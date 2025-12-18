Весь мир театр: ACADEMIA BAR SHUVALOFF отметил день рождения

Вечер в особняке графа Шувалова превратили в гастрономическую пьесу в трех актах. Местом действия были выбраны бар, гостиная и кабинет. Авторы проекта пошли по пути авангардных художников и разыграли все части постановки одновременно. Поэтому гости фланировали между локациями, дегустируя изысканные деликатесы, и обмениваясь впечатлениями.

В баре презентовали коллекцию коктейлей «12 вкусов года» от бренд-шеф бармена Даниила Лемана, который создал миксы, передающие главные ноты каждого сезона (топовые композиции подавались в бокалах «Кувшинка», расписанных художницей Анастасией Панибратовой). Гостиная стала порталом в прошлое. В историческом интерьере сервировали фуршет в стиле XIX века на винтажной посуде. А в кабинете бренд-шеф ресторана Илья Харченко при гостях приготовил тартар из мраморной говядины с щучьей икрой. В пару к нему подали фирменный пирог с уткой — с момента открытия он является фаворитом всех завсегдатаев ACADEMIA BAR SHUVALOFF.