Все гости «Грэмми-2026»: Леди Гага, Пэрис Хилтон, Билли Айлиш, Джастин и Хейли Бибер

68-я музыкальная премия прошла 1 февраля и уже вошла в историю: рекорды Кендрика Ламара, триумф K-pop и политические манифесты на красной дорожке. Как это было — в главных моментах и образах с вечера в лос-анджелесской Crypto.com-Arena.

Леди Гага в в Matières Fécales
Леди Гага в в Matières Fécales

Билли Айлиш в Hodakova
Билли Айлиш в Hodakova

Джастин в Balenciaga и Хейли Бибер в Alaia
Джастин в Balenciaga и Хейли Бибер в Alaia

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон

Charli XCX в кастоме Chrome Hearts
Charli XCX в кастоме Chrome Hearts

Шэрон Осборн и Yungblud
Шэрон Осборн и Yungblud

Келли Осброрн
Келли Осброрн

Кеша в петербургском бренде Atelier Biser
Кеша в петербургском бренде Atelier Biser

Майли Сайрус в тотал-луке Celine
Майли Сайрус в тотал-луке Celine

Сабрина Карпентер в Valentino
Сабрина Карпентер в Valentino

Rosè в Giambattista Valli
Rosè в Giambattista Valli

Чаппелл Рон
Чаппелл Рон

Подавляющее большинство наград — 95 из них (в основном технические и специализированные жанровые категории) — были вручены во время предварительной церемонии, которая не транслировалась в эфире и состоялась днем в воскресенье. Ее вел музыкант и актер Даррен Крисс.

Первые лауреаты попросту отсутствовали в зале. Синтия Эриво и Ариана Гранде одержали победу в дуэтной категории, но не поднялись на сцену. За ними последовали Tame Impala, забравшие статуэтку за лучший электронный трек, и загадочный Gesaffelstein, отреагировавший на победу в номинации «Лучший ремикс» лишь элегантным воздушным поцелуем в камеру. Легендарные The Cure, выигравшие в двух альтернативных категориях, прислали проникновенное видеообращение, объяснив отсутствие трауром по ушедшему участнику коллектива. Королева монстров Леди Гага, победившая с треком Abracadabra, ограничилась письменными извинениями — она готовилась к вечернему выступлению. И действительно появилась позже — в мрачно-сказочном архиве Alexander McQueen осень-зима 2009.

Кульминацией предварительной церемонии стало историческое событие: композиция Golden из анимационного хита Netflix KPop Demon Hunters принесла первую в истории «Грэмми» для жанра K-pop. Смело отмечаем в календаре как начало новой музыкальной эпохи.

Bad Bunny в Schiaparelli

Bad Bunny в Schiaparelli

Леди Гага в архивном Alexander McQueen выиграла награду за лучший вокальный поп-альбом Mayhem

Леди Гага в архивном Alexander McQueen выиграла награду за лучший вокальный поп-альбом Mayhem

Финнеас и Билли Айлиш со статуэтку за песню года Wildflower

Финнеас и Билли Айлиш со статуэтку за песню года Wildflower 

Кендрик Ламар со статуэткой за лучший альбом года GNX

Кендрик Ламар со статуэткой за лучший альбом года GNX 

Фаррел Уилльямс

Фаррел Уилльямс

Tyler, the Creator

Tyler, the Creator

Tyla в архивном Dsquared

Tyla в архивном Dsquared

Шер

Шер

Бруно Марс

Бруно Марс

Гарри Стайлз в Dior

Гарри Стайлз в Dior

Традиционно красная дорожка вновь стала площадкой для смелых заявлений. Bad Bunny в приталенном корсетном смокинге от Schiaparelli бросил вызов гендерным стереотипам. А главным трендом оказались не кринолины, а крошечные значки ICE Out. Ими были украшены лацканы как самого пуэрто-риканского рэпера, так и Джастина Бибера (которого номинировали впервые за 4 года!), его супруги Хейли, а также Билли Айлиш. Значки стали выражением гражданской позиции против жестокости Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Свою победу Bad Bunny отметил четким и недвусмысленным заявлением: «Прежде чем поблагодарить Бога, я скажу: ICE out».

