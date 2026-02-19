Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ирина Оганова собрала светский Петербург (Рената Шакирова! Кимин Ким! Артем Балаев!) — отпраздновать Масленицу в «Огородниках»

Интерес к культурному коду и национальной кухне остается одной из главных тенденций сезона! 16 февраля это подтвердили герои Собака.ru, которые встретили Сырную демницу в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского — объекте культурного наследия регионального значения рядом с Удельным парком и «Сосновкой» (модерн начала XX века!) — гуляньями, старинными русскими традициями и современным прочтением классических блюд. Делимся подробным фоторепортажем.

Ирина Оганова
Михаил Стацюк
Галина Голованова-Дворянкина, Рената Шакирова, Кимин Ким. Мария Дворянкина
Елизавета Гусевская. Саша Романова
Мария Грудина
Шеф Константин Колосов в центре

Искусствовед и писательница, апологет гастротрадиций Ирина Оганова выступила хозяйкой масленичного обеда. Опыт проведения такого формата у нее уже был, но Масленица случилась впервые: «Я охотно приняла предложение, потому что мне показалось, что это очень забавно. Хотелось создать своим присутствием такое вот истинно русское настроение».

В ресторане признаются: идея масштабного празднования была заложена в концепцию с самого начала. Масленица для них — один из тех праздников, которые хочется отмечать громко, широко и красиво. Когда встал вопрос, с кем именно в нашем городе делать такое событие, ответ был очевиден — с Ириной Огановой. В ресторане вдохновлялись тем, как лихо и традиционно отмечает праздник в Москве подруга Ирины, Виктория Шелягова, и заметили, что в Петербурге светских гуляний такого формата и уровня очень не хватало. 

Артем Балаев
Мария Фурсова
Татьяна Затравина
Компания собралась камерная — около 40 человек. Дату выбрали неслучайно: по народному календарю это первый день масленичной недели перед Великим постом. Называется он «Встреча». По обычаю веселье начали еще на морозе — во дворе двухэтажной городской дачи, который украсили стогами сена, яркими платками и корзинами с яблоками, — с песнями и плясками. Первая часть гуляний проходила на улице, и, конечно, привлекла внимание прохожих — собралось несколько любопытных зевак, которых Ирина угостила горячим блином.

Кимин Ким, Рената Шакирова
Елизавета Гусевская. Саша Романова
Артем Балаев
Ирина Оганова, Мария Фурсова, Михаил Стацюк
Старорусские щи по аутентичному рецепту!

Рената Шакирова, Галина Голованова-Дворянкина. Мария Дворянкина
Эрик Согомонян

Елена Сопина

Праздник встретили под частушки тетушек-народниц — это постоянные резиденты ресторана, аутентичная фольклорная группа «Кумушки». Ближе к финалу их сменили цыганские напевы и пляски «Петербургска РОМА»: этот коллектив — личная рекомендация Ирины Огановой. В ресторане рассказывают, что писательница приглашала их на один из своих праздников в усадьбе в Комарово, где они произвели фурор.

«Забавный случай произошел, когда я невольно проговорилась (Спойлер: «это только подогрело интерес»!), что будут цыгане! — смеется Ирина. — Но цыгане были очень к месту, потому что их танцы и зажигательные песни всегда создают особую атмосферу. То ли настроение у всех в этот день было такое, то ли обстановка соответствующая... Все предавались празднику! Вот и Елена Сопина не выдержала: в прекрасном костюме, в белой меховой папахе вышла танцевать. Это было здорово! Ну кто-то еще пытался, но ее танец был очень запоминающимся».

Михаил Стацюк, Юрий Грудин
Галина Голованова-Дворянкина
Мария Дворянкина

Татьяна Затравина
Готовились к Великому посту основательно — с полноценным праздничным меню от шеф-повара Константина Колосова и обедом из нескольких курсов. Жемчужиной трапезы и главным гастроакцентом стал крольник — авторская интерпретация классического курника, где привычную курицу заменили нежным мясом кролика. Его дополнили старорусские щи, приготовленные по восстановленным аутентичным рецептам, классический винегрет, домашняя выпечка. Не обошлось и без обязательного атрибута любой Масленицы — блинов с икрой!

Забавную историю, связанную с трапезой, Ирина вспоминает про мужа Елены Ромашовой: «Он привез ее на праздник, а сам планировал после поехать на работу. В процессе уличных гуляний его так захватило веселье, что, несмотря на дела, решил остаться. Пить, конечно, не мог, зато торжественно держал рюмку с водкой и уплетал пирожки с блинами. И ни капли не жалел. Только на прощание пообещал: "Приду домой и выпью рюмку водки"».

Галина Голованова-Дворянкина, Кимин Ким, Рената Шакирова. Мария Дворянкина
Михаил Стацюк
Константин Колосов

Кристина Массон
Елена Сопина

Мария Фурсова. Екатерина Шлыкова
Ирина Оганова

Писательница, гастроэнтузиаст и ведущая Масленицы в «Огородниках»:

Все сложилось быстро — и программа, и список гостей. Трудностей с созданием теплой атмосферы тоже не было: у меня это всегда получается, поэтому за настрой я переживала меньше всего. «Огородники» как нельзя лучше подошли под праздник: архитектура, территория, всегда очень радушное гостеприимство.

Всегда считаю, что атмосферу создает человек, который берет на себя задачу — объединить людей, показать своим примером. Вот я и пустилась в пляс, расхваливала все, что подавали. Если ведущий полностью отдается процессу и заряжает публику — праздник получается. Я всегда готова к сотрудничеству и с удовольствием беру на себя ответственность за такие вечера. Прежде всего, сама получаю огромное удовольствие — я человек позитивный. И очень радостно, когда люди вокруг тоже заряжены, и мы совпадаем по настроению, по помыслам. Такие праздники, особенно Масленица, Пасха, делают людей добрее, светлее. Это здорово — собираться с друзьями и знакомыми. А если человек был малознаком — он становится гораздо ближе.

Сейчас очень популярно возвращение к национальной культуре. Раньше это почему-то не было так востребовано, а сейчас... ну, может, времена такие, когда хочется поддержать именно русские традиции и впитать их. Попросят в следующем году — обязательно проведу!

Люди:
Рената Шакирова, Кимин Ким, Галина Голованова-Дворянкина Кристина Массон, Елизавета Гусевская, Мария Грудина, Татьяна Затравина, Михаил Стацюк, Мария Фурсова, Ирина Оганова, Артем Балаев, Юрий Грудин

