Бронзит, ДиКаприо, Шаламе, Элорди: как прошел завтрак номинантов «Оскара»

Завтрак номинантов на «Оскар» (Nominees Luncheon) устривают ради трех целей. Для новичков в гонке за главной премией года — это репетиция церемонии, на которой президент Академии (с 2025 года — Линетт Хауэлл‑Тейлор) выступает с напутствием. В этом году особое внимание уделили времени на благодарственную речь — не больше 45 секунд! — и рекомендациям: «Будьте готовы. Не говорите, что не ожидали» и «Никаких телефонов».

Впрочем, не обошлось и без пересудов! «Через месяц все мои мечты умрут», — подслушал колумнист Deadline Пит Хаммонд слова одного из номинантов, предсказуемо пожелавшего остаться неизвестным. И, как отмечает Los Angeles Times, в этом ключевая ирония премии: из 230 приглашенных лауреатами станут 24. Простая математика «Оскара» — 80% уйдут ни с чем.