Аким Неаронов, Андрей Хлобыстин, Игорь Кузьмичев, Костя Лавски: как прошла презентация Музея-квартиры Гурьянова

Публичный старт проекту дали 27 февраля в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии. Дату выбрали не случайно: именно в этот день барабанщику «Кино», художнику и главному денди Петербурга исполнилось бы 65. Сам музей открылся на следующий день, 28 февраля, и сразу ушел в солд-аут.
Проект представил директор Аким Неаронов — он рассказал историю создания музея и поделился концепцией. Историк, искусствовед, современник и друг Гурьянова, Андрей Хлобыстин, — истории ленинградского искусства и «Новой Академии». К ним на сцене присоединились автор Telegram-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев и пионер хаус-сцены Костя Лавски (aka DJ K Loveski) — и речь пошла о музыке, группе «Кино» и участии барабанщика в ее развитии, его коллекции винила и диджейском хобби.
Главным событием вечера стала презентация нового издания — журнала «Георгий». В него вошли: воспоминания и личные истории близких друзей, коллег и соратников, эксклюзивные фотографии, документы и эскизы из архива Музея-квартиры. А также — статьи о творчестве Гурьянова — от музыки до живописи.
«Мы решили всем гостям подарить журнал, чтобы в этот памятный вечер каждый сказать — у меня есть свой Георгий», — отметил Аким Неаронов.
Музей расположился в полностью аутентичной квартире, где Гурьянов жил и работал с 2000 года до своей смерти в 2013-м. После этого пространство сохранялось в первозданном виде сестрой художника Ольгой Черновой на протяжении 11 лет. Только в 2022 году началась работа по разбору огромного архива (более 50 000 единиц хранения!). Инициаторами создания музея выступила семья Гурьянова: сестра Георгия, наследница и учредитель музея Ольга Чернова, племянник Александр Еленичев и директор музея и руководитель «Санкт-Петербургской Новой Академии», сын художницы Ольги Тобрелутс Аким Неаронов. Для сбора средств на создание музея в октябре 2024 года на аукционе Vladey продали 33 работы Гурьянова и его друзей из личной коллекции — некоторые лоты ушли с превышением эстимейта в десять раз.
В квартире более 50 000 единиц хранения, в том числе оригинальные барабанная установка (из фильма «Асса»), диджейский пульт, винил, барабанные палочки, уникальные фотографии, в том числе «морская» серия с Виктором Цоем и Юрием Каспаряном, которая легла в основу картин. В экспозиции также работы самого Гурьянова, портрет кисти Тимура Новикова, картины друзей, начатая картина «Балтийский флот» на мольберте, палитра и кисти, фотокамеры, более 270 галстуков, огромная коллекция обуви, бархатные пиджаки, шляпы. И, наконец, в антикварном буфете стоит бокал с каплей вина на дне — последний бокал Георгия, сохраненный семьей.
Внутри — три комнаты, уборная и кухня. Экспозиция разделена на четыре зоны, соответствующие комнатам, и рассказывает о разных этапах жизни Гурьянова: о детстве, группе «Кино», «Новой Академии», художественном творчестве. Среди авторов: Ольга Тобрелутс, Олеся Туркина и Виктор Мазин, Ольга Остерберг, Владимир Овчаренко, Наталья Каспарян, Катрин Беккер, Андрей Бартенев, Аркадий Ипполитов и другие.
Музей-квартира Гурьянова работает по сеансам и исключительно в формате экскурсий (четыре в день), но в будущем планируют запустить и аудиогиды для самостоятельного визита. Продолжительность тура — полтора часа. Подробности можно узнать на сайте проекта.
Фото: Дмитрий Егоров, Евгений Лазарев
