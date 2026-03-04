Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Юрий Колокольников, Ирина Шейк и Коннор Сторри: как прошла 32-я Премия Гильдии киноактеров США

1 марта в выставочном комплексе Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения Annual Actor Awards (экс-SAG Awards) — вечер, когда актеры чествуют актеров. Делимся фоторепортажем с кадрами звезд в дресс-коде «Переосмысление голливудского гламура 20-х и 30-х годов».

Юрий Колокольников. Был номинирован в составе актерского ансамбля 3 сезона сериала «Белый лотос»
Amy Sussman/Getty Images
Юрий Колокольников, Был номинирован в составе актерского ансамбля 3 сезона сериала «Белый лотос»
Ирина Шейк в Jean Paul Gaultier
Amy Sussman/Getty Images

Ирина Шейк в Jean Paul Gaultier

Коннор Сторри в Saint Laurent и бриллиантовом чокере Victoria от Tiffany & Co. за 500 тысяч долларов выступил в роли одного из ведущих церемонии

Коннор Сторри в Saint Laurent и бриллиантовом чокере Victoria от Tiffany & Co. за 500 тысяч долларов выступил в роли одного из ведущих церемонии — вместе с актрисой Кэтрин Хан он открывал шоу и вручал награду в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале»

Тимоти Шаламе в Prada появился на красной дорожке не с Кайли Дженнер, а мамой. Во время открытия премии комедийная актриса Лиза Энн Уолтер пошутила о

Тимоти Шаламе в Prada появился на красной дорожке не с Кайли Дженнер, а мамой. Во время открытия премии комедийная актриса Лиза Энн Уолтер пошутила о внешности актера в кадре «Марти Великолепный», сказав: «Ему то ли 16, то ли 38? Вот так и понимаешь, что он хороший актер»

Сара Пиджон (или Кэролин Бессетт-Кеннеди из первого сезона антологии Райана Мерфи «Американская история любви») в Balenciaga

Сара Пиджон (или Кэролин Бессетт-Кеннеди из первого сезона антологии Райана Мерфи «Американская история любви») в Balenciaga

Tyler, The Creator был номинирован на премию в категории «Лучший актерский состав в кинофильме» за свою роль в фильме «Марти Великолепный». К слову
Amy Sussman/Getty Images

Tyler, The Creator был номинирован на премию в категории «Лучший актерский состав в кинофильме» за свою роль в фильме «Марти Великолепный». К слову, это был дебют для известного рэпера: «Я не актер. Джош дал мне роль, потому что я ему нравлюсь. Вот и все». Несмотря на дресс-код (Голливуд 30-х), музыкант появился в неформальном луке, который постфактум попал в рейтинги худших. 

Джесси Бакли победила в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Гамнет». Эта победа стала для нее четвертой в наградном сезоне — ранее она уже
Amy Sussman/Getty Images

Джесси Бакли победила в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Гамнет». Эта победа стала для нее четвертой в наградном сезоне — ранее она уже получила «Золотой глобус», BAFTA и Critics' Choice Awards за ту же роль. В своей благодарственной речи актриса отдельно поблагодарила коллегу по фильму Эмили Уотсон и призналась, «Рассекая волны» Ларса фон Триера вдохновил ее стать актрисой.

Тиана Тейлор появилась в Thom Browne и украшениях Tiffany & Co. на красной дорожке в компании своей пятилетней дочери Ру Роуз Шумперт, которая

Тиана Тейлор появилась в Thom Browne и украшениях Tiffany & Co. на красной дорожке в компании своей пятилетней дочери Ру Роуз Шумперт, которая помогала поправлять шлейф платья перед фотографами. Netflix затем окрестил этот выход, «достойным награды».

Эмма Стоун в Louis Vuitton и Дэйв Маккэри
Amy Sussman/Getty Images

Эмма Стоун в Louis Vuitton и Дэйв Маккэри

Дженна Ортега в Christian Cowan был номинирована в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале» за роль Уэнсдэй Аддамс в сериале «Уэнсдэй», но

Дженна Ортега в Christian Cowan был номинирована в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале» за роль Уэнсдэй Аддамс в сериале «Уэнсдэй», но премию в итоге вручили посмертно коллеге (с которой они вместе снимались в фильме «Битлджус Битлджус») Кэтрин О'Хара за роль в сериале «Студия». 

Ведущей в третий раз стала комедийная актриса Кристен Белл, которая с порога задала тон: «Мне кажется, миру сейчас не помешало бы немного легкомыслия, так что сегодня мы повеселимся».

Тимоти Шаламе в этом сезоне продолжает уступать коллегам титул лучшего актера. Премия Гильдии киноактеров не стала исключением: статуэтку перехватил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники». Впрочем, Шаламе не горевал — его заметили за оживленной беседой с коллегой по фильму «Марти великолепный» Гвинет Пэлтроу, от которой он не отрывал восхищенного взгляда, и даже познакомил актрису со своей мамой Николь Флендер. Позже он представил ее и звезде «Франкенштейна» и «Грозового перевала» Джейкобу Элорди.

