Олег Басилашвили, Михаил и Елизавета Боярские, Максим Матвеев и Евгений Сидихин: гости XVI актерской премии «Фигаро»

К Дому с башнями Розенштейна — Белогруда на улице Льва Толстого съехались «Лучшие из лучших», чтобы увезти с собой статуэтки Императорского фарфорового завода — фигурки Андрея Миронова в образе Фигаро. В этом году 12 «апостолов любви» отправились к легенде балета Габриэле Комлевой, актерам Олегу Меньшикову, Максиму Матвееву, Елене Симоновой, Ефиму Шифрину, Евгению Сидихину и режиссеру Антону Яковлеву. А статуэтки «Новое дыхание в искусстве» получили Александра Ребенок и Анна Чиповская.

Организаторами премии по традиции выступили Российский фонд культуры и Театр имени Андрея Миронова при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Президент премии — народный артист России Сергей Безруков, основатель — народный артист России Рудольф Фурманов.