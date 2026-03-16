Донателла Версаче, Шэрон Осборн и YUNGBLUD: гости благотворительной вечеринки Elton John AIDS Foundation

После вручения премии Американской киноакадемии 15 марта артисты присоединились к 34-ому ежегодному событию в West Hollywood Park. Ведущими вечера выступили продюсер Дэвид Ферниш, а также актеры Нил Патрик Харрис и Дэвид Бертка.
Главная цель Elton John AIDS Foundation в честь «Оскара» — сбор средств для борьбы со СПИДом и поддержки уязвимых сообществ. Фонд активно развивается, финансирует программы профилактики, лечения вируса и сейчас активно работает над программой доставки лекарств от ВИЧ с помощью дронов в отдаленные районы Африки. Проект уже получил $150 млн от Госдепартамента США. Как заявила глава фонда Энн Эслетт, их цель — «завершить то, что начали», и конец эпидемии СПИДа — это не мечта, а достижимая цель.
В торгах аукциона участвовали и необычные лоты. Например, картина, созданная в реальном времени художником Джеком Коултером, пока Элтон Джон играл для него на пианино легендарную Tiny Dancer.
Благотворительная вечеринка собрала более 80 знаменитостей, в том числе Дуа Липу, Адама Ламберта, Yungblud, актрису Софию Буш, бьюти-амбассадоров Донателлу Версаче, Шарлотту Тилбери. Появились и Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц — на фоне разгоревшегося конфликта с с его родителями, Дэвидом и Викторией Бекхэм.
