Bad Bunny, Леди Гага, свадьба в прямом эфире и первые кадры спин-оффа «Однажды в Голливуде»: как прошел Супербоул-2026

Музыкальную программу Супербоул-2026 перед 140 миллионами зрителей открыли легенды панк-рока Green Day, а гимн США перед игрой исполнил Чарли Пут. Хедлайнером выступил триумфатор «Грэмми» бунтарь Bad Bunny, который впервые за историю игр провел свое халф-тайм-шоу полностью на испанском языке. За 15 минут выступления случилось многое: бракосочетание в стиле спид-ран (Спойлер: пара настоящая! Они пригласили музыканта на свадьбу, а Гений маркетиена Bad Bunny предложил воплотить церемонию на шоу!), вирусный выход подтанцовки в костюмах кустов, динамичная смена декораций (поле тростника! автомобиль!), а также камео Педро Паскаля, Джессики Альбы и Cardi B. Символический манифест исполнитель завершил парадом флагов всех латиноамериканских стран и лозунгом «Вместе, мы — Америка!». Кульминацией же стал дуэт с Рики Мартином, исполнившим кавер на трек Bad Bunny «Lo Que le Pasó a Hawaii» — как знак передачи эстафеты между поколениями латин-попа.

Настоящим сюрпризом для публики стал фит с «королевой монстров» Леди Гагой, которая неожиданно влетела в лайн-ап (вопреки слухам о выступлении Cardi B!) в небесно-голубом платье и алых туфлях с сальса-версией Die With a Smile.