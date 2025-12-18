В «Кемпински Мойка 22» прошла предновогодняя елка и открытие мини-театра

В лобби отеля представили главную героиню вечера — живую новогоднюю ель с игрушками дизайна петербургских художников. К ее выбору подошли основательно: поставщиком стал тот же, что ежегодно обеспечивает главную елку Дворцовой площади. На поиски идеальной ушло две недели и сотни тысяч рублей, просмотрено несколько десятков фотографий, реализована сложная логистика из Перми. Елка стала не просто украшением, но и смысловым центром вечера: под ней читали стихи, а труппа «бродячих» артистов разыгрывали импровизированные номера по мотивам «Щелкунчика» и «Доктора Айболита».

Первыми оценить живую ель (и сестру той, что на Дворцовой площади!) в лобби отеля смогли главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая, галеристка Марина Гисич, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Яловая, художник Нестор Поварнин, публицист Вадим Ветерков, арт-блогер Александра Генералова, редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин и другие гости.