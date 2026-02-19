Ирина Оганова собрала светский Петербург (Рената Шакирова! Кимин Ким! Артем Балаев!) — отпраздновать Масленицу в «Огородниках»

Писательница, гастроэнтузиаст и ведущая Масленицы в «Огородниках»:

Все сложилось быстро — и программа, и список гостей. Трудностей с созданием теплой атмосферы тоже не было: у меня это всегда получается, поэтому за настрой я переживала меньше всего. «Огородники» как нельзя лучше подошли под праздник: архитектура, территория, всегда очень радушное гостеприимство.

Всегда считаю, что атмосферу создает человек, который берет на себя задачу — объединить людей, показать своим примером. Вот я и пустилась в пляс, расхваливала все, что подавали. Если ведущий полностью отдается процессу и заряжает публику — праздник получается. Я всегда готова к сотрудничеству и с удовольствием беру на себя ответственность за такие вечера. Прежде всего, сама получаю огромное удовольствие — я человек позитивный. И очень радостно, когда люди вокруг тоже заряжены, и мы совпадаем по настроению, по помыслам. Такие праздники, особенно Масленица, Пасха, делают людей добрее, светлее. Это здорово — собираться с друзьями и знакомыми. А если человек был малознаком — он становится гораздо ближе.

Сейчас очень популярно возвращение к национальной культуре. Раньше это почему-то не было так востребовано, а сейчас... ну, может, времена такие, когда хочется поддержать именно русские традиции и впитать их. Попросят в следующем году — обязательно проведу!