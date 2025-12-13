Как прошло открытие второго зимнего маркета 1703 в Лахта Центре

Зимний маркет 1703 в этом году проходит в новой локации — Лахта Центре. Закрытый предпросмотр для коллекционеров, друзей ярмарки 1703 и Собака.ru собрал вечером 12 декабря весь арт-истеблишмент города. Маркет получился масштабным: участвуют 21 ведущая галерея и художественное объединение Петербурга, включая Marina Gisich Gallery и Jessica Gallery, новички — Anna Nova, «Сообщество Современных Сибирских Художников», Joy Gallery и Eggz Gallery. Специальным гостем и участником Зимнего маркета 1703 стал Александр Петрелли со своей необычной галереей «Пальто»: его работы демонстрируются буквально под полами пальто галериста.

Увидеть и приобрести работы акторов совриска — от живописи и графики до digital-арта — могут все желающие в субботу и воскресенье, 13-14 декабря. Собака.ru делится подробностями вечера.