Аким Неаронов, Андрей Хлобыстин, Игорь Кузьмичев, Костя Лавски: как прошла презентация Музея-квартиры Гурьянова

Главным событием вечера стала презентация нового издания — журнала «Георгий». В него вошли: воспоминания и личные истории близких друзей, коллег и соратников, эксклюзивные фотографии, документы и эскизы из архива Музея-квартиры. А также — статьи о творчестве Гурьянова — от музыки до живописи.

«Мы решили всем гостям подарить журнал, чтобы в этот памятный вечер каждый сказать — у меня есть свой Георгий», — отметил Аким Неаронов.