Как прошло открытие второго зимнего маркета 1703 в Лахта Центре

Зимний маркет 1703 в этом году проходит в новой локации — Лахта Центре. Закрытый предпросмотр для коллекционеров, друзей ярмарки 1703 и Собака.ru собрал вечером 12 декабря весь арт-истеблишмент города. Маркет получился масштабным: участвуют 21 ведущая галерея и художественное объединение Петербурга, включая Marina Gisich Gallery и Jessica Gallery, новички — Anna Nova, «Сообщество Современных Сибирских Художников», Joy Gallery и Eggz Gallery. Специальным гостем и участником Зимнего маркета 1703 стал Александр Петрелли со своей необычной галереей «Пальто»: его работы демонстрируются буквально под полами пальто галериста.
Увидеть и приобрести работы акторов совриска — от живописи и графики до digital-арта — могут все желающие в субботу и воскресенье, 13-14 декабря. Собака.ru делится подробностями вечера.
Галерея "Пальто"
Андрей Крюков, Виталий Механтьев, Катя Попова
Екатерина Холоднова, Сергей Салкуцан, Надя Шереметова
Маркет в этом году проходит впервые в экспозиционных пространствах Лахта Центра, его организатором выступает Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома, а партнерами стали школа masters и конфетная фабрика «Культура». Предпоказ посетили известные коллекционеры и лица арт-сцены: коллекционеры Сергей Лимонов, Денис Химиляйне и многие другие.
Денис Фабрика
Marina Gisich Gallery
Сергей и Елена Ватрушины
Стенд Jessica Gallery
Стенд архитектурной фотогалереи «Точка»
Надя Шереметова, Роман Круглов
Анна Якубова
Стенд DiDi Gallery
Cтенд Anna Nova
Сообщество Современных Сибирских Художников
DiDi Gallery
Jessica Gallery
Вечером гости предпоказа увидели танцевальный перформанс от виртуозов пластического театра Pink Dance Company «Под водой» в постановке хореографа, супергероини петербургского контемпорари-танца Ксаны Ковалевой.
Специально для коллекционеров студия медиа-арта Illuminarium3000 и художница Кристина Сидорова представили светозвуковую инсталляцию «Абсолют» — адаптивный проект, визуальный язык которого сочетает DIY-эстетику, конструктивистскую типографику и современную колористику.
София Аброськина, Дарья Тальфельд, Анастасия Петяхина, Екатерина Дударенок, Наташа Лозинская
Юлия Матвеева, Ксения Филиппова
Сергей Сергеев
Анастасия Семеновская
София Григорьева
Ксения Макаренко
София Парфенова
«Под водой»
Важной новостью этого сезона стал запуск дебютной коллекции мерча 1703. В капсулу вошли худи, сумка-шопер и блокнот, выполненные в фирменном градиентном стиле проекта. Их можно найти на стенде маркета и в онлайн-магазине.
Во время маркета в Планетарии Лахта Цента работает лекторий, подготовленный ярмаркой 1703 совместно со школой masters. В его программе — четыре слота с ключевыми экспертами арт-среды: исследователь Наталия Елисеева расскажет об искусстве как подарке и инвестиции, Полина Бондарева, Анна Баринова, Ольга Профатило, Галина Леонтьева и Мария Фильштинская обсудят тенденции 2026 года. Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая поделится историей создания второго арт-дропа «Коллекционировать искусство». А про новую петербургскую арт-волну поговорят кураторы Анна Заведий, Катя Попова, Полина Слепенкова и Алина Зоря.
Лахта Центр не впервые становится площадкой для значимых арт-событий. Собака.ru уже писала, как Арт-Лахта активно принимает на себя новую функцию медиатора между искусством, зрителем и городом, а в октябре на презентации второго выпуска «Коллекционировать искусство» Сергей Лимонов, Анна Баринова и Екатерина Романова провели тут дискуссию «Путь коллекционера — это путь самурая? Или путь гедониста?».
Фото: Ася Минеева, Дима Многолет
