В Риме прошли похороны Валентино Гаравани — основателя модного дома Valentino

Великий итальянский кутюрье скончался 19 января в частной резиденции в Риме на 94-м году жизни. Его наследство оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Прощание проходило два дня — 21 и 22 января — в культурно-выставочном центре PM23 на площади Пьяцца Миньянелли, 23. Эти помещения принадлежат Дикастерии по евангелизации (высший орган Римской курии), чья делегация во главе с архиепископом Самуэле Сангалли посетила траурный зал для молитвы и выражения соболезнований. Похороны состоялись сегодня утром, 23 января, в исторической базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики в Риме.
Наследство Валентино Гаравани оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Помимо частной коллекции искусства и двух компаний, в него входит недвижимость по всему миру: виллы на Аппиевой дороге в Риме, замок под Парижем, резиденции в Лондоне, шале в Швейцарии и пентхаус на Манхэтттене (оформленные через офшорные компании).
Пока не ясно кому перейдет этот капитал — у Валентино нет прямых наследников. Согласно информации из итальянских СМИ, в кругу вероятных бенефициаров: многолетний деловой партнер и сооснователь модного дома Джанкарло Джанметти, братья Шон и Энтони Сакс, которые выросли в ближайшем окружении дизайнера и считались его символическими приемными сыновьями, давний сотрудник и соратник Вернон Брюс Хуксема. По итальянскому законодательству на обязательную долю наследства также претендуют старшая сестра дизайнера Ванда Гаравани и его племянник Оскар Гаравани. Часть имущества, вероятно, будет передана через трастовые структуры и завещательные распоряжения (легаты).
Кроме того, часть капитала перейдет фонду Fondazione Garavani Giammetti, созданному в 2025 году для сохранения художественного и культурного наследия дизайнера. Окончательную судьбу состояния определит завещание, хранящееся у нотариуса в Риме. Как отмечает итальянская пресса, распределение будет основано скорее на эмоциональных, чем на генеалогических связях.
С легендой моды пришли проститься близкие, наследники и коллеги: действующий креативный директор Valentino Алессандро Микеле, глава Fendi Мария-Грация Кьюри, а также Донателла Версаче в костюме цвета «Valentino red» под руку с экс-креативным директором Valentino, а ныне главным дизайнером Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли. На заупокойной мессе присутствовали актрисы Энн Хэтэуэй и Элизабет Херли, модель Наталья Водянова с генеральным директором Berluti Антуаном Арно, глобальный директор по контенту издательского дома Condé Nast Анна Винтур. Также были замечены Франсуа-Анри Пино (генеральный директор Kering), дизайнеры Том Форд и Брунелло Кучинелли, мэр Рима Роберто Гуальтьери и другие.
