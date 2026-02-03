Гоша Куценко, Мила Ершова, Саша Бортич на премьере инклюзивной драмеди «Встать на ноги»

2 февраля в «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера первых двух серий лирической комедии.
«Встать на ноги» представили творческая команда проекта и исполнители главных ролей: актеры Мила Ершова, Гоша Куценко и Ольга Лерман, режиссер Павел Тимофеев, сценарист Полина Шаталова, а также ключевые продюсеры: Гавриил Гордеев (Okko) и Александр Сысоев («Место силы»).
Гостями светской премьеры стали актеры Саша Бортич, Александр Мизев, Денис Косиков, Кирилл Кяро, София Лебедева, Павел Ворожцов, стендап-комик Юлия Ахмедова, Владимир Канухин, Евгений Сангаджиев и другие.
Давид Сократян
Святослав Рогожан
Кирилл Кяро
Юлия Ахмедова
Денис Косиков
По сюжету «Встать на ноги» Старый (Гоша Куценко) выходит из тюрьмы после 20 лет заключения. На свободе он надеется получить свою долю от бывшего подельника и исчезнуть. Эти планы меняет новость: у него есть взрослая дочь Оля (Мила Ершова), которая передвигается на коляске. По решению полиции они вынуждены жить вместе. Герой пытается наладить отношения и «исправить» жизнь дочери, но понимает, что на самом деле ему самому нужно «встать на ноги», чтобы его приняли и простили.
Премьера сериала состоится 5 февраля эксклюзивно в Okko.
