Репортажи

Михаил Стацюк, Ирина Оганова, Юрий Смелков на ежегодных (теперь официально!) торгах Алены Долецкой в «Подписных изданиях»

Благотворительный аукцион с книжными раритетами из личной библиотеки журналистки, филолога, иконы российского глянца (и кавер-герл нашего спецвыпуска АЛЕНАZINE!прошел 16 декабря в книжном на Литейном. Часть средств с розыгрыша коллекционных лотов перейдет в фонд «Вера». Он помогает неизлечимо больным взрослым и детям прожить последние дни с достоинством и без боли.

Михаил Стацюк, Алена Долецкая. Анна Канунникова
Алена Долецкая
Михаил Стацюк
Ирина Оганова
Кристина Березовская, Михаил Иванов. галеристка ушла с аукциона с биографией Дианы Вриланд (предисловие самой Долецкой!)
Юрий Смекалов. победивший в ожесточенной гонке (против коллеги по цеху Владимира Варнавы!) с первым изданием фундаментальной "Истории танцев" драматурга и историка
Владимир Варнава. уступил хореографическую Библию, но поборол законы притяжения
Анна Канунникова

Надежда Третьякова
Юлдус Бахтиозина
Впервые благотворительный аукцион личных книг Алены Долецкой прошел на базе «Подписных изданий» в прошлом году. До этого книжный проводил их только онлайн. Однако успех первого сезона — тогда 13 лотов ушли за 765 625 рублей — обозначил традицию ежегодных торгов.

В этом году предновогодний аукцион проходил в закрытом формате для гостей и участников книжного клуба Долецкой «ПойдуПочитаю». Успеть за лотами можно было и онлайн — совместно с Петербургским аукционным домом торги транслировали на портале Bidspirit. Результат — 1 017 000 рублей!

Алена Долецкая, Михаил Стацюк
Юрий Смекалов, Владимир Варнава
Артем Балаев. культуртрегер, гастроэнтузиаст и соавтор «Кабаре ШУМ» еще не знает, что полное собрание сочинений Пастернака (11 томов!) уведут прямо у него из-под
Юлия Сенина
Настя Паутова
Артем Злобин
Ксения Прихотько
Полина Сидихина
Галина Голованова-Дворянкина. Николай Дворянкин
Николай Евдокимов
Лена Голова
Михаил Стацюк. Анна Канунникова
Главным хайлайтом торгов стала книга британского биографа Корин Холл, посвященная Матильде Кшесинской. Внутри — рисунок-автограф Карла Лагерфельда для Алены Долецкой. По признанию человека-глянца, с этим лотом связана полутрагическая история. Так, о дарственной журналистка узнала только постфактум — после отправки книги на аукцион в Петербург.

Нешуточная война разыгралась за «Историю танцев» драматурга Сергея Худекова с иллюстрациями Маковского, Бодаревского и Ламбина. Предсказуемо по разные стороны баррикад оказались танцовщики — Юрий Смекалов и Владимир Варнава. 

Еще один уникальный лот из коллекции первого главреда Vogue Россия — лимитированное издание, обладающее коллекционной ценностью, — один из 30 (!) экземпляров путеводителя Louis Vuitton по Петербургу с иллюстрациями американской художницы Келли Биман. 

Елена Юшина
Елена Марьяш

Роман Малышев и Анна Зайцева

Арина Громыко

Эрик Согомонян

Анна Канунникова

Александр Гачков

Семен Некрасов

Ведущим торгов выступил главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк. А побороться за 11 раритетов и собрать рекордный миллион пришел весь культурный Петербург: писательница и искусствовед Ирина Оганова, хореографы Юрий Смекалов и Владимир Варнава, актриса театра и кино Полина Сидихина, художница Юлдус Бахтиозина, автор самых популярных (и уморительных!) литературных мемов и режиссер (скоро премьера!) Настя Паутова под руку с коллегой по хитовой «Матери» Артемом Злобиным, фэшн-комикесса и блогер-филолог Ксения Прихотько, театральный эксперт Галина Голованова, галеристы Кристина Березовская, Николай Евдокимов и Кристина Сасонко, куратор Юлия Сенина, ресторатор Надежда Третьякова и другие.

А после аукциона гостей вечера ждал dj-сет от куратора книжного направления музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты», культуролога и искусствоведа Кати Пантелеевой.

Алена Долецкая
Артем Балаев
Катя Пантелеева

Ксения Прихотько
Анастасия Козлова

Фото: Сергей Мисенко

