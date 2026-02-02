Все гости «Грэмми-2026»: Леди Гага, Пэрис Хилтон, Билли Айлиш, Джастин и Хейли Бибер

68-я музыкальная премия прошла 1 февраля и уже вошла в историю: рекорды Кендрика Ламара, триумф K-pop и политические манифесты на красной дорожке. Как это было — в главных моментах и образах с вечера в лос-анджелесской Crypto.com-Arena.
Леди Гага в в Matières Fécales
Билли Айлиш в Hodakova
Джастин в Balenciaga и Хейли Бибер в Alaia
Пэрис Хилтон
Charli XCX в кастоме Chrome Hearts
Шэрон Осборн и Yungblud
Келли Осброрн
Кеша в петербургском бренде Atelier Biser
Майли Сайрус в тотал-луке Celine
Сабрина Карпентер в Valentino
Rosè в Giambattista Valli
Чаппелл Рон
Подавляющее большинство наград — 95 из них (в основном технические и специализированные жанровые категории) — были вручены во время предварительной церемонии, которая не транслировалась в эфире и состоялась днем в воскресенье. Ее вел музыкант и актер Даррен Крисс.
Первые лауреаты попросту отсутствовали в зале. Синтия Эриво и Ариана Гранде одержали победу в дуэтной категории, но не поднялись на сцену. За ними последовали Tame Impala, забравшие статуэтку за лучший электронный трек, и загадочный Gesaffelstein, отреагировавший на победу в номинации «Лучший ремикс» лишь элегантным воздушным поцелуем в камеру. Легендарные The Cure, выигравшие в двух альтернативных категориях, прислали проникновенное видеообращение, объяснив отсутствие трауром по ушедшему участнику коллектива. Королева монстров Леди Гага, победившая с треком Abracadabra, ограничилась письменными извинениями — она готовилась к вечернему выступлению. И действительно появилась позже — в мрачно-сказочном архиве Alexander McQueen осень-зима 2009.
Кульминацией предварительной церемонии стало историческое событие: композиция Golden из анимационного хита Netflix KPop Demon Hunters принесла первую в истории «Грэмми» для жанра K-pop. Смело отмечаем в календаре как начало новой музыкальной эпохи.
Bad Bunny в Schiaparelli
Леди Гага в архивном Alexander McQueen выиграла награду за лучший вокальный поп-альбом Mayhem
Финнеас и Билли Айлиш со статуэтку за песню года Wildflower
Кендрик Ламар со статуэткой за лучший альбом года GNX
Фаррел Уилльямс
Tyler, the Creator
Tyla в архивном Dsquared
Шер
Бруно Марс
Гарри Стайлз в Dior
Традиционно красная дорожка вновь стала площадкой для смелых заявлений. Bad Bunny в приталенном корсетном смокинге от Schiaparelli бросил вызов гендерным стереотипам. А главным трендом оказались не кринолины, а крошечные значки ICE Out. Ими были украшены лацканы как самого пуэрто-риканского рэпера, так и Джастина Бибера (которого номинировали впервые за 4 года!), его супруги Хейли, а также Билли Айлиш. Значки стали выражением гражданской позиции против жестокости Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
Свою победу Bad Bunny отметил четким и недвусмысленным заявлением: «Прежде чем поблагодарить Бога, я скажу: ICE out».
Триумфальное возвращение на сцену после борьбы с депрессией, отмены тура и курса лечения совершил Джастин Бибер. Впервые за четыре года он появился перед публикой, выйдя на сцену в одних боксерах и черных носках с фиолетовой гитарой, чтобы исполнить трек Yukon — песню, как выяснилось, посвящённую любимой машине Хейли. В прошлом году певец выпустил два успешных альбома Swag и Swag II, которые принесли ему четыре номинации на «Грэмми», включая категорию «Альбом года».
Не обошлось и без курьёзов: лауреатка «Грэмми» за лучший традиционный поп-альбом певица Laufey в интервью прессе с юмором пожаловалась, что «здесь совсем нет еды!»
Malice, Pusha T и Фаррелл в Louis Vuitton
Хайди Клум
Продюсер Cirkut, диджей Gesaffelstein, Леди Гага
Yungblud и Шэрон Осборн
FKA twigs со статуэткой за «Лучший танцевальный/электронный альбом» в Paolo Carzana
Rosé, Bruno Mars
Кристиан Лабутан
Эддисон Рэй в кастоме Alaia
Диджей, музыкальный продюсер из Лиона Gesaffelstein получил статуэтку за Abracadabra! (на оригинал Леди Гага) «Лучшую ремикс-запись»
Крис Браун с дочерью
Сабрина Карпентер
Бенсон Бун
Джефф Голдблюм
Церемонию, уже в шестой раз подряд (и в последний), вел Тревор Ноа.
Официальную часть премии открыло живое выступление Бруно Марса и Rosé (BLACKPINK) с караоке-хитом Apt. Обсуждая корейскую питьевую игру, которая вдохновила этот хит, ведущий Тревор Ноа пошутил: «А в Америке мы пьём каждый раз, когда включаем новости». Сабрина Карпентер, исполнив свой хит Midnight, в традиции своих костюмированных выступлений превратила сцену в зал ожидания аэропорта, представ в тотальном образе в стиле «стюардесс-кор».
Первую же статуэтку вечера забрал Кендрик Ламар — его альбом GNX (победный релиз, выпущенный после диссов с Дрейком) был признан лучшим рэп-альбомом. Это уже пятый его студийный альбом подряд, отмеченный «Грэмми». «Я не умею говорить о себе. Я выражаю это через музыку», — обратился к аудитории музыкант. Эта победа сделала Ламара самым титулованным рэпером в истории премии.
Легенда кино Стивен Спилберг вошел в элитный клуб EGOT, куда попадают лауреаты всех главных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони». Свою «Грэмми» он получил как продюсер лучшего музыкального фильма «Music by John Williams».
Главную награду вечера — статуэтку в категории «Песня года» — представила икона поп-музыки Шер. «Я была первой, кто начал использовать автотюн», — заявила она, собираясь уходить со сцены и на мгновение забыв о сути своей миссии — объявить номинантов. Лучшей записью года оказалась любовная баллада Luther в исполнении Кендрика Ламара и SZA. А финальную премию вручил Гарри Стайлз — статуэтку за альбом года получил Bad Bunny за Debí Tirar Más Fotos.
В ходе мемориального сегмента (In Memoriam), посвященного ушедшим музыкантам, в память об Оззи Осборне и других артистах прозвучала легендарная песня Black Sabbath «War Pigs». Незадолго до трибьюта на дорожке высказалась и дочь музыканта, Келли Осборн: «Это значит больше, чем слова. Видеть, как его чтят так, как он заслуживает... Это будет очень эмоционально. Если честно, мне нелегко. Это самое трудное в моей жизни».
