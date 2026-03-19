Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев: как прошла светская премьера дока «Зенит навсегда»

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма PREMIER и RUTUBE о петербургской футбольной команде-легенде. Док «Зенит навсегда» охватывает путь клуба длиною более 100 лет — от первых шагов до актуальных побед, триумфов и поражений. Авторы изучили более 500 часов архивных записей и взяли интервью у более чем 40 героев (игроки, тренеры, болельщики, историки, деятели культуры). Проект включает в себя полнометражный фильм и 5-серийный сериал.