, электронный музыкант-легенда Сергей Елисеев (или более известный как Raumtester).
Лена Леин и Григорий Гаврилов
Ольга Каменева
Ксения Райская и Мария Буше
Алексей Власов
Богдан Левицкий и Александра Рогова
А о том, какие модные тренды собрали на показе в ДЛТ (подсказка: много кожаных бомберов, цветочных принтов, продолжение триумфального шествия гороха, бохо и многое другое!), читайте в репортаже редактора моды Собака.ru Полины Шевцовой.
Фото: Алексей Новиков, Глеб Широков, Дмитрий Колесов
Комментарии (0)