Эмма Стоун, Эль Фаннинг, Сет Роген и Клэр Дэйнс: Премия гильдии кинопродюсеров вручила награды

28 февраля в отеле Fairmont Century Plaza прошла 37-я церемония PGA Awards. Лучшим продюсерским проектом признали черную комедию Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Картина уверенно лидирует в наградном сезоне — и, похоже, не нарушит традицию: последние пять лет лауреаты премии затем получали и «Оскар».
Пол Томас Андерсон с наградой имени Дэррила Ф. Занука за выдающееся продюсирование полнометражного игрового кино («Битва за битвой»)
Дэйв Маккэри и Эмма Стоун. Актриса пришла поддержать свой продюсерский проект «Бугония»
Джейкоб Элорди
Эль Фаннинг поддержала фильм «Сентиментальная ценность» в главной номинации
Актеры главных ролей драмы «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Пол Мескал и Джесси Бакли
Клэр Дэйнс
Премия Гильдии продюсеров Америки объединяет более 8 000 профессионалов отрасли, работающих с кино, телевидением и новыми медиа.
Лучшим анимационным фильмом признан «Кей-поп-охотницы на демонов», а док — «Моя мама Джейн» Маришки Харгитей, посвященный ее матери, актрисе Джейн Мэнсфилд. В телевизионных категориях победу одержали: драматический сериал «Больница Питт», комедийная сатира о закулисье Голливуда «Киностудия», мини-сериал «Переходный возраст» (Джек Торн, Стивен Грэм), телефильм «Джон Кэнди: Я себе нравлюсь» (продюсер Колин Хэнкс) и реалити-шоу «Предатели» с Аланом Каммингом.
Сет Роген получил премию за сериал «Киностудия»
Грета Гервиг и Эми Паскаль, которая была удостоена премии имени Дэвида О. Селзника за выдающийся вклад в кино
Йоаким Триер с Хелле Бендиксен
Джейсон Блум — продюсер и основатель хоррор-империи Blumhouse Productions («Астрал», «Синистер», франшизы «Паранормальное явление»).
Колин Хэнкс (а также Шон Стюарт, Джордж Дьюи, Шейн Рейд, Кристофер Кэнди и Розмари Кэнди) получил награду за продюсирование стриминговых или телевизионных фильмов за картину «Джон Кэнди: Я себе нравлюсь»
Тияна Тейлор и Реджина Холл
Помимо конкурсных номинаций, гильдия отметила заслуженных деятелей индустрии. Премию имени Дэвида О. Селзника за вклад в кино получила Эми Паскаль. Основатель Blumhouse Джейсон Блум удостоился награды Milestone Award. В своей речи он призвал коллег верить в, казалось бы, невозможное и проиллюстрировал на примере семейной историей. В 1960-х его отец Ирвинг, владелец галереи Ferus в Лос-Анджелесе, организовал выставку малоизвестного тогда Энди Уорхола, над работами которого многие смеялись. Ирвинг продал несколько картин с супом Campbell's по 200 долларов, но сразу выкупил их обратно, чтобы сохранить полную серию — он верил в ценность единого собрания. Пророчество сбылось: спустя 30 лет Музей современного искусства (MoMA) приобрел холсты за 15 миллионов долларов.
Вручал награду Блуму председатель совета директоров медиа корпорации InterActiveCorp Барри Диллер, ставший главным возмутителем спокойствия. Представляя продюсера, он иронизировал над его легендарной бережливостью — Blumhouse снимает кассовые хорроры за микро бюджеты. По словам Диллера, Блум «питается только бесплатно», а на яхтах друзей ведет себя как постоялец отеля по системе «все включено». Впрочем, именно эту черту магнат назвал визитной карточкой продюсера.
Комментарии (0)