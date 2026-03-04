Юрий Колокольников, Ирина Шейк и Коннор Сторри: как прошла 32-я Премия Гильдии киноактеров США

1 марта в выставочном комплексе Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения Annual Actor Awards (экс-SAG Awards) — вечер, когда актеры чествуют актеров. Делимся фоторепортажем с кадрами звезд в дресс-коде «Переосмысление голливудского гламура 20-х и 30-х годов».
Ирина Шейк в Jean Paul Gaultier
Коннор Сторри в Saint Laurent и бриллиантовом чокере Victoria от Tiffany & Co. за 500 тысяч долларов выступил в роли одного из ведущих церемонии — вместе с актрисой Кэтрин Хан он открывал шоу и вручал награду в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале»
Тимоти Шаламе в Prada появился на красной дорожке не с Кайли Дженнер, а мамой. Во время открытия премии комедийная актриса Лиза Энн Уолтер пошутила о внешности актера в кадре «Марти Великолепный», сказав: «Ему то ли 16, то ли 38? Вот так и понимаешь, что он хороший актер»
Сара Пиджон (или Кэролин Бессетт-Кеннеди из первого сезона антологии Райана Мерфи «Американская история любви») в Balenciaga
Tyler, The Creator был номинирован на премию в категории «Лучший актерский состав в кинофильме» за свою роль в фильме «Марти Великолепный». К слову, это был дебют для известного рэпера: «Я не актер. Джош дал мне роль, потому что я ему нравлюсь. Вот и все». Несмотря на дресс-код (Голливуд 30-х), музыкант появился в неформальном луке, который постфактум попал в рейтинги худших.
Джесси Бакли победила в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Гамнет». Эта победа стала для нее четвертой в наградном сезоне — ранее она уже получила «Золотой глобус», BAFTA и Critics' Choice Awards за ту же роль. В своей благодарственной речи актриса отдельно поблагодарила коллегу по фильму Эмили Уотсон и призналась, «Рассекая волны» Ларса фон Триера вдохновил ее стать актрисой.
Тиана Тейлор появилась в Thom Browne и украшениях Tiffany & Co. на красной дорожке в компании своей пятилетней дочери Ру Роуз Шумперт, которая помогала поправлять шлейф платья перед фотографами. Netflix затем окрестил этот выход, «достойным награды».
Эмма Стоун в Louis Vuitton и Дэйв Маккэри
Дженна Ортега в Christian Cowan был номинирована в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале» за роль Уэнсдэй Аддамс в сериале «Уэнсдэй», но премию в итоге вручили посмертно коллеге (с которой они вместе снимались в фильме «Битлджус Битлджус») Кэтрин О'Хара за роль в сериале «Студия».
Ведущей в третий раз стала комедийная актриса Кристен Белл, которая с порога задала тон: «Мне кажется, миру сейчас не помешало бы немного легкомыслия, так что сегодня мы повеселимся».
Тимоти Шаламе в этом сезоне продолжает уступать коллегам титул лучшего актера. Премия Гильдии киноактеров не стала исключением: статуэтку перехватил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники». Впрочем, Шаламе не горевал — его заметили за оживленной беседой с коллегой по фильму «Марти великолепный» Гвинет Пэлтроу, от которой он не отрывал восхищенного взгляда, и даже познакомил актрису со своей мамой Николь Флендер. Позже он представил ее и звезде «Франкенштейна» и «Грозового перевала» Джейкобу Элорди.
Коннор Стори и Кэтрин Хан
Tyler, The Creator, Тимоти Шаламе и Одесса Эзайон
Джейкоб Элорди (кастом Bottega Veneta и Cartier), Мия Гот (Dior), Кристоф Вальц выступили в роли презентеров
Сэмюэл Л. Джексон объявлял победителя в категории «Лучший актерский состав в кинофильме». И перед оглашением лауреатов, подогрел интерес публики, криком восторга. «Грешников» зал встретил всеобщим ликованием. Джексон появился на премии со значком ICE OUT — в протест американской иммиграционной службы
Дженна Ортега вручила награду за выдающееся исполнение мужской роли в комедийном сериале «Студия» Сету Рогену. Актер также принял награду за «Лучшую женскую роль в комедийном сериале» от имени своей коллеги Кэтрин О'Хара, которая скончалась в январе 2026 года: «Что меня поражало, так это ее способность быть щедрой, доброй и великодушной».
