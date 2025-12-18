В «Кемпински Мойка 22» прошла предновогодняя елка и открытие мини-театра

По традиции в последний месяц уходящего года Петербург превращается в площадку для нон-стоп марафона новогодних елок. Одну из самых заметных провели напротив Эрмитажа — в особняке 1853 года по проекту голландского архитектора Василия фон Витта. В воскресный вечер в отеле состоялся закрытый прием по случаю запуска сезонной концепции и открытия в чайной гостиной Le Petit Théâtre. Собака.ru делится подробностями события.
В лобби отеля представили главную героиню вечера — живую новогоднюю ель с игрушками