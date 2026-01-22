«Левша»: как прошла премьера приключенческого детектива по повести Николая Лескова

20 января в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера приключенческого экшена «Левша».
Первыми увидеть историю механической блохи по классике Николая Лескова собрались режиссер Алексей Герман-младший, актеры Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, Сергей Горошко, певица Катя IOWA и другие.
«Левшу» представили создатели и исполнители главных ролей: кавер-бой январского номера Собака.ru Юрий Колокольников, Федор Федотов, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, режиссер Владимир Беседин, а также ключевые продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков.
«На самом деле, о фильме не хочется много говорить. Хочется вам его скорее показать. Мы создавали вневременное кино — без шуток, которые будут понятны только здесь и сейчас, или музыки, которая быстро устареет. Это искренняя попытка подарить вам честный жанровый опыт, к которому можно возвращаться через года», — рассказал режиссер фильма Владимир Беседин.
Сюжет костюмированного приключения разворачивается в России конца XIX века. Молодой офицер Петр Огарев и гениальный тульский мастер Левша вынуждены объединиться, чтобы расследовать заговор с участием загадочной механической блохи и предотвратить угрозу безопасности страны.
Фильм выходит при поддержке телеканала ТНТ, дистрибьютор — «Атмосфера кино», партнер релиза — Кинопоиск.
