Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Михаил Пиотровский, Лев Додин, Ника Стрижак, Николай Мартон: первые зрители премьеры Валерия Фокина «Ревизор с продолжением»

27 февраля президент Александринского театра представил 11-ю версию «Ревизора» в репертуаре и свое четвертое обращение к пьесе. Постановку приурочили к трем датам: 80-летию маэстро, 270-летию театра и 190-летию первой постановки комедии в этих стенах.

Валерий Фокин
Валерий Фокин
Валерий Фокин, Лев Додин
Валерий Фокин, Лев Додин
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Никита Кобелев

Никита Кобелев

Андрей Могучий. с дочерью
Андрей Могучий, с дочерью 
Лев Додин
Лев Додин
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Ника Стрижак
Ника Стрижак
Николай Мартон. с супругой
Николай Мартон, с супругой
Татьяна Архипова
Татьяна Архипова
Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк

Первая часть «Ревизора с продолжением» — стилизация под премьеру 1836 года: приглушенный свет, нарисованные декорации, романсы в антрактах. Перед вторым действием оркестр и труппа исполнили «Боже, царя храни». Текст Гоголя играют почти без купюр, но с ремарками: некоторые герои похожи на реальных писателей — слуга — вылитый автор пьесы, а гусар оборачивается Пушкиным. Следом — заседание вымышленного «Совета по культуре», где персонажи обсуждают только что показанный спектакль, а заодно цензуру, власть и коллег-режиссеров.

Константин Богомолов
Константин Богомолов
Наталья Сиверина, Сергей Менис
Наталья Сиверина, Сергей Менис
Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский
Кристина Березовская. Дарья Абросимова
Кристина Березовская, Дарья Абросимова
Семен Михайловский
Семен Михайловский
Владимир Урин, Ирина Черномурова

Владимир Урин, Ирина Черномурова

Виктор Минков
Виктор Минков
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
Анна Зарубина. Маря Макуш
Анна Зарубина, Маря Макуш
Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой

Главными героями вечера, помимо режиссера, стали артисты. Тихон Жизневский в роли Хлестакова — известному супергерою «Майору Грому» поклонницы отдали четверть всех букетов, судя по раскладу у сцены. Блистали и мастодонты: Сергей Паршин вернулся к роли Городничего спустя 24 года, Елена Зимина — к роли Марьи Антоновны. Игорь Волков, в версии 2002 года игравший Хлопова, теперь вышел в роли Осипа.

Сергей Паршин, Наталья Кутасова

Сергей Паршин, Наталья Кутасова

Анна Иванова

Анна Иванова

Олеся Соколова, Виктор Шуралев

Олеся Соколова, Виктор Шуралев

Мария Ревякина

Мария Ревякина

Александра Большакова, Хуго Эрикссен

Александра Большакова, Хуго Эрикссен

Александр Чепуров с супругой

Александр Чепуров с супругой

Анна Гейко

Анна Гейко

Борис Луконин

Борис Луконин

Любовь Безрукова

Любовь Безрукова

Дарья Гавра

Дарья Гавра

Премьерные показы прошли, билеты на март и апрель уже в солд-ауте. Теперь увидеть постановку можно в мае. 

Фото: Ася Минеева

Люди:
Анастасия Антоненкова, Татьяна Архипова, Валерий Фокин Александр Малич, Анна Зарубина, Кристина Березовская, Виктор Минков, Михаил Стацюк, Алексей Феликсов, Андрей Могучий, Наталья Сиверина, Эдуард Тиктинский, Ольга Таратынова, Михаил Пиотровский, Лев Додин, Дмитрий Месхиев, Константин Богомолов, Сергей Менис, Ника Стрижак, Николай Мартон, Семен Михайловский

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: