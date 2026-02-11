Как прошли гастроли БДТ в Сербии: тотальный аншлаг, охота за билетами и 10-минутные овации

В феврале БДТ отправился на гастроли в Серюи: в Белграде и Нови-Саде впервые (и с невероятным аншлагом!) показали «Холопов» Андрея Могучего, экспериментальные «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой и лауреата «Золотой Маски» «Когда я снова стану маленьким» Евгения Ибрагимова.
Постановки представила директор БДТ и героиня премии «Женщины меняют Петербург» Татьяна Архипова. Среди зрителей заметили актера Милоша Биковича, продюсеров Сашу Вайнштейна, музыканта Яна Лемского, театрального критика Романа Должанского и других.
Особый ажиотаж сложился вокруг «Холопов» — спектакль впервые показали за пределами России. Билеты на оба показа в Нови-Саде раскупили в считанные дни, что для местной театральной сцены — случай исключительный. Премьеру встретили полным залом и бурными стоячими овациями, которые длились около десяти минут. Директор Сербского национального театра Драгана Милошевич отдельно отметила беспрецедентную техническую сложность постановки, «которой раньше не было на нашей сцене». Must-see театрального Петербурга стремились увидеть и настоящие театральные паломники, которые специально приехали на спектакль из Казахстана, Кипра и Германии.
Не меньший успех ждал и кукольный «Когда я снова стану маленьким», вдохновленный жизнью польского педагога Януша Корчака. Спектакль по итогам трех показов в Белграде высоко оценили и дети, и взрослые. А экспериментальные «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой завершили гастроли 10 февраля.
«В наши дни БДТ продолжает вести политику открытого диалога на темы, отвечающие актуальным запросам общества. Мы рады, что культурные связи между нашими странами не только сохраняются, но и крепнут» — отметила Татьяна Архипова.
Как рассказывают в БДТ, гастроли задумали в рамках соглашения о культурном обмене после приезда сербских театральных руководителей в Петербург еще в июне 2025 года. Впереди — ответные визиты: уже в апреле петербуржцы увидят спектакли Белградского театра «Божественная комедия» и «Крамер против Крамера». А актерскую труппу из Нови-Сада ждут в Петербурге в 2027 году.
Комментарии (0)