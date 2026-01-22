Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

«Левша»: как прошла премьера приключенческого детектива по повести Николая Лескова

20 января в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера приключенческого экшена «Левша». 

Первыми увидеть историю механической блохи по классике Николая Лескова собрались режиссер Алексей Герман-младший, актеры Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, Сергей Горошко, певица Катя IOWA и другие.

Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт
Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт
Федор Федотов
Федор Федотов
Сергей Горошко

Сергей Горошко

Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
Катя IOWA
Катя IOWA
Алексей Гуськов

Алексей Гуськов

Ян Цапник
Ян Цапник

«Левшу» представили создатели и исполнители главных ролей: кавер-бой январского номера Собака.ru Юрий Колокольников, Федор Федотов, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, режиссер Владимир Беседин, а также ключевые продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков.

«На самом деле, о фильме не хочется много говорить. Хочется вам его скорее показать. Мы создавали вневременное кино — без шуток, которые будут понятны только здесь и сейчас, или музыки, которая быстро устареет. Это искренняя попытка подарить вам честный жанровый опыт, к которому можно возвращаться через года», — рассказал режиссер фильма Владимир Беседин.

Федор Федотов, Тина Стойилкович

Федор Федотов, Тина Стойилкович

Федор Федотов, Юрий Колокольников
Юрий Колокольников, Федор Федотов
Федор Гамалея
Федор Гамалея
Юрий Быков

Юрий Быков

Наталья Каневская

Наталья Каневская

Леонела Мантурова

Леонела Мантурова

Режиссер Владимир Беседин со спутницей

Режиссер Владимир Беседин со спутницей

Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте

Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте

Сюжет костюмированного приключения разворачивается в России конца XIX века. Молодой офицер Петр Огарев и гениальный тульский мастер Левша вынуждены объединиться, чтобы расследовать заговор с участием загадочной механической блохи и предотвратить угрозу безопасности страны.

Фильм выходит при поддержке телеканала ТНТ, дистрибьютор — «Атмосфера кино», партнер релиза — Кинопоиск.

Фото: Ира Полярная, Гена Авраменко

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Федор Федотов, Федор Гамалея, Катя IOWA Аглая Тарасова, Алексей Герман-младший, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Юрий Колокольников

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: