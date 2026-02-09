Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Bad Bunny, Леди Гага, свадьба в прямом эфире и первые кадры спин-оффа «Однажды в Голливуде»: как прошел Супербоул-2026

Этой ночью прошел финал ежегодных игр за звание чемпиона НФЛ: триумфаторами впервые с 2014 года вышли «Сиэтл Сихокс», разгромившие «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13. На фоне не самой зрелищной игры традиционным гвоздем программы стали халф-тайм-шоу и рекламные паузы, каждая секунда которых стоила рекордные 10 миллионов долларов. А на трибунах в это время за игрой и шоу наблюдали Jay-Z с подросшей Blue Ivy, Кевин Костнер, Трэвис Скотт и другие.

Bad Bunny в кастоме Zara

Bad Bunny и Леди Гага

Ники Минаж

Рики Мартин

Green Day

Чарли Пут

Музыкальную программу Супербоул-2026 перед 140 миллионами зрителей открыли легенды панк-рока Green Day, а гимн США перед игрой исполнил Чарли Пут. Хедлайнером выступил триумфатор «Грэмми» бунтарь Bad Bunny, который впервые за историю игр провел свое халф-тайм-шоу полностью на испанском языке. За 15 минут выступления случилось многое: бракосочетание в стиле спид-ран (Спойлер: пара настоящая! Они пригласили музыканта на свадьбу, а Гений маркетиена Bad Bunny предложил воплотить церемонию на шоу!), вирусный выход подтанцовки в костюмах кустов, динамичная смена декораций (поле тростника! автомобиль!), а также камео Педро Паскаля, Джессики Альбы и Cardi B. Символический манифест исполнитель завершил парадом флагов всех латиноамериканских стран и лозунгом «Вместе, мы — Америка!». Кульминацией же стал дуэт с Рики Мартином, исполнившим кавер на трек Bad Bunny «Lo Que le Pasó a Hawaii» — как знак передачи эстафеты между поколениями латин-попа.

Настоящим сюрпризом для публики стал фит с «королевой монстров» Леди Гагой, которая неожиданно влетела в лайн-ап (вопреки слухам о выступлении Cardi B!) в небесно-голубом платье и алых туфлях с сальса-версией Die With a Smile.

Дочь Jay-Z и Beyonce Blue Ivy

Bad Bunny

Jay-Z и Blue Ivy

Кевин Костнер

Трэвис Скотт

Билли Джо Армстронг.

Педро Паскаль, Karol G, Cardi B

В топе коротких рекламных перебивок (по 30 секунд) — ролик от Squarespace, снятый режиссером Йоргосом Лантимосом («Бедные-несчастные», «Бугония») в эстетике черно-белой авторской короткометражки. В нем Эмма Стоун запечатлена в безумной погоне за доменом emmastone.com. Среди других звезд были замечены Мэттью Макконахи и Брэдли Купер, которые в ролике для Uber Eats едва не подрались с Паркер Поузи в обсуждении своего рода гастро-капиталистического заговора вокруг футбола. А Pringles и Сабрина Карпентер не стали спорить и вовсе создали идеального мужчину — из чипсов.

Дерзким комментарием в адрес конкурента стал проект Pepsi с отсылкой на рекламу Coca-Cola — маскот бренда белый медведь на слепой дегустации предает «колу» и выбирает Pepsi. В подобном метаироничном ключе сняли ролик для Dunkin' Donuts в стиле ситкома «Друзья» с главным пончиковым амбассадором Беном Аффлеком.

Леди Гага

Крис Пратт

Джейми Фокс

Педро Паскаль

Эмма Робертс

Machine Gun Kelly, Кевин Харт, Meek Mill

Прайм-тайм также захватили тизеры будущих премьер. Главным сюрпризом для кинофанов стал анонс спин-оффа «Однажды в Голливуде» от Дэвида Финчера. В «Приключениях Клиффа Бута» Брэд Питт вернулся к роли каскадера. Новый проект анонсировал и Стивен Спилберг — его научно-фантастический триллер Disclosure Day рассказывает о первом контакте с НЛО.