Вуди Харрельсон представил Харрисона Форда как «настоящего человека эпохи Возрождения» и вручил премию Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф. На что Форд ответил: «Это, видимо, приз за то, что я до сих пор жив»
Орландо Блум
Тимоти появился без постоянной спутницы по премиям Кайли Дженнер. Впрочем, и Мия Гот вышла на красную дорожку соло — это ее первое публичное появление после того, как стала известна новость о разрыве с Шайа ЛаБафом.
Одним из самых забавных моментов вечера стал выход Коннора Сторри и Кэтрин Хан. Выяснилось, что вместо нее вручать награду должен был Боуэн Янг, но он… уехал в Антарктиду. Чтобы никто не усомнился, на экране тут же появилось фото комика, укутанного в пуховик на фоне снегов.
Кирстен Данст в Khaite и Джесси Племонс в Lardini, номинированный на премию в категории «Лучшая мужская роль» за свою работу в фильме «Бугония» Йоргоса Лантимоса
Гвинет Пэлтроу (в Givenchy) впервые за 26 лет посетила церемонию — последний раз она была на Премии гильдии киноактеров США в 2000 году. Ее образ дополнили оригинальные винтажные серьги с бирюзой от Belperron 1930-х годов. Однако в процессе вечера одна из пары исчезла.
Майкл Б. Джордан в Tom Ford, победитель в номинациях «Выдающееся исполнение мужской роли» и «Лучший актерский состав в игровом кино» за вампирский боевик «Грешники». В благодарственной речи актер упомянул маму, вспомнив, как в детстве она возила его на прослушивания в Нью-Йорк, когда у них не было денег даже на проезд через туннель Гарлем.
Пол Мескал в Saint Laurent
Одесса Эзайон в Armani Privé номинирована на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана» за работу в фильме «Марти Великолепный»
Мишель Уильямс в Prada получила награду в категории «Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале» за свою работу в проекте «Умираю, как хочу секса»
Виола Дэвис вручала награду в категории «Лучшая мужская роль» — Майкла Б. Джордана она представила возгласом: «Ты сияешь!».
Кристен Белл в Georges Hobeika
Итан Хоук был номинирован в категории «Лучшая мужская роль за исполнение роли Лоренца Харта в фильме «Голубая луна»
Не обошлось и без политики. Актриса Вунми Мосаку вышла на красную дорожку со значком «ICE out» и прокомментировала: «Я не верю в то, что нынешняя администрация творит с людьми. ICE — это чудовищно». Позже к этой теме присоединился президент SAG-AFTRA Шон Эстин, который со сцены произнес «искреннюю молитву о мире».
Калиста Флокхарт и Харрисон Форд.
Лесли Бибб в Ashi Studio и Сэм Рокуэлл
Стилист Лу Роач поделился инсайдом — его подопечная, Зендея вышла замуж за Тома Холланда: «Свадьба уже состоялась, вы всё пропустили. И да, это абсолютная правда»
Адам Броди был номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль в комедийном сериале». Он играет раввина Ноя Рокуэлла в популярном сериале Netflix «Никто этого не хочет»
Чарли Ханнэм был номинирован в категории «Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале» за воплощение Эда Гина в сериале Райана Мерфи «Монстр: История Эда Гина»
Патриша Аркетт номинирована на премию в актерском составе сериала «Разделение»
Адам и Наоми Скотт
Сара Полсон в Yves Saint Laurent 1979 года и туфлях Paris Texas. Актриса представляла сегмент In Memoriam в почтение деятелей киноиндустрии, ушедших из жизни в прошлом году.
Бритт Лауэр
Патрик Шварценеггер
Кевин О’Лири
Дав Камерон
Среди многочисленных артистов, прошедших по красной дорожке, особое внимание привлекла Ирина Шейк, ставшая едва ли не единственной гостьей, не связанной напрямую с актерской профессией.
Лесли Бибб, Кейт Хадсон и Эли Лартер
Одесса Эзайон, Демсон Идрис и Дженна Ортега
Деми Мур в Schiaparelli
Кери Рассел
Эйми Лу Вуд
Сара Пиджон, устав от каблуков, танцевала босиком
После официальной части гости переместились на афтерпати в Milk Studios, где звезды в неформальной обстановке могли поговорить и отпраздновать победу.
По сообщениям инсайдеров, главной сенсацией вечеринки стала Дженна Ортега: «Все по-настоящему расслабились и отлично проводили время. Дженна была звездой шоу — ее буквально передавали из рук в руки на танцполе разные гости».
