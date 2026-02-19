Ирина Оганова собрала светский Петербург (Рената Шакирова! Кимин Ким! Артем Балаев!) — отпраздновать Масленицу в «Огородниках»

Интерес к культурному коду и национальной кухне остается одной из главных тенденций сезона! 16 февраля это подтвердили герои Собака.ru, которые встретили Сырную демницу в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского — объекте культурного наследия регионального значения рядом с Удельным парком и «Сосновкой» (модерн начала XX века!) — гуляньями, старинными русскими традициями и современным прочтением классических блюд. Делимся подробным фоторепортажем.
Шеф Константин Колосов в центре
Искусствовед и писательница, апологет гастротрадиций Ирина Оганова выступила хозяйкой масленичного обеда. Опыт проведения такого формата у нее уже был, но Масленица случилась впервые: «Я охотно приняла предложение, потому что мне показалось, что это очень забавно. Хотелось создать своим присутствием такое вот истинно русское настроение».
В ресторане признаются: идея масштабного празднования была заложена в концепцию с самого начала. Масленица для них — один из тех праздников, которые хочется отмечать громко, широко и красиво. Когда встал вопрос, с кем именно в нашем городе делать такое событие, ответ был очевиден — с Ириной Огановой. В ресторане вдохновлялись тем, как лихо и традиционно отмечает праздник в Москве подруга Ирины, Виктория Шелягова, и заметили, что в Петербурге светских гуляний такого формата и уровня очень не хватало.
Компания собралась камерная — около 40 человек. Дату выбрали неслучайно: по народному календарю это первый день масленичной недели перед Великим постом. Называется он «Встреча». По обычаю веселье начали еще на морозе — во дворе двухэтажной городской дачи, который украсили стогами сена, яркими платками и корзинами с яблоками, — с песнями и плясками. Первая часть гуляний проходила на улице, и, конечно, привлекла внимание прохожих — собралось несколько любопытных зевак, которых Ирина угостила горячим блином.
Старорусские щи по аутентичному рецепту!
Эрик Согомонян
Елена Сопина
Праздник встретили под частушки тетушек-народниц — это постоянные резиденты ресторана, аутентичная фольклорная группа «Кумушки». Ближе к финалу их сменили цыганские напевы и пляски «Петербургска РОМА»: этот коллектив — личная рекомендация Ирины Огановой. В ресторане рассказывают, что писательница приглашала их на один из своих праздников в усадьбе в Комарово, где они произвели фурор.
«Забавный случай произошел, когда я невольно проговорилась (Спойлер: «это только подогрело интерес»!), что будут цыгане! — смеется Ирина. — Но цыгане были очень к месту, потому что их танцы и зажигательные песни всегда создают особую атмосферу. То ли настроение у всех в этот день было такое, то ли обстановка соответствующая... Все предавались празднику! Вот и Елена Сопина не выдержала: в прекрасном костюме, в белой меховой папахе вышла танцевать. Это было здорово! Ну кто-то еще пытался, но ее танец был очень запоминающимся».
Готовились к Великому посту основательно — с полноценным праздничным меню от шеф-повара Константина Колосова и обедом из нескольких курсов. Жемчужиной трапезы и главным гастроакцентом стал крольник — авторская интерпретация классического курника, где привычную курицу заменили нежным мясом кролика. Его дополнили старорусские щи, приготовленные по восстановленным аутентичным рецептам, классический винегрет, домашняя выпечка. Не обошлось и без обязательного атрибута любой Масленицы — блинов с икрой!
Забавную историю, связанную с трапезой, Ирина вспоминает про мужа Елены Ромашовой: «Он привез ее на праздник, а сам планировал после поехать на работу. В процессе уличных гуляний его так захватило веселье, что, несмотря на дела, решил остаться. Пить, конечно, не мог, зато торжественно держал рюмку с водкой и уплетал пирожки с блинами. И ни капли не жалел. Только на прощание пообещал: "Приду домой и выпью рюмку водки"».
Константин Колосов
Елена Сопина
Ирина Оганова
Писательница, гастроэнтузиаст и ведущая Масленицы в «Огородниках»:
Все сложилось быстро — и программа, и список гостей. Трудностей с созданием теплой атмосферы тоже не было: у меня это всегда получается, поэтому за настрой я переживала меньше всего. «Огородники» как нельзя лучше подошли под праздник: архитектура, территория, всегда очень радушное гостеприимство.
Всегда считаю, что атмосферу создает человек, который берет на себя задачу — объединить людей, показать своим примером. Вот я и пустилась в пляс, расхваливала все, что подавали. Если ведущий полностью отдается процессу и заряжает публику — праздник получается. Я всегда готова к сотрудничеству и с удовольствием беру на себя ответственность за такие вечера. Прежде всего, сама получаю огромное удовольствие — я человек позитивный. И очень радостно, когда люди вокруг тоже заряжены, и мы совпадаем по настроению, по помыслам. Такие праздники, особенно Масленица, Пасха, делают людей добрее, светлее. Это здорово — собираться с друзьями и знакомыми. А если человек был малознаком — он становится гораздо ближе.
Сейчас очень популярно возвращение к национальной культуре. Раньше это почему-то не было так востребовано, а сейчас... ну, может, времена такие, когда хочется поддержать именно русские традиции и впитать их. Попросят в следующем году — обязательно проведу!