Триумфальное возвращение на сцену после борьбы с депрессией, отмены тура и курса лечения совершил Джастин Бибер. Впервые за четыре года он появился перед публикой, выйдя на сцену в одних боксерах и черных носках с фиолетовой гитарой, чтобы исполнить трек Yukon — песню, как выяснилось, посвящённую любимой машине Хейли. В прошлом году певец выпустил два успешных альбома Swag и Swag II, которые принесли ему четыре номинации на «Грэмми», включая категорию «Альбом года».

Не обошлось и без курьёзов: лауреатка «Грэмми» за лучший традиционный поп-альбом певица Laufey в интервью прессе с юмором пожаловалась, что «здесь совсем нет еды!»

Malice, Pusha T и Фаррелл в Louis Vuitton

Malice, Pusha T и Фаррелл в Louis Vuitton

Хайди Клум

Хайди Клум

Продюсер Cirkut, диджей Gesaffelstein, Леди Гага

Продюсер Cirkut, диджей Gesaffelstein, Леди Гага

Yungblud и Шэрон Осборн

Yungblud и Шэрон Осборн

FKA twigs со статуэткой за «Лучший танцевальный/электронный альбом» в Paolo Carzana

FKA twigs со статуэткой за «Лучший танцевальный/электронный альбом» в Paolo Carzana

Rosé, Bruno Mars

Rosé, Bruno Mars

Кристиан Лабутан

Кристиан Лабутан

Эддисон Рэй в кастоме Alaia

Эддисон Рэй в кастоме Alaia

Диджей, музыкальный продюсер из Лиона Gesaffelstein получил статуэтку за Abracadabra! (на оригинал Леди Гага) «Лучшую ремикс-запись»

Диджей, музыкальный продюсер из Лиона Gesaffelstein получил статуэтку за Abracadabra! (на оригинал Леди Гага) «Лучшую ремикс-запись» 

Крис Браун с дочерью

Крис Браун с дочерью

Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер

Бенсон Бун

Бенсон Бун

Джефф Голдблюм

Джефф Голдблюм

Церемонию, уже в шестой раз подряд (и в последний), вел Тревор Ноа.

Официальную часть премии открыло живое выступление Бруно Марса и Rosé (BLACKPINK) с караоке-хитом Apt. Обсуждая корейскую питьевую игру, которая вдохновила этот хит, ведущий Тревор Ноа пошутил: «А в Америке мы пьём каждый раз, когда включаем новости». Сабрина Карпентер, исполнив свой хит Midnight, в традиции своих костюмированных выступлений превратила сцену в зал ожидания аэропорта, представ в тотальном образе в стиле «стюардесс-кор».

Первую же статуэтку вечера забрал Кендрик Ламар — его альбом GNX (победный релиз, выпущенный после диссов с Дрейком) был признан лучшим рэп-альбомом. Это уже пятый его студийный альбом подряд, отмеченный «Грэмми». «Я не умею говорить о себе. Я выражаю это через музыку», — обратился к аудитории музыкант. Эта победа сделала Ламара самым титулованным рэпером в истории премии. 

Легенда кино Стивен Спилберг вошел в элитный клуб EGOT, куда попадают лауреаты всех главных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони». Свою «Грэмми» он получил как продюсер лучшего музыкального фильма «Music by John Williams».

Главную награду вечера — статуэтку в категории «Песня года» — представила икона поп-музыки Шер. «Я была первой, кто начал использовать автотюн», — заявила она, собираясь уходить со сцены и на мгновение забыв о сути своей миссии — объявить номинантов. Лучшей записью года оказалась любовная баллада Luther в исполнении Кендрика Ламара и SZA. А финальную премию вручил Гарри Стайлз — статуэтку за альбом года получил Bad Bunny за Debí Tirar Más Fotos.

В ходе мемориального сегмента (In Memoriam), посвященного ушедшим музыкантам, в память об Оззи Осборне и других артистах прозвучала легендарная песня Black Sabbath «War Pigs». Незадолго до трибьюта на дорожке высказалась и дочь музыканта, Келли Осборн: «Это значит больше, чем слова. Видеть, как его чтят так, как он заслуживает... Это будет очень эмоционально. Если честно, мне нелегко. Это самое трудное в моей жизни».

