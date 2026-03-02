Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Аким Неаронов, Андрей Хлобыстин, Игорь Кузьмичев, Костя Лавски: как прошла презентация Музея-квартиры Гурьянова

Публичный старт проекту дали 27 февраля в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии. Дату выбрали не случайно: именно в этот день барабанщику «Кино», художнику и главному денди Петербурга исполнилось бы 65. Сам музей открылся на следующий день, 28 февраля, и сразу ушел в солд-аут.

Аким Неаронов
Андрей Хлобыстин
Игорь Кузьмичев
Dj Loveski
Андрей Бартенев
Юлия Сенина
Сергей Бугаев-Африка
Мария Грудина
Игорь Суханов
Дмитрий Шагин, Кирилл Разумов 

Вот как выглядит музей-квартира барабанщика «Кино» и художника Георгия Гурьянова

Проект представил директор Аким Неаронов — он рассказал историю создания музея и поделился концепцией. Историк, искусствовед, современник и друг Гурьянова, Андрей Хлобыстин, — истории ленинградского искусства и «Новой Академии». К ним на сцене присоединились автор Telegram-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев и пионер хаус-сцены Костя Лавски (aka DJ K Loveski) — и речь пошла о музыке, группе «Кино» и участии барабанщика в ее развитии, его коллекции винила и диджейском хобби.

Кристина Сасонко
Эдуард Мурадян
Сергей Бугаев-Африка, Наталья Васильева-Халл
Настя Паутова
Анастасия Курехина
Мария Инкова

Ксения Малич, Юлия Тарнавская
Елизавета Замарина
Алексей Ловцов

Александр Андрущенко

Николай Евдокимов, Юлия Анненкова
Александра и Александр Большаковы

Dj Loveski
Игорь Кузьмичев, Надежда Кузьмичева 
Галина Неаронова

Олег Маслов
Игорь Поносов

Главным событием вечера стала презентация нового издания — журнала «Георгий». В него вошли: воспоминания и личные истории близких друзей, коллег и соратников, эксклюзивные фотографии, документы и эскизы из архива Музея-квартиры. А также — статьи о творчестве Гурьянова — от музыки до живописи.

«Мы решили всем гостям подарить журнал, чтобы в этот памятный вечер каждый сказать — у меня есть свой Георгий», — отметил Аким Неаронов.

Андрей Хлобыстин
Николай Евдокимов, Dj Loveski, Аким Неаронов, Валерия Лавски
Тихон Бойко, Кирилл Сергеев
Лиза Савина, Мария Котляр
Настя Паутова, Варя Орлова
Юлия Бородина и Дмитрий Бучин

Любовь Безрукова

Кирилл Перепечкин

Павел Котляр

Катя Пантелеева

Анна Гейко

Сабина Чагина

Музей расположился в полностью аутентичной квартире, где Гурьянов жил и работал с 2000 года до своей смерти в 2013-м. После этого пространство сохранялось в первозданном виде сестрой художника Ольгой Черновой на протяжении 11 лет. Только в 2022 году началась работа по разбору огромного архива (более 50 000 единиц хранения!). Инициаторами создания музея выступила семья Гурьянова: сестра Георгия, наследница и учредитель музея Ольга Чернова, племянник Александр Еленичев и директор музея и руководитель «Санкт-Петербургской Новой Академии», сын художницы Ольги Тобрелутс Аким Неаронов.  Для сбора средств на создание музея в октябре 2024 года на аукционе Vladey продали 33 работы Гурьянова и его друзей из личной коллекции — некоторые лоты ушли с превышением эстимейта в десять раз.

Андрей Бартенев
Антон Горланов
Ирина Дрозд, Рената Наконечникова, Юлия Анненкова
Павел Черняков

Анастасия Смирнова, Вадим Тишин
София Парфенова, Евдокия Горбовская
Павел Романов и Дарья Пирог

Андрей Бартенев, Николай Евдокимов

В квартире более 50 000 единиц хранения, в том числе оригинальные барабанная установка (из фильма «Асса»), диджейский пульт, винил, барабанные палочки, уникальные фотографии, в том числе «морская» серия с Виктором Цоем и Юрием Каспаряном, которая легла в основу картин. В экспозиции также работы самого Гурьянова, портрет кисти Тимура Новикова, картины друзей, начатая картина «Балтийский флот» на мольберте, палитра и кисти, фотокамеры, более 270 галстуков, огромная коллекция обуви, бархатные пиджаки, шляпы. И, наконец, в антикварном буфете стоит бокал с каплей вина на дне — последний бокал Георгия, сохраненный семьей.

Андрей Хлобыстин
Андрей Бартенев
Андрей Бартенев, Анастасия Принцева, Валерия Лавски
Игорь Поносов

Юлия Тарнавская

Мария Инькова

Игорь Суханов, Павел Котляр, Дмитрий Бучин

Внутри — три комнаты, уборная и кухня. Экспозиция разделена на четыре зоны, соответствующие комнатам, и рассказывает о разных этапах жизни Гурьянова: о детстве, группе «Кино», «Новой Академии», художественном творчестве. Среди авторов: Ольга Тобрелутс, Олеся Туркина и Виктор Мазин, Ольга Остерберг, Владимир Овчаренко, Наталья Каспарян, Катрин Беккер, Андрей Бартенев, Аркадий Ипполитов и другие.

Юлия Сенина
Николай Палажченко

Андрей Бартенев
Анастасия Бырдина

Варвара Орлова

Екатерина Михатова

Кира Мартыненко

Мария Ситник
София Парфенова
Команда музея

Музей-квартира Гурьянова работает по сеансам и исключительно в формате экскурсий (четыре в день), но в будущем планируют запустить и аудиогиды для самостоятельного визита. Продолжительность тура — полтора часа. Подробности можно узнать на сайте проекта.

 

Фото: Дмитрий Егоров, Евгений Лазарев

Андрей Бартенев, Андрей Хлобыстин, Лиза Савина София Парфенова, Юлия Сенина, Кристина Сасонко , Анастасия Курехина, Аким Неаронов, Игорь Кузьмичев, Мария Ситник, Сергей Бугаев-Африка, Сабина Чагина, Кирилл Сергеев, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Вадим Тишин, Настя Паутова, Антон Горланов, Игорь Суханов, Анастасия Смирнова, Эдуард Мурадян, Тихон Бойко, Николай Евдокимов, Анастасия Принцева, Олег Маслов, Ксения Малич, Ирина Дрозд, Дмитрий Шагин, Dj Loveski

