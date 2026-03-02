Эмма Стоун, Эль Фаннинг, Сет Роген и Клэр Дэйнс: Премия гильдии кинопродюсеров вручила награды

Помимо конкурсных номинаций, гильдия отметила заслуженных деятелей индустрии. Премию имени Дэвида О. Селзника за вклад в кино получила Эми Паскаль. Основатель Blumhouse Джейсон Блум удостоился награды Milestone Award. В своей речи он призвал коллег верить в, казалось бы, невозможное и проиллюстрировал на примере семейной историей. В 1960-х его отец Ирвинг, владелец галереи Ferus в Лос-Анджелесе, организовал выставку малоизвестного тогда Энди Уорхола, над работами которого многие смеялись. Ирвинг продал несколько картин с супом Campbell's по 200 долларов, но сразу выкупил их обратно, чтобы сохранить полную серию — он верил в ценность единого собрания. Пророчество сбылось: спустя 30 лет Музей современного искусства (MoMA) приобрел холсты за 15 миллионов долларов.