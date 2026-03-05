Михаил Пиотровский, Лев Додин, Ника Стрижак, Николай Мартон: первые зрители премьеры Валерия Фокина «Ревизор с продолжением»

Первая часть «Ревизора с продолжением» — стилизация под премьеру 1836 года: приглушенный свет, нарисованные декорации, романсы в антрактах. Перед вторым действием оркестр и труппа исполнили «Боже, царя храни». Текст Гоголя играют почти без купюр, но с ремарками: некоторые герои похожи на реальных писателей — слуга — вылитый автор пьесы, а гусар оборачивается Пушкиным. Следом — заседание вымышленного «Совета по культуре», где персонажи обсуждают только что показанный спектакль, а заодно цензуру, власть и коллег-режиссеров.