Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Леонардо ДиКаприо и Моника Беллуччи: как прошла BAFTA-2026

79-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств прошла 22 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне. «Британский Оскар» ежегодно присуждают более чем в 20 номинациях — от «Лучшего фильма» до кастинга. В том числе статуэтки вручают и за видеоигры.
Пол Томас Андерсон со статуэтками за «Лучшую режиссур», «Лучший фильм»
Тимоти Шаламе — номинант в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Марти Суприм»
Эмма Стоун в Louis Vuitton
Леонардо ДиКаприо номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Битва за битвой»
Киллиан Мерфи в числе лаудаторов
Гленн Клоуз была приглашенной ведущей
Джесси Племонс (номинант в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Бугония») и Кирстен Данст
Моника Беллуччи была приглашенной ведущей на церемонии и появилась на красной дорожке в украшениях Cartier
Алисия Викандер была приглашенной ведущей на церемонии
В этом году церемонию вел шотландский актер Алан Камминг, а компанию ему составил необычный соведущий — медвежонок Паддингтон. Он вышел на сцену вручать награду в категории «Лучший детский и семейный фильм». Паддингтон стал первым в истории медведем-презентатором BAFTA и, как пошутил, «первым ведущим, который испачкал статуэтку мармеладом». Его появление стало одним из самых трогательных и вирусных моментов вечера.
В музыкальных паузах BAFTA выступило трио EJAE, Audrey Nuna и Rei Ami с треком Golden из анимационного фильма Netflix «K-pop охотницы на демонов». Примечательно, что сама картина не была допущена к участию в BAFTA из-за несоответствия правилам театрального проката. Также на сцену вышла певица Джесси Уэйр с кавером на вечный хит Барбры Стрейзанд The Way We Were во время традиционной секции In Memoriam.
Каст "Сентиментальной ценности"
Йоргос Лантимос
Ренате Реинсве — номинантка в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Сентиментальная ценность»
Стеллан Скарсгард был номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Сентиментальная ценность»
Тияна Тейлор — номинантка в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Битва за битвой»
Кэри Маллиган номинировалась в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Баллада об острове Уоллис»
Мэгги Джилленхол была одним из лаудаторов
Итан Хоук номинировался в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Голубая луна» и также выступал как вручающий премию
Бенисио Дель Торо боролся за «Лучшую мужскую роль второго плана» («Битва за битвой»)
Пол Мескал (номинант в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Хэмнет») и Грейси Абрамс
Одесса Эзайон была номинанткой в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Марти Суприм»
Абсолютным рекордсменом по числу номинаций в этом году стал боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Фильм, вдохновленный романом Томаса Пинчона «V.», претендовал на 14 наград. А исполнитель главной роли, Леонардо ДиКаприо, участвующий в гонке в седьмой раз, вошел в список актеров с рекордным числом номинаций за «Лучшую мужскую роль» — наравне с Дэниелом Дэй-Льюисом, Майклом Кейном, Лоренсом Оливье, Дастином Хофманом и другими. Правда, в этот раз актер ушел ни с чем, зато картина стала главным триумфатором вечера, получив 6 статуэток, включая награду за «Лучший фильм».
«Любой, кто говорит, что фильмы больше не хороши, может идти лесом, потому что это был охрененно великий год, — заявил Пол Томас Андерсон, получивший приз как лучший режиссер. — У нас есть строчка Нины Симон, которую мы позаимствовали для фильма. Она говорит: "Я знаю, что такое свобода, — это отсутствие страха". Давайте продолжать создавать вещи без страха».
Вера Вонг
Натали Эммануэль
Ноа Джуп и Сэди Синк
Эмили Уотсон была номинанткой в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Хэмнет»
Кейт Хадсон была номинанткой в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Песня, спетая синим»
Питер Сарсгаард
Майкл Б. Джордан был номинантом в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Грешники»
Патрик Демпси
Керри Вашингтон
Но главной неожиданностью вечера стала победа Роберта Арамайо в категории «Лучший актер». Он обошел фаворитов Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо, сыграв главную роль в драме «Я ругаюсь» — байопике об активисте Джоне Дэвидсоне, который борется за осведомленность о синдроме Туретта. До этого Арамайо в основном играл на втором плане.
Сам актер, только что получивший награду «Восходящая звезда», едва сдерживал слезы и в благодарственной речи упомянул Итана Хоука (Спойлер: Хоук тоже расплакался!), речь которого в прошлом повлияла на его выбор профессионального пути. А Тимоти Шаламе, как отмечали СМИ, «мастерски сдерживал разочарование, граничащее с презрением». Несмотря на проигрыш на BAFTA, у Шаламе остаются шансы на «Оскар», так как «Я ругаюсь» выйдет в американский прокат уже после церемонии Американской киноакадемии.
Роберт Арамайо с наградой за лучшую мужскую роль (фильм «Я ругаюсь») и премией «Восходящая звезда» от EE
Джош Сафди и Сара Россейн
Марк Стронг
Кэтрин Хан в Lanvin
Гарри Меллинг
Дженна Коулман в Giorgio Armani Privé
Джиллиан Андерсон была презентатором на церемонии
Эйми Лу Вуд была презентатором на церемонии
Оливье Лаше
Милли Олкок
Сам Джон Дэвидсон присутствовал в зале. Из-за его непроизвольных тиков, связанных с синдромом Туретта, во время трансляции несколько раз звучали выкрики, в том числе расистское оскорбление в адрес темнокожих актеров Майкла Б. Джордана и Делроя Линдо, которые вышли на сцену вручать награду. Ведущий Алан Камминг несколько раз объяснял ситуацию, подчеркивая, что тики непроизвольны. Однако инцидент вызвал волну возмущения: Джейми Фокс назвал произошедшее «неприемлемым», Уэнделл Пирс потребовал полноценных извинений перед актерами, а художник-постановщик Ханна Бичлер раскритиковала «дежурные извинения» организаторов.