Коннор Стори и Кэтрин Хан

Коннор Стори и Кэтрин Хан

Tyler, The Creator, Тимоти Шаламе и Одесса Эзайон
Matt Winkelmeyer/Getty Images

Tyler, The Creator, Тимоти Шаламе и Одесса Эзайон

Джейкоб Элорди (кастом Bottega Veneta и Cartier), Мия Гот (Dior), Кристоф Вальц выступили в роли презентеров
Matt Winkelmeyer/Getty Images

Джейкоб Элорди (кастом Bottega Veneta и Cartier), Мия Гот (Dior), Кристоф Вальц выступили в роли презентеров

Сэмюэл Л. Джексон объявлял победителя в категории «Лучший актерский состав в кинофильме». И перед оглашением лауреатов, подогрел интерес публики
Matt Winkelmeyer/Getty Images

Сэмюэл Л. Джексон объявлял победителя в категории «Лучший актерский состав в кинофильме». И перед оглашением лауреатов, подогрел интерес публики, криком восторга. «Грешников» зал встретил всеобщим ликованием. Джексон появился на премии со значком ICE OUT — в протест американской иммиграционной службы

Дженна Ортега вручила награду за выдающееся исполнение мужской роли в комедийном сериале «Студия» Сету Рогену. Актер также принял награду за «Лучшую

Дженна Ортега вручила награду за выдающееся исполнение мужской роли в комедийном сериале «Студия» Сету Рогену. Актер также принял награду за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале» от имени своей коллеги Кэтрин О'Хара, которая скончалась в январе 2026 года: «Что меня поражало, так это ее способность быть щедрой, доброй и великодушной».

Вуди Харрельсон представил Харрисона Форда как «настоящего человека эпохи Возрождения» и вручил премию Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф
Matt Winkelmeyer/Getty Images

Вуди Харрельсон представил Харрисона Форда как «настоящего человека эпохи Возрождения» и вручил премию Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф. На что Форд ответил: «Это, видимо, приз за то, что я до сих пор жив»

Орландо Блум
Matt Winkelmeyer/Getty Images

Орландо Блум

Тимоти появился без постоянной спутницы по премиям Кайли Дженнер. Впрочем, и Мия Гот вышла на красную дорожку соло — это ее первое публичное появление после того, как стала известна новость о разрыве с Шайа ЛаБафом.

Одним из самых забавных моментов вечера стал выход Коннора Сторри и Кэтрин Хан. Выяснилось, что вместо нее вручать награду должен был Боуэн Янг, но он… уехал в Антарктиду. Чтобы никто не усомнился, на экране тут же появилось фото комика, укутанного в пуховик на фоне снегов.

Кирстен Данст в Khaite и Джесси Племонс в Lardini, номинированный на премию в категории «Лучшая мужская роль» за свою работу в фильме «Бугония

Кирстен Данст в Khaite и Джесси Племонс в Lardini, номинированный на премию в категории «Лучшая мужская роль» за свою работу в фильме «Бугония» Йоргоса Лантимоса

Гвинет Пэлтроу (в Givenchy) впервые за 26 лет посетила церемонию — последний раз она была на Премии гильдии киноактеров США в 2000 году. Ее образ

Гвинет Пэлтроу (в Givenchy) впервые за 26 лет посетила церемонию — последний раз она была на Премии гильдии киноактеров США в 2000 году. Ее образ дополнили оригинальные винтажные серьги с бирюзой от Belperron 1930-х годов. Однако в процессе вечера одна из пары исчезла.

Майкл Б. Джордан в Tom Ford, победитель в номинациях «Выдающееся исполнение мужской роли» и «Лучший актерский состав в игровом кино» за вампирский
Amy Sussman/Getty Images

Майкл Б. Джордан в Tom Ford, победитель в номинациях «Выдающееся исполнение мужской роли» и «Лучший актерский состав в игровом кино» за вампирский боевик «Грешники». В благодарственной речи актер упомянул маму, вспомнив, как в детстве она возила его на прослушивания в Нью-Йорк, когда у них не было денег даже на проезд через туннель Гарлем.

Пол Мескал в Saint Laurent

Пол Мескал в Saint Laurent

Одесса Эзайон в Armani Privé номинирована на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана» за работу в фильме «Марти Великолепный»
Neilson Barnard/Getty Images

Одесса Эзайон в Armani Privé номинирована на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана» за работу в фильме «Марти Великолепный»

Мишель Уильямс в Prada получила награду в категории «Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале» за свою работу в проекте «Умираю, как хочу
Neilson Barnard/Getty Images

Мишель Уильямс в Prada получила награду в категории «Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале» за свою работу в проекте «Умираю, как хочу секса»

Виола Дэвис вручала награду в категории «Лучшая мужская роль» — Майкла Б. Джордана она представила возгласом: «Ты сияешь!».
Rodin Eckenroth/Getty Images

Виола Дэвис вручала награду в категории «Лучшая мужская роль» — Майкла Б. Джордана она представила возгласом: «Ты сияешь!».

