Ноэль Галлахер, трибьют Оззи Осборну, первый за три года лайв Гарри Стайлса и драка на сцене: как прошла 46-я церемония BRIT Awards

Ежегодная премия вручается за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии и отражает коммерческий успех артистов. 28 февраля британский аналог «Грэмми» впервые за 50 лет прошел за пределами Лондона — в сверхновой арене Co-op Live в Манчестере. За постановку отвечала оскароносная продакшн-дизайнер Мисти Бакли: пять перформанс-площадок соединили передвижными мостами и башнями.
Оливия Дин
Розалию признали «Международным артистом года». Певица стала первым латиноамериканским исполнителем, победившим в этой номинации
Келли и Шэрон Осборн
Ноэль Галлахер получил специальную награду как автор года, что вызвало вопросы — композитор не выпускал новых песен в 2025 году. На сцене он парировал: «Думаю, премия основывается на продажах. Мы продали миллион записей в прошлом году, даже не вставая с дивана. Не уверен, что найдется автор песен, который сможет это повторить. Если у кого-то есть проблемы — встречаемся там. Разберемся на красной дорожке»
Робби Уильямс
Ведущим BRITs в шестой раз стал комик Джек Уайтхолл. Он начал церемонию с острой шутки про недавний расистский скандал на BAFTA: «У нас на BRITs работает лучший в мире специалист по кнопке "пиииип" — тот самый парень с BAFTA». В каждой шутке есть доля правды: цензура действительно понадобилась, и не раз. Сначала из эфира вырезали монолог самого Уайтхолла о политике Питере Мандельсоне, попавшем в скандальный список. А ближе к финалу барабанщик американской группы Geese Макс Бассен, получая награду, выкрикнул: «Свободу Палестине, к черту ICE!» — его речь немедленно вырезали из эфира ITV. Позже в зале заметили певца Джейкоба Алана с палестинской куфией — политический подтекст вечера был неизбежен.
Но были и чисто манчестерские разборки. Еще в начале вечера Уайтхолл, увидев в зале Ноэля Галлахера, окрестил его «финальным боссом Манчестера». Ирония в том, что задолго до церемонии вокруг Галлахера уже разгорелся мини-скандал: организаторы объявили, что вручат ему специальную награду «Автор года», хотя за 2025 год мэтр не выпустил ни одной новой песни: «Сам не понимаю, как мне это сошло с рук, но я возьму награду. Думаю, они просто отчаялись заполучить кого-то из Oasis, потому что церемония в Манчестере». Кульминация наступила, когда перед вручением зал увидел видеообращение тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы с просьбой «поделиться статуэткой с братом Лиамом» — футбольные болельщики встретили видео гулом. А последние слова речи самого Ноэля пришлось вырезать из эфира: поблагодарив брата, он закончил кричалкой в поддержку «Манчестер Сити» — и его массово освистала публика.
Розалия впервые вживую исполнила песню Berghain с альбома LUX. Вначале певица в барочном платье от Vivienne Westwood в окружении оркестра Heritage Orchestra и хора поет на немецком в настроении литургии. Затем появляется Бьорк и говорит о божественном вмешательстве. В этот момент оперное звучание сменяется техно-битами рейв-драйва берлинского клуба Бергхайн
Сюрприз вечера: Бьорк присоединилась к Розалии во время исполнения Berghain. Это ее первое выступление на сцене BRIT Awards более чем за 30 лет (с 1994 года!)
Дуа Липа также не была заявлена в лайн-апе и появилась неожиданно. Певица пропустила красную дорожку, сохраняя интригу вплоть до выступления. Дуа в сверкающим кастомном комбинезоне от Gucci спустилась с потолка арены Co-op Live на гигантском диско-шаре и на сцене сольно исполнила Dance the Night — ее выступление было приурочено к вручению награды продюсеру Марку Ронсону «За выдающийся вклад в музыку»
Помимо панчей, шоу задали и традиционные музыкальные лайвы. Розалия устроила семиминутный музыкальный спектакль под песню Berghain — с оркестром, хором и Бьорк, для которой это стало первым появлением на BRITs за 30 лет.
«Это было эпично — словно все жанры музыки в одной песне», — прокомментировал мэтч оперной литургии и техно-рейва ведущий. А когда ведущий спросил, на скольких языках записан LUX (спойлер: на 14!), и в шутку предложил добавить манкунианский диалект, Розалия выдала коронную фразу Лиама Галлахера «Sunshine!» и призналась, что она давняя фанатка Oasis.
Гарри Стайлс
Во время выступления Sombr на сцену выбежал мужчина в футболке с надписью Sombr is a Homewrecker (в переводе «Sombr — разрушитель семей») и толкнул певца. Песня Undressed прервалась внезапно, когда опустился золотой занавес. Позже представители артиста подтвердили, что это был спланированный трюк в честь его нового сингла
RAYE исполнила хит Where Is My Husband! (номинация «Песня года») и впервые — балладу Nightingale Lane Nightingale Lane
«He is so back!» («Как он вернулся!») — загудели фанатки по всему миру, едва на сцене появился Гарри Стайлс. В рамках триумфального камбэка певец впервые за три года (с июля 2023) выступал вживую и появился на красной дорожке. До этого музыканта замечали отшельником на улицах Берлина: то бегущим марафон (рекордные для непрофессионала 3 часа!) под псевдонимом, то тусующимся в районах легендарного клуба Berghain и культовой Hansa Studios, где записывались Дэвид Боуи, Iggy Pop и Depeche Mode. На BRIT Awards он впервые исполнил трек Aperture — лид-сингл с грядущего четвертого студийника. Технически сложную, но безупречно отточенную хореографическую постановку с участием Гарри и многочисленных танцоров, а также мощный госпел-хор аудитория встретила стоячей овацией и мгновенной интернет-виральностью. Выступление запустило новую эру в карьере певца, которую он сам иронично назвал Kiss All The Time, Disco Occasionally («Бесконечные поцелуи и иногда диско»). Ждем 12 новых клубно-электронных трека уже 6 марта.
Оливия Дин
Звезда «Мухи» и «Парка юрского периода» Джефф Голдблюм объявлял победителя в категории «Международная группа года»
Робби Уильямс исполняет No More Tears 1991 года в трибьют Оззи Осборну — певец был лично приглашен Шэрон Осборн. Справа: постоянный гитарист The Ozzy Osbourne Band Закк Вайлд
Трибьют Оззи Осборну
В лайн-апе приняла участие и новоиспеченная принцесса брит-попа Оливии Дин. Накануне она забрала «Грэмми» как лучший новый артист, а на BRITs стала триумфатором. Вместе с главной наградой «Артист года» певица взяла статуэтки и за лучший альбом, и в категории поп-жанра, и за песню года (вместе с Сэмом Фендером). На сцене с септетом она исполнила свой визитный хит Man I Need с альбома The Art of Loving.
Марк Ронсон получил статуэтку «За выдающийся вклад в музыку». Диджей и саунд-продюсер, лауреат «Оскара» за песню к фильму «Звезда родилась», помог построить карьеру Эми Уайнхаус, Лили Аллен и Адель.
Розэ из BLACKPINK в черном платье Saint Laurent и украшениях Tiffany & Co. получила награду в категории «Международная песня года» за хит APT., записанный с Бруно Марсом. Она стала первым K-pop артистом-лауреатом в истории премии, обойдя Тейлор Свифт и Леди Гагу.
Джофф Одди, Элли Роуселл, Джоэл Амей и Тео Эллис из Wolf Alice в ответе за новую волну популярности дрим-попа и шугейза в Великобритании. Wolf Alice стали первым коллективом с вокалисткой, который дважды получил награду как «Группа года» (ранее они побеждали в 2022-м году) .
Теле- и радиоведущая Вик Хоуп и диджей Кэлвин Харрис
Сын вокалиста Oasis Лиама Галлахера Леннон Галлахер
Модель Дэмиэн Херли — сын актрисы Элизабет Херли и бизнесмена Стива Бинга
Церемония завершилась мемориальным трибьютом Оззи Осборну — Робби Уильямс исполнил кавер на песню No More Tears. Компанию ему составили музыканты, которые играли в группе Оззи в разные годы: гитарист Закк Вайлд, барабанщик Томми Клафетос, клавишник Адам Уэйкман и басист Роберт Трухильо.
