В Риме прошли похороны Валентино Гаравани — основателя модного дома Valentino

Наследство Валентино Гаравани оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Помимо частной коллекции искусства и двух компаний, в него входит недвижимость по всему миру: виллы на Аппиевой дороге в Риме, замок под Парижем, резиденции в Лондоне, шале в Швейцарии и пентхаус на Манхэтттене (оформленные через офшорные компании).

Пока не ясно кому перейдет этот капитал — у Валентино нет прямых наследников. Согласно информации из итальянских СМИ, в кругу вероятных бенефициаров: многолетний деловой партнер и сооснователь модного дома Джанкарло Джанметти, братья Шон и Энтони Сакс, которые выросли в ближайшем окружении дизайнера и считались его символическими приемными сыновьями, давний сотрудник и соратник Вернон Брюс Хуксема. По итальянскому законодательству на обязательную долю наследства также претендуют старшая сестра дизайнера Ванда Гаравани и его племянник Оскар Гаравани. Часть имущества, вероятно, будет передана через трастовые структуры и завещательные распоряжения (легаты).

Кроме того, часть капитала перейдет фонду Fondazione Garavani Giammetti, созданному в 2025 году для сохранения художественного и культурного наследия дизайнера. Окончательную судьбу состояния определит завещание, хранящееся у нотариуса в Риме. Как отмечает итальянская пресса, распределение будет основано скорее на эмоциональных, чем на генеалогических связях.