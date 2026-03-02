Ноэль Галлахер, трибьют Оззи Осборну, первый за три года лайв Гарри Стайлса и драка на сцене: как прошла 46-я церемония BRIT Awards

Ведущим BRITs в шестой раз стал комик Джек Уайтхолл. Он начал церемонию с острой шутки про недавний расистский скандал на BAFTA: «У нас на BRITs работает лучший в мире специалист по кнопке "пиииип" — тот самый парень с BAFTA». В каждой шутке есть доля правды: цензура действительно понадобилась, и не раз. Сначала из эфира вырезали монолог самого Уайтхолла о политике Питере Мандельсоне, попавшем в скандальный список. А ближе к финалу барабанщик американской группы Geese Макс Бассен, получая награду, выкрикнул: «Свободу Палестине, к черту ICE!» — его речь немедленно вырезали из эфира ITV. Позже в зале заметили певца Джейкоба Алана с палестинской куфией — политический подтекст вечера был неизбежен.

Но были и чисто манчестерские разборки. Еще в начале вечера Уайтхолл, увидев в зале Ноэля Галлахера, окрестил его «финальным боссом Манчестера». Ирония в том, что задолго до церемонии вокруг Галлахера уже разгорелся мини-скандал: организаторы объявили, что вручат ему специальную награду «Автор года», хотя за 2025 год мэтр не выпустил ни одной новой песни: «Сам не понимаю, как мне это сошло с рук, но я возьму награду. Думаю, они просто отчаялись заполучить кого-то из Oasis, потому что церемония в Манчестере». Кульминация наступила, когда перед вручением зал увидел видеообращение тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы с просьбой «поделиться статуэткой с братом Лиамом» — футбольные болельщики встретили видео гулом. А последние слова речи самого Ноэля пришлось вырезать из эфира: поблагодарив брата, он закончил кричалкой в поддержку «Манчестер Сити» — и его массово освистала публика.