Бронзит, ДиКаприо, Шаламе, Элорди: как прошел завтрак номинантов «Оскара»

10 февраля в бальном зале Wilshire отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный прием в преддверии 98-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. 

Kevin Winter/Getty Images

Самый молодой номинант в истории за «Лучшую мужскую роль» Тимоти Шаламе в кастоме Gap от Зака Позена

Kevin Winter/Getty Images

Эмма Стоун в Julie de Libran и Йоргос Линтимос

Getty Images

Леонардо ДиКаприо

Kevin Winter/Getty Images

Джейкоб Элорди

Kevin Winter/Getty Images

Эль Фаннинг в Givenchy

Завтрак номинантов на «Оскар» (Nominees Luncheon) устривают ради трех целей. Для новичков в гонке за главной премией года — это репетиция церемонии, на которой президент Академии (с 2025 года — Линетт Хауэлл‑Тейлор) выступает с напутствием. В этом году особое внимание уделили времени на благодарственную речь — не больше 45 секунд! — и рекомендациям: «Будьте готовы. Не говорите, что не ожидали» и «Никаких телефонов».

Впрочем, не обошлось и без пересудов! «Через месяц все мои мечты умрут», — подслушал колумнист Deadline Пит Хаммонд слова одного из номинантов, предсказуемо пожелавшего остаться неизвестным. И, как отмечает Los Angeles Times, в этом ключевая ирония премии: из 230 приглашенных лауреатами станут 24. Простая математика «Оскара» — 80% уйдут ни с чем.

Frazer Harrison/Getty Images

Стивен Спилберг (продюсер-номинант «Гамнета») и Пол Томас Андерсон (трижды номинированный за продюсирование, режиссуру и сценарий проекта «Одна битва за другой»)

Frazer Harrison/Getty Images

Леонардо Дикаприо пришел на прием с отцом Джорджем

Getty Images

Стеллан Скарсгард и Итан Хоук

Kevin Winter/Getty Images

Бенисио дель Торо, отмеченный на премии за роль второго плана в «Битве за битвой», признался, что был больше взволнован выступлением Bad Bunny на Cупербоуле-2026, чем собственной номинацией: «У меня мурашки по коже, это было прекрасно»

Kevin Winter/Getty Images

Индиана и Итан Хоук

Getty Images

Йоаким Триер, Эль Фаннинг, Стеллан Скарсгард и Бенисио дель Торо

Помимо формальных моментов, завтрак славится неформальной атмосферой, идеально подходящей для нетворкинга между легендами и дебютантами. Здесь свободная рассадка (актеров специально не сажали с их съемочными группами), отсутствие пиар-агентов и микс-энд-мэтч с коллегами по цеху и журналистами. Последних в приветственной речи отдельно поблагодарили за то, что они «посвящают свою карьеру освещению кино».

Традиционно номинантов по очереди вызывают на сцену, наподобие школьного выпускного, и каждый уходит с именным сертификатом. А кульминацией вечера обычно становится большое групповое фото (в шутку его называют «школьным») — единственный раз в году, когда более 200 номинантов собираются в одном кадре.

Richard Harbaugh/The Academy via Getty Images
Константин Бронзит, Клебер Мендонса Филью, Оливер Лаше, Стеллан Скарсгард, Джейкоб Элорди, Делрой Линдо, Джозеф Косински, Скотт Стубер, Вагнер Моура, Эми Мэдиган, Джерри Брукхаймер, Эль Фаннинг, Рут Э. Картер, Вунми Мосаку, Дайан Уоррен, Йоаким Триер, Кейт Хадсон, Мэгги Кан, Сев Оганян, Итан Хоук, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Джош Сафди, Леонардо ДиКаприо, Иджей, Майкл Б. Джордан, Бенисио Дель Торо, Джафар Панахи, Хлоя Чжао,  Стивен Спилберг, Марк Зонненблик, Тиг Нотаро, Рафаэл Садик, Никон Кванту, Зинзи Куглер, Райан Куглер, Тимоти Шаламе, Гильермо дель Торо, Пол Томас Андерсон, Джесси Бакли, Тиана Тейлор, Александр Деспла, Эмма Стоун

Среди возможных лауреатов этого сезона — режиссер, худрук студии «Мельница» и лауреат премии «ТОП50.Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Бронзит, который претендует на «Оскар» уже в третий раз! Его «Три сестры» (создавались почти семь лет!) представлены в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Режиссер присоединился к голливудским коллегам на завтраке вместе с дочерью Элиной.

Frazer Harrison/Getty Images
Константин Бронзит, с дочерью Элиной Бронзит

А в числе других лидеров киногонки этого года: вампирский музыкальный хоррор «Грешники» Райана Куглера (рекордные 16 номинаций!), боевик «Битва за битвой» (13 номинаций) Пола Томаса Андерсона, драмы «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера (с девятью) и «Гамнет» Хлои Чжао (с восемью).

На завтраке собрались Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, Джесси Бакли, Майкл Б. Джордан, Эмма Стоун, Эль Фаннинг, Джейкоб Элорди, Роуз Бирн, Йоргос Лантимос, Кейт Хадсон, Бенисио дель Торо и другие. Из 20 номинированных актеров отсутствовали лишь двое: Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность») и Шон Пенн («Битва за битвой»).

Kevin Winter/Getty Images

Майкл Б. Джордан

Kevin Winter/Getty Images

Кейт Хадсон (в Lanvin) — номинантка на лучшую женскую роль за фильм «Мелодия их мечты»

Getty Images

Джош Сафди — режиссер, монтажер, продюсер и соавтор сценария «Марти Великого»

Getty Images

Тияна Тейлор в Cong Tri и Altuzarra номинирована на «Лучшую женскую роль второго плана» в «Битва за битвой». Актриса призналась: «Я вчера заснула под "Красотку", думая о хэппи-эндах, которые кажутся невозможными, — а проснулась и поняла: я уже живу в своем хэппи-энде».

Kevin Winter/Getty Images

Джесси Бакли номинирована на лучшую женскую роль за «Гамнет»

Getty Images

Роуз Бирн номинирована на лучшую женскую роль за «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»

Напомним, в 2025 году завтрак не проводился из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших Южную Калифорнию. Вместо него состоялся короткий коктейль непосредственно перед награждением.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта в театре Dolby на Голливудском бульваре.

Константин Бронзит

