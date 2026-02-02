Все гости «Грэмми-2026»: Леди Гага, Пэрис Хилтон, Билли Айлиш, Джастин и Хейли Бибер

Подавляющее большинство наград — 95 из них (в основном технические и специализированные жанровые категории) — были вручены во время предварительной церемонии, которая не транслировалась в эфире и состоялась днем в воскресенье. Ее вел музыкант и актер Даррен Крисс.

Первые лауреаты попросту отсутствовали в зале. Синтия Эриво и Ариана Гранде одержали победу в дуэтной категории, но не поднялись на сцену. За ними последовали Tame Impala, забравшие статуэтку за лучший электронный трек, и загадочный Gesaffelstein, отреагировавший на победу в номинации «Лучший ремикс» лишь элегантным воздушным поцелуем в камеру. Легендарные The Cure, выигравшие в двух альтернативных категориях, прислали проникновенное видеообращение, объяснив отсутствие трауром по ушедшему участнику коллектива. Королева монстров Леди Гага, победившая с треком Abracadabra, ограничилась письменными извинениями — она готовилась к вечернему выступлению. И действительно появилась позже — в мрачно-сказочном архиве Alexander McQueen осень-зима 2009.

Кульминацией предварительной церемонии стало историческое событие: композиция Golden из анимационного хита Netflix KPop Demon Hunters принесла первую в истории «Грэмми» для жанра K-pop. Смело отмечаем в календаре как начало новой музыкальной эпохи.