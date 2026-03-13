Олег Басилашвили, Михаил и Елизавета Боярские, Максим Матвеев и Евгений Сидихин: гости XVI актерской премии «Фигаро»

8 марта церемония вручения прошла в Театре имени Андрея Миронова. Дату выбрали неслучайно: в этот день легенде театра и кино исполнилось бы 85 лет. Премия, названная в честь одной из его звездных ролей, собрала всех — от корифеев сцены до ярких представителей нового поколения.
К Дому с башнями Розенштейна — Белогруда на улице Льва Толстого съехались «Лучшие из лучших», чтобы увезти с собой статуэтки Императорского фарфорового завода — фигурки Андрея Миронова в образе Фигаро. В этом году 12 «апостолов любви» отправились к легенде балета Габриэле Комлевой, актерам Олегу Меньшикову, Максиму Матвееву, Елене Симоновой, Ефиму Шифрину, Евгению Сидихину и режиссеру Антону Яковлеву. А статуэтки «Новое дыхание в искусстве» получили Александра Ребенок и Анна Чиповская.
Организаторами премии по традиции выступили Российский фонд культуры и Театр имени Андрея Миронова при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Президент премии — народный артист России Сергей Безруков, основатель — народный артист России Рудольф Фурманов.
Елизавета Боярская приехала поддержать мужа Максима Матвеева, получившего награду в номинации «Лучший из лучших». Актриса была вместе со свекровью Людмилой. «Очень теплая, доверительная атмосфера, почти домашняя, — написала Боярская. — Это именно актерская премия — здесь награждают артистов, и весь вечер посвящен театру и людям этой профессии».
Сам Матвеев посвятил награду своему учителю — ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому, ушедшему из жизни в январе. «Странные ощущения, когда получаешь премию не за конкретную роль, а за череду ролей. За заслуги, получается... Дожили», — прокомментировал актер. Вручал статуэтку Александр Олешко, который назвал Матвеева «журнальным красавцем» (Собака.ru подтверждает!) и заметил, что у того есть не только мужская, но и творческая красота. «Именно таким был Андрей Миронов», — добавил вручант.
Ефим Шифрин и Клара Новикова
Андрей Соколов и Елена Симонова
Валентин Смирнитский
В зрительном зале в этот вечер были народные артисты России Андрей Соколов, Елена Санаева, Максим Дунаевский, Валентин Смирнитский, Клара Новикова, Елена Цыплакова, Виктор Раков, Эммануил Виторган, Юрий Васильев, заслуженные артисты Нина Корниенко, Олеся Судзиловская и многие другие.
