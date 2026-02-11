Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как прошли гастроли БДТ в Сербии: тотальный аншлаг, охота за билетами и 10-минутные овации

В феврале БДТ отправился на гастроли в Серюи: в Белграде и Нови-Саде впервые (и с невероятным аншлагом!) показали «Холопов» Андрея Могучего, экспериментальные «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой и лауреата «Золотой Маски» «Когда я снова стану маленьким» Евгения Ибрагимова.

Андрей Могучий
Фото: Marija Erdelji
Андрей Могучий
Татьяна Архипова
Фото: Marija Erdelji
Татьяна Архипова
Фото: Marija Erdelji

Постановки представила директор БДТ и героиня премии «Женщины меняют Петербург» Татьяна Архипова. Среди зрителей заметили актера Милоша Биковича, продюсеров Сашу Вайнштейна, музыканта Яна Лемского, театрального критика Романа Должанского и других. 

Особый ажиотаж сложился вокруг «Холопов» — спектакль впервые показали за пределами России. Билеты на оба показа в Нови-Саде раскупили в считанные дни, что для местной театральной сцены — случай исключительный. Премьеру встретили полным залом и бурными стоячими овациями, которые длились около десяти минут. Директор Сербского национального театра Драгана Милошевич отдельно отметила беспрецедентную техническую сложность постановки, «которой раньше не было на нашей сцене». Must-see театрального Петербурга стремились увидеть и настоящие театральные паломники, которые специально приехали на спектакль из Казахстана, Кипра и Германии.

Не меньший успех ждал и кукольный «Когда я снова стану маленьким», вдохновленный жизнью польского педагога Януша Корчака. Спектакль по итогам трех показов в Белграде высоко оценили и дети, и взрослые. А экспериментальные «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой завершили гастроли 10 февраля.

Критик Роман Должанский
Фото: Marija Erdelji

Критик Роман Должанский

Фото: Marija Erdelji
Фото: Marija Erdelji
Фото: Marija Erdelji

«В наши дни БДТ продолжает вести политику открытого диалога на темы, отвечающие актуальным запросам общества. Мы рады, что культурные связи между нашими странами не только сохраняются, но и крепнут» — отметила Татьяна Архипова. 

Как рассказывают в БДТ, гастроли задумали в рамках соглашения о культурном обмене после приезда сербских театральных руководителей в Петербург еще в июне 2025 года. Впереди — ответные визиты: уже в апреле петербуржцы увидят спектакли Белградского театра «Божественная комедия» и «Крамер против Крамера». А актерскую труппу из Нови-Сада ждут в Петербурге в 2027 году.

Люди:
Татьяна Архипова, Андрей Могучий

