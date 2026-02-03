Гоша Куценко, Мила Ершова, Саша Бортич на премьере инклюзивной драмеди «Встать на ноги»

По сюжету «Встать на ноги» Старый (Гоша Куценко) выходит из тюрьмы после 20 лет заключения. На свободе он надеется получить свою долю от бывшего подельника и исчезнуть. Эти планы меняет новость: у него есть взрослая дочь Оля (Мила Ершова), которая передвигается на коляске. По решению полиции они вынуждены жить вместе. Герой пытается наладить отношения и «исправить» жизнь дочери, но понимает, что на самом деле ему самому нужно «встать на ноги», чтобы его приняли и простили.