Как прошли гастроли БДТ в Сербии: тотальный аншлаг, охота за билетами и 10-минутные овации

Постановки представила директор БДТ и героиня премии «Женщины меняют Петербург» Татьяна Архипова. Среди зрителей заметили актера Милоша Биковича, продюсеров Сашу Вайнштейна, музыканта Яна Лемского, театрального критика Романа Должанского и других.

Особый ажиотаж сложился вокруг «Холопов» — спектакль впервые показали за пределами России. Билеты на оба показа в Нови-Саде раскупили в считанные дни, что для местной театральной сцены — случай исключительный. Премьеру встретили полным залом и бурными стоячими овациями, которые длились около десяти минут. Директор Сербского национального театра Драгана Милошевич отдельно отметила беспрецедентную техническую сложность постановки, «которой раньше не было на нашей сцене». Must-see театрального Петербурга стремились увидеть и настоящие театральные паломники, которые специально приехали на спектакль из Казахстана, Кипра и Германии.

Не меньший успех ждал и кукольный «Когда я снова стану маленьким», вдохновленный жизнью польского педагога Януша Корчака. Спектакль по итогам трех показов в Белграде высоко оценили и дети, и взрослые. А экспериментальные «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой завершили гастроли 10 февраля.