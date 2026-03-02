Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Эмма Стоун, Эль Фаннинг, Сет Роген и Клэр Дэйнс: Премия гильдии кинопродюсеров вручила награды

28 февраля в отеле Fairmont Century Plaza прошла 37-я церемония PGA Awards. Лучшим продюсерским проектом признали черную комедию Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Картина уверенно лидирует в наградном сезоне — и, похоже, не нарушит традицию: последние пять лет лауреаты премии затем получали и «Оскар».

Пол Томас Андерсон с наградой имени Дэррила Ф. Занука за выдающееся продюсирование полнометражного игрового кино («Битва за битвой»)

Пол Томас Андерсон с наградой имени Дэррила Ф. Занука за выдающееся продюсирование полнометражного игрового кино («Битва за битвой»)

Дэйв Маккэри и Эмма Стоун. Актриса пришла поддержать свой продюсерский проект «Бугония»

Дэйв Маккэри и Эмма Стоун. Актриса пришла поддержать свой продюсерский проект «Бугония»

Джейкоб Элорди
Kevin Winter/Getty Images

Джейкоб Элорди 

Эль Фаннинг поддержала фильм «Сентиментальная ценность» в главной номинации

Эль Фаннинг поддержала фильм «Сентиментальная ценность» в главной номинации

Актеры главных ролей драмы «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Пол Мескал и Джесси Бакли

Актеры главных ролей драмы «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Пол Мескал и Джесси Бакли

Клэр Дэйнс
Monica Schipper/Getty Images

Клэр Дэйнс

Премия Гильдии продюсеров Америки объединяет более 8 000 профессионалов отрасли, работающих с кино, телевидением и новыми медиа. 

Лучшим анимационным фильмом признан «Кей-поп-охотницы на демонов», а док — «Моя мама Джейн» Маришки Харгитей, посвященный ее матери, актрисе Джейн Мэнсфилд. В телевизионных категориях победу одержали: драматический сериал «Больница Питт», комедийная сатира о закулисье Голливуда «Киностудия», мини-сериал «Переходный возраст» (Джек Торн, Стивен Грэм), телефильм «Джон Кэнди: Я себе нравлюсь» (продюсер Колин Хэнкс) и реалити-шоу «Предатели» с Аланом Каммингом.

Сет Роген получил премию за сериал «Киностудия»
Kevin Winter/Getty Images

Сет Роген получил премию за сериал «Киностудия»

Грета Гервиг и Эми Паскаль, которая была удостоена премии имени Дэвида О. Селзника за выдающийся вклад в кино

Грета Гервиг и Эми Паскаль, которая была удостоена премии имени Дэвида О. Селзника за выдающийся вклад в кино

Йоаким Триер с Хелле Бендиксен

Йоаким Триер с Хелле Бендиксен

Джейсон Блум — продюсер и основатель хоррор-империи Blumhouse Productions («Астрал», «Синистер», франшизы «Паранормальное явление»).

Джейсон Блум — продюсер и основатель хоррор-империи Blumhouse Productions («Астрал», «Синистер», франшизы «Паранормальное явление»). 

Колин Хэнкс (а также Шон Стюарт, Джордж Дьюи, Шейн Рейд, Кристофер Кэнди и Розмари Кэнди) получил награду за продюсирование стриминговых или
Monica Schipper/Getty Images

Колин Хэнкс (а также Шон Стюарт, Джордж Дьюи, Шейн Рейд, Кристофер Кэнди и Розмари Кэнди) получил награду за продюсирование стриминговых или телевизионных фильмов за картину «Джон Кэнди: Я себе нравлюсь»

Тияна Тейлор и Реджина Холл
Kevin Winter/Getty Images

 

Тияна Тейлор и Реджина Холл

Помимо конкурсных номинаций, гильдия отметила заслуженных деятелей индустрии. Премию имени Дэвида О. Селзника за вклад в кино получила Эми Паскаль. Основатель Blumhouse Джейсон Блум удостоился награды Milestone Award. В своей речи он призвал коллег верить в, казалось бы, невозможное и проиллюстрировал на примере семейной историей. В 1960-х его отец Ирвинг, владелец галереи Ferus в Лос-Анджелесе, организовал выставку малоизвестного тогда Энди Уорхола, над работами которого многие смеялись. Ирвинг продал несколько картин с супом Campbell's по 200 долларов, но сразу выкупил их обратно, чтобы сохранить полную серию — он верил в ценность единого собрания. Пророчество сбылось: спустя 30 лет Музей современного искусства (MoMA) приобрел холсты за 15 миллионов долларов.

Адам Скотт
Monica Schipper/Getty Images

Адам Скотт

Одесса Эзайон
Monica Schipper/Getty Images

Одесса Эзайон

Режиссер Хлоя Чжао представляла драму «Хамнет»

Режиссер Хлоя Чжао представляла драму «Хамнет»

Уильям Х. Мэйси

Уильям Х. Мэйси

В творческом арсенале сценариста и продюсера Брэда Карпентера: «Секс в большом городе», «Подпольная империя», «Полиция Токио»

В творческом арсенале сценариста и продюсера Брэда Карпентера: «Секс в большом городе», «Подпольная империя», «Полиция Токио»

Вручал награду Блуму председатель совета директоров медиа корпорации InterActiveCorp Барри Диллер, ставший главным возмутителем спокойствия. Представляя продюсера, он иронизировал над его легендарной бережливостью — Blumhouse снимает кассовые хорроры за микро бюджеты. По словам Диллера, Блум «питается только бесплатно», а на яхтах друзей ведет себя как постоялец отеля по системе «все включено». Впрочем, именно эту черту магнат назвал визитной карточкой продюсера.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: