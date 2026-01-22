«Левша»: как прошла премьера приключенческого детектива по повести Николая Лескова

«Левшу» представили создатели и исполнители главных ролей: кавер-бой январского номера Собака.ru Юрий Колокольников, Федор Федотов, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, режиссер Владимир Беседин, а также ключевые продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков.

«На самом деле, о фильме не хочется много говорить. Хочется вам его скорее показать. Мы создавали вневременное кино — без шуток, которые будут понятны только здесь и сейчас, или музыки, которая быстро устареет. Это искренняя попытка подарить вам честный жанровый опыт, к которому можно возвращаться через года», — рассказал режиссер фильма Владимир Беседин.