Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Леонардо ДиКаприо и Моника Беллуччи: как прошла BAFTA-2026

В этом году церемонию вел шотландский актер Алан Камминг, а компанию ему составил необычный соведущий — медвежонок Паддингтон. Он вышел на сцену вручать награду в категории «Лучший детский и семейный фильм». Паддингтон стал первым в истории медведем-презентатором BAFTA и, как пошутил, «первым ведущим, который испачкал статуэтку мармеладом». Его появление стало одним из самых трогательных и вирусных моментов вечера.

В музыкальных паузах BAFTA выступило трио EJAE, Audrey Nuna и Rei Ami с треком Golden из анимационного фильма Netflix «K-pop охотницы на демонов». Примечательно, что сама картина не была допущена к участию в BAFTA из-за несоответствия правилам театрального проката. Также на сцену вышла певица Джесси Уэйр с кавером на вечный хит Барбры Стрейзанд The Way We Were во время традиционной секции In Memoriam.