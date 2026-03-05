Михаил Пиотровский, Лев Додин, Ника Стрижак, Николай Мартон: первые зрители премьеры Валерия Фокина «Ревизор с продолжением»

27 февраля президент Александринского театра представил 11-ю версию «Ревизора» в репертуаре и свое четвертое обращение к пьесе. Постановку приурочили к трем датам: 80-летию маэстро, 270-летию театра и 190-летию первой постановки комедии в этих стенах.
Первая часть «Ревизора с продолжением» — стилизация под премьеру 1836 года: приглушенный свет, нарисованные декорации, романсы в антрактах. Перед вторым действием оркестр и труппа исполнили «Боже, царя храни». Текст Гоголя играют почти без купюр, но с ремарками: некоторые герои похожи на реальных писателей — слуга — вылитый автор пьесы, а гусар оборачивается Пушкиным. Следом — заседание вымышленного «Совета по культуре», где персонажи обсуждают только что показанный спектакль, а заодно цензуру, власть и коллег-режиссеров.
Главными героями вечера, помимо режиссера, стали артисты. Тихон Жизневский в роли Хлестакова — известному супергерою «Майору Грому» поклонницы отдали четверть всех букетов, судя по раскладу у сцены. Блистали и мастодонты: Сергей Паршин вернулся к роли Городничего спустя 24 года, Елена Зимина — к роли Марьи Антоновны. Игорь Волков, в версии 2002 года игравший Хлопова, теперь вышел в роли Осипа.
Премьерные показы прошли, билеты на март и апрель уже в солд-ауте. Теперь увидеть постановку можно в мае.
