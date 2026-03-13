Репортажи

Олег Басилашвили, Михаил и Елизавета Боярские, Максим Матвеев и Евгений Сидихин: гости XVI актерской премии «Фигаро»

8 марта церемония вручения прошла в Театре имени Андрея Миронова. Дату выбрали неслучайно: в этот день легенде театра и кино исполнилось бы 85 лет. Премия, названная в честь одной из его звездных ролей, собрала всех — от корифеев сцены до ярких представителей нового поколения.

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Влад Фурман
Влад Фурман
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Юрий Кузнецов, Ника Стрижак
Юрий Кузнецов, Ника Стрижак
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин

К Дому с башнями Розенштейна — Белогруда на улице Льва Толстого съехались «Лучшие из лучших», чтобы увезти с собой статуэтки Императорского фарфорового завода — фигурки Андрея Миронова в образе Фигаро. В этом году 12 «апостолов любви» отправились к легенде балета Габриэле Комлевой, актерам Олегу Меньшикову, Максиму Матвееву, Елене Симоновой, Ефиму Шифрину, Евгению Сидихину и режиссеру Антону Яковлеву. А статуэтки «Новое дыхание в искусстве» получили Александра Ребенок и Анна Чиповская.

Организаторами премии по традиции выступили Российский фонд культуры и Театр имени Андрея Миронова при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Президент премии — народный артист России Сергей Безруков, основатель — народный артист России Рудольф Фурманов.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Федор Болтин
Федор Болтин
Юлия Стрижак
Юлия Стрижак
Григорий Лепс
Григорий Лепс
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Михаил Боярский, Анна Чиповская
Михаил Боярский, Анна Чиповская

Елизавета Боярская приехала поддержать мужа Максима Матвеева, получившего награду в номинации «Лучший из лучших». Актриса была вместе со свекровью Людмилой. «Очень теплая, доверительная атмосфера, почти домашняя, — написала Боярская. — Это именно актерская премия — здесь награждают артистов, и весь вечер посвящен театру и людям этой профессии».

Сам Матвеев посвятил награду своему учителю — ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому, ушедшему из жизни в январе. «Странные ощущения, когда получаешь премию не за конкретную роль, а за череду ролей. За заслуги, получается... Дожили», — прокомментировал актер. Вручал статуэтку Александр Олешко, который назвал Матвеева «журнальным красавцем» (Собака.ru подтверждает!) и заметил, что у того есть не только мужская, но и творческая красота. «Именно таким был Андрей Миронов», — добавил вручант.

Александра Ребенок
Александра Ребенок
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Ефим Шифрин и Клара Новикова

Ефим Шифрин и Клара Новикова

Андрей Соколов и Елена Симонова

Андрей Соколов и Елена Симонова

Валентин Смирнитский

Валентин Смирнитский

В зрительном зале в этот вечер были народные артисты России Андрей Соколов, Елена Санаева, Максим Дунаевский, Валентин Смирнитский, Клара Новикова, Елена Цыплакова, Виктор Раков, Эммануил Виторган, Юрий Васильев, заслуженные артисты Нина Корниенко, Олеся Судзиловская и многие другие.

Фото: Владимир Постнов, Юлия Кудряшова

Люди:
Федор Болтин, Полина Сидихина, Александра Ребенок Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Влад Фурман, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Юлия Стрижак, Евгений Сидихин, Анна Чиповская, Олег Басилашвили, Ника Стрижак, Григорий Лепс, Юрий Кузнецов