Кристен Белл в Georges Hobeika

Кристен Белл в Georges Hobeika

Итан Хоук был номинирован в категории «Лучшая мужская роль за исполнение роли Лоренца Харта в фильме «Голубая луна»
Rodin Eckenroth/Getty Images

Итан Хоук был номинирован в категории «Лучшая мужская роль за исполнение роли Лоренца Харта в фильме «Голубая луна»

Не обошлось и без политики. Актриса Вунми Мосаку вышла на красную дорожку со значком «ICE out» и прокомментировала: «Я не верю в то, что нынешняя администрация творит с людьми. ICE — это чудовищно». Позже к этой теме присоединился президент SAG-AFTRA Шон Эстин, который со сцены произнес «искреннюю молитву о мире».

Калиста Флокхарт и Харрисон Форд.
Amy Sussman/Getty Images

Калиста Флокхарт и Харрисон Форд. 

Лесли Бибб в Ashi Studio и Сэм Рокуэлл
Amy Sussman/Getty Images

Лесли Бибб в Ashi Studio и Сэм Рокуэлл

Стилист Лу Роач поделился инсайдом — его подопечная, Зендея вышла замуж за Тома Холланда: «Свадьба уже состоялась, вы всё пропустили. И да, это
Neilson Barnard/Getty Images

Стилист Лу Роач поделился инсайдом — его подопечная, Зендея вышла замуж за Тома Холланда: «Свадьба уже состоялась, вы всё пропустили. И да, это абсолютная правда»

Адам Броди был номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль в комедийном сериале». Он играет раввина Ноя Рокуэлла в популярном сериале
Amy Sussman/Getty Images

Адам Броди был номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль в комедийном сериале». Он играет раввина Ноя Рокуэлла в популярном сериале Netflix «Никто этого не хочет»

Чарли Ханнэм был номинирован в категории «Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале» за воплощение Эда Гина в сериале Райана Мерфи «Монстр
Neilson Barnard/Getty Images

Чарли Ханнэм был номинирован в категории «Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале» за воплощение Эда Гина в сериале Райана Мерфи «Монстр: История Эда Гина»

Патриша Аркетт номинирована на премию в актерском составе сериала «Разделение»

Патриша Аркетт номинирована на премию в актерском составе сериала «Разделение»

Адам и Наоми Скотт
Amy Sussman/Getty Images

Адам и Наоми Скотт

Сара Полсон в Yves Saint Laurent 1979 года и туфлях Paris Texas. Актриса представляла сегмент In Memoriam в почтение деятелей киноиндустрии, ушедших
Amy Sussman/Getty Images

Сара Полсон в Yves Saint Laurent 1979 года и туфлях Paris Texas. Актриса представляла сегмент In Memoriam в почтение деятелей киноиндустрии, ушедших из жизни в прошлом году. 

Бритт Лауэр
Neilson Barnard/Getty Images

Бритт Лауэр

Патрик Шварценеггер

Патрик Шварценеггер

Кевин О’Лири

Кевин О’Лири

Дав Камерон
Amy Sussman/Getty Images

Дав Камерон

Среди многочисленных артистов, прошедших по красной дорожке, особое внимание привлекла Ирина Шейк, ставшая едва ли не единственной гостьей, не связанной напрямую с актерской профессией.

Лесли Бибб, Кейт Хадсон и Эли Лартер

Лесли Бибб, Кейт Хадсон и Эли Лартер

Одесса Эзайон, Демсон Идрис и Дженна Ортега

Одесса Эзайон, Демсон Идрис и Дженна Ортега

Деми Мур в Schiaparelli

Деми Мур в Schiaparelli

Кери Рассел
Roger Kisby/Getty Images for Netflix

Кери Рассел

Эйми Лу Вуд
Roger Kisby/Getty Images for Netflix

Эйми Лу Вуд

Сара Пиджон, устав от каблуков, танцевала босиком

Сара Пиджон, устав от каблуков, танцевала босиком

После официальной части гости переместились на афтерпати в Milk Studios, где звезды в неформальной обстановке могли поговорить и отпраздновать победу.

По сообщениям инсайдеров, главной сенсацией вечеринки стала Дженна Ортега: «Все по-настоящему расслабились и отлично проводили время. Дженна была звездой шоу — ее буквально передавали из рук в руки на танцполе разные гости».

Люди:
Юрий Колокольников

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: