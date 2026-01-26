«Дети перемен»: репортаж с премьеры долгожданного второго сезона криминальной саги

Продолжение «Детей перемен» на сцене кинотеатра представила вся съемочная команда. «Второй сезон получился еще более безбашенным, парадоксальным, в какой-то степени даже мистическим», — поделились со зрителями режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Исполнительница главной роли Виктория Исакова добавила: «“Дети перемен” — это по-настоящему большое художественное кино. И, может быть, первое, которое рассказывает про 90-е особенным, не документальным языком».

Как и обещали создатели, во втором сезоне стало больше примет времени. В одном из эпизодов герой Макара Хлебникова встречает режиссера Алексея Балабанова во время съемок фильма «Брат 2». В их разговоре звучит культовый вопрос «В чем сила?», который становится отправной точкой для развития персонажей. Легенду кино 90-х сыграл выпускник Мастерской Брусникина Сергей Карабань.