Юрий Колокольников, Ирина Шейк и Коннор Сторри: как прошла 32-я Премия Гильдии киноактеров США

Ведущей в третий раз стала комедийная актриса Кристен Белл, которая с порога задала тон: «Мне кажется, миру сейчас не помешало бы немного легкомыслия, так что сегодня мы повеселимся».

Тимоти Шаламе в этом сезоне продолжает уступать коллегам титул лучшего актера. Премия Гильдии киноактеров не стала исключением: статуэтку перехватил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники». Впрочем, Шаламе не горевал — его заметили за оживленной беседой с коллегой по фильму «Марти великолепный» Гвинет Пэлтроу, от которой он не отрывал восхищенного взгляда, и даже познакомил актрису со своей мамой Николь Флендер. Позже он представил ее и звезде «Франкенштейна» и «Грозового перевала» Джейкобу Элорди.