Весь мир театр: ACADEMIA BAR SHUVALOFF отметил день рождения

Ресторан ACADEMIA BAR SHUVALOFF отметил свой первый день рождения светским ужином. Событие собрало друзей бренда и верховных гурманов Петербурга.
Вечер в особняке графа Шувалова превратили в гастрономическую пьесу в трех актах. Местом действия были выбраны бар, гостиная и кабинет. Авторы проекта пошли по пути авангардных художников и разыграли все части постановки одновременно. Поэтому гости фланировали между локациями, дегустируя изысканные деликатесы, и обмениваясь впечатлениями.
В баре презентовали коллекцию коктейлей «12 вкусов года» от бренд-шеф бармена Даниила Лемана, который создал миксы, передающие главные ноты каждого сезона (топовые композиции подавались в бокалах «Кувшинка», расписанных художницей Анастасией Панибратовой). Гостиная стала порталом в прошлое. В историческом интерьере сервировали фуршет в стиле XIX века на винтажной посуде. А в кабинете бренд-шеф ресторана Илья Харченко при гостях приготовил тартар из мраморной говядины с щучьей икрой. В пару к нему подали фирменный пирог с уткой — с момента открытия он является фаворитом всех завсегдатаев ACADEMIA BAR SHUVALOFF.
Кульминацией светского вечера стал торт со свечами, которые гости задули вместе с командой ресторана. После того, как десерт оказался на тарелках, ACADEMIA BAR SHUVALOFF объявила о запуске нового проекта, где можно будет отведать подлинную французскую кухню (во время работы над меню шеф-повар и его помощники летали в гастрономическую экспедицию во Францию!) — BRASSERIE by ACADEMIA. Старт планируется в начале следующего года.
