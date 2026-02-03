Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Гоша Куценко, Мила Ершова, Саша Бортич на премьере инклюзивной драмеди «Встать на ноги»

2 февраля в «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера первых двух серий лирической комедии.

Мила Ершова
Мила Ершова
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Мила Ершова. Антон Санкевич
Мила Ершова, Антон Санкевич
Покрас Лампас. Корнер Okko x Pokras Lampas
Покрас Лампас, Корнер Okko x Pokras Lampas
Саша Бортич
Саша Бортич
Александр Мизёв
Александр Мизёв

«Встать на ноги» представили творческая команда проекта и исполнители главных ролей: актеры Мила Ершова, Гоша Куценко и Ольга Лерман, режиссер Павел Тимофеев, сценарист Полина Шаталова, а также ключевые продюсеры: Гавриил Гордеев (Okko) и Александр Сысоев («Место силы»).

Гостями светской премьеры стали актеры Саша Бортич, Александр Мизев, Денис Косиков, Кирилл Кяро, София Лебедева, Павел Ворожцов, стендап-комик Юлия Ахмедова, Владимир Канухин, Евгений Сангаджиев и другие. 

Гоша Куценко, Мила Ершова
Гоша Куценко, Мила Ершова
Гоша Куценко. Гавриил Гордеев
Гоша Куценко, Гавриил Гордеев
Мила Ершова. Антон Санкевич
Мила Ершова, Антон Санкевич
Александр Мизев
Александр Мизев
Давид Сократян

Давид Сократян

Святослав Рогожан

Святослав Рогожан

Кирилл Кяро

Кирилл Кяро

Юлия Ахмедова

Юлия Ахмедова

Денис Косиков

Денис Косиков

По сюжету «Встать на ноги» Старый (Гоша Куценко) выходит из тюрьмы после 20 лет заключения. На свободе он надеется получить свою долю от бывшего подельника и исчезнуть. Эти планы меняет новость: у него есть взрослая дочь Оля (Мила Ершова), которая передвигается на коляске. По решению полиции они вынуждены жить вместе. Герой пытается наладить отношения и «исправить» жизнь дочери, но понимает, что на самом деле ему самому нужно «встать на ноги», чтобы его приняли и простили.

Гоша Куценко
Гоша Куценко
Мила Ершова. Святослав Рогожан
Мила Ершова, Святослав Рогожан
Алексей Розин

 

Алексей Розин

Саша Бортич. Давид Сократян
Саша Бортич, Давид Сократян

Премьера сериала состоится 5 февраля эксклюзивно в Okko.

Люди:
Мила Ершова, Александр Мизев, Саша Бортич Александр Мизёв, Покрас Лампас, Гоша Куценко

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: