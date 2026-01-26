Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Дети перемен»: репортаж с премьеры долгожданного второго сезона криминальной саги

Первыми увидеть новые эпизоды продолжения драмы о 90-х в столичный «Художественный» пришли Виктория Исакова (кавер-герл Собака.ru выпуска к выходу сериала), Слава КопейкинАглая Тарасова, Константин Плотников, Макар Хлебников, Александр Яценко, Рузиль Минекаев, Григорий Верник и другие. 

Виктория Исакова
Слава Копейкин

Аглая Тарасова
Александр Яценко
Макар Хлебников

Константин Плотников
Рузиль Минекаев. Азиза Минекаева
Сергей Гилев с супругой

Слава Копейкин и Алина Дулова

Александр Мизев
Чингиз Гараев, Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин

Григорий Верник

Виктория Исакова — Макару Хлебникову: «Мы все должны быть чуть менее серьезными. По крайней мере, по отношению к себе»

Продолжение «Детей перемен» на сцене кинотеатра представила вся съемочная команда. «Второй сезон получился еще более безбашенным, парадоксальным, в какой-то степени даже мистическим», — поделились со зрителями режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Исполнительница главной роли Виктория Исакова добавила: «“Дети перемен” — это по-настоящему большое художественное кино. И, может быть, первое, которое рассказывает про 90-е особенным, не документальным языком».

Как и обещали создатели, во втором сезоне стало больше примет времени. В одном из эпизодов герой Макара Хлебникова встречает режиссера Алексея Балабанова во время съемок фильма «Брат 2». В их разговоре звучит культовый вопрос «В чем сила?», который становится отправной точкой для развития персонажей. Легенду кино 90-х сыграл выпускник Мастерской Брусникина Сергей Карабань.

Режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев

Виктория Исакова с мамой

Продюсер Дмитрий Табарчук с супругой

Продюсер Ирина Сосновая

Чингиз Гараев

Руслан Братов

Мариэтта Цигаль-Полищук

Хетаг Хинчагов

Карина Александрова

Александра Тихонова

Глафира Глазунова

Валентин Анциферов

Бывший водитель автобуса Флора Борисовна теперь — авторитетный главарь группировки. С прошлой жизнью ее связывают только дети: Руслан оканчивает школу и ухаживает за больным отцом, Юра возвращается в родной город, чтобы воссоединить семью, а Петр живет лишь с одной целью — отомстить матери и вернуть власть в криминальном бизнесе. Их противостояние угрожает окончательно разрушить семью.

Премьера второго сезона семейной саги «Дети перемен» состоится 29 января в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

 

Фото: START и Wink.

