Весь мир театр: ACADEMIA BAR SHUVALOFF отметил день рождения

Ресторан ACADEMIA BAR SHUVALOFF отметил свой первый день рождения светским ужином. Событие собрало друзей бренда и верховных гурманов Петербурга.

Ирина Оганова
Светлана Мельникова, Полина Сидихина
Артем Балаев. Иван Глушков
Кристина Массон. Антон Харебов
Александра Фуголь
Алена Кирьянова

Юлия Рева

Дарина Козлова

Анастасия Петрук
Анастасия Козлова

Ольга Бичия

Мария Чеблакова
Вечер в особняке графа Шувалова превратили в гастрономическую пьесу в трех актах. Местом действия были выбраны бар, гостиная и кабинет. Авторы проекта пошли по пути авангардных художников и разыграли все части постановки одновременно. Поэтому гости фланировали между локациями, дегустируя изысканные деликатесы, и обмениваясь впечатлениями.

В баре презентовали коллекцию коктейлей «12 вкусов года» от бренд-шеф бармена Даниила Лемана, который создал миксы, передающие главные ноты каждого сезона (топовые композиции подавались в бокалах «Кувшинка», расписанных художницей Анастасией Панибратовой). Гостиная стала порталом в прошлое. В историческом интерьере  сервировали фуршет в стиле XIX века на винтажной посуде. А в кабинете бренд-шеф ресторана Илья Харченко при гостях приготовил тартар из мраморной говядины с щучьей икрой. В пару к нему подали фирменный пирог с уткой — с момента открытия он является фаворитом всех завсегдатаев ACADEMIA BAR SHUVALOFF. 

Антон Нечипоренко, Ольга Маки
Софья Пестерева

Дмитрий Грозный
Павел Перец

Алена Кирьянова, Анна Качанюк

Кристина Сасонко
Алексей Ким
Лина Журавель

Кульминацией светского вечера стал торт со свечами, которые гости задули вместе с командой ресторана. После того, как десерт оказался на тарелках, ACADEMIA BAR SHUVALOFF объявила о запуске нового проекта, где можно будет отведать подлинную французскую кухню (во время работы над меню шеф-повар и его помощники  летали в гастрономическую экспедицию во Францию!) — BRASSERIE by ACADEMIA. Старт планируется в начале следующего года.

 

 

Даниил Леман

Илья Харченко
Артем Балаев
