Михаил Стацюк, Ирина Оганова, Юрий Смелков на ежегодных (теперь официально!) торгах Алены Долецкой в «Подписных изданиях»

Впервые благотворительный аукцион личных книг Алены Долецкой прошел на базе «Подписных изданий» в прошлом году. До этого книжный проводил их только онлайн. Однако успех первого сезона — тогда 13 лотов ушли за 765 625 рублей — обозначил традицию ежегодных торгов.

В этом году предновогодний аукцион проходил в закрытом формате для гостей и участников книжного клуба Долецкой «ПойдуПочитаю». Успеть за лотами можно было и онлайн — совместно с Петербургским аукционным домом торги транслировали на портале Bidspirit. Результат — 1 017 000 рублей!