Михаил Стацюк, Ирина Оганова, Юрий Смелков на ежегодных (теперь официально!) торгах Алены Долецкой в «Подписных изданиях»

Благотворительный аукцион с книжными раритетами из личной библиотеки журналистки, филолога, иконы российского глянца (и кавер-герл нашего спецвыпуска АЛЕНАZINE!) прошел 16 декабря в книжном на Литейном. Часть средств с розыгрыша коллекционных лотов перейдет в фонд «Вера». Он помогает неизлечимо больным взрослым и детям прожить последние дни с достоинством и без боли.
Анна Канунникова
Впервые благотворительный аукцион личных книг Алены Долецкой прошел на базе «Подписных изданий» в прошлом году. До этого книжный проводил их только онлайн. Однако успех первого сезона — тогда 13 лотов ушли за 765 625 рублей — обозначил традицию ежегодных торгов.
В этом году предновогодний аукцион проходил в закрытом формате для гостей и участников книжного клуба Долецкой «ПойдуПочитаю». Успеть за лотами можно было и онлайн — совместно с Петербургским аукционным домом торги транслировали на портале Bidspirit. Результат — 1 017 000 рублей!
Главным хайлайтом торгов стала книга британского биографа Корин Холл, посвященная Матильде Кшесинской. Внутри — рисунок-автограф Карла Лагерфельда для Алены Долецкой. По признанию человека-глянца, с этим лотом связана полутрагическая история. Так, о дарственной журналистка узнала только постфактум — после отправки книги на аукцион в Петербург.
Нешуточная война разыгралась за «Историю танцев» драматурга Сергея Худекова с иллюстрациями Маковского, Бодаревского и Ламбина. Предсказуемо по разные стороны баррикад оказались танцовщики — Юрий Смекалов и Владимир Варнава.
Еще один уникальный лот из коллекции первого главреда Vogue Россия — лимитированное издание, обладающее коллекционной ценностью, — один из 30 (!) экземпляров путеводителя Louis Vuitton по Петербургу с иллюстрациями американской художницы Келли Биман.
Елена Марьяш
Роман Малышев и Анна Зайцева
Арина Громыко
Эрик Согомонян
Анна Канунникова
Александр Гачков
Семен Некрасов
Ведущим торгов выступил главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк. А побороться за 11 раритетов и собрать рекордный миллион пришел весь культурный Петербург: писательница и искусствовед Ирина Оганова, хореографы Юрий Смекалов и Владимир Варнава, актриса театра и кино Полина Сидихина, художница Юлдус Бахтиозина, автор самых популярных (и уморительных!) литературных мемов и режиссер (скоро премьера!) Настя Паутова под руку с коллегой по хитовой «Матери» Артемом Злобиным, фэшн-комикесса и блогер-филолог Ксения Прихотько, театральный эксперт Галина Голованова, галеристы Кристина Березовская, Николай Евдокимов и Кристина Сасонко, куратор Юлия Сенина, ресторатор Надежда Третьякова и другие.
А после аукциона гостей вечера ждал dj-сет от куратора книжного направления музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты», культуролога и искусствоведа Кати Пантелеевой.
Фото: Сергей Мисенко
Комментарии (0)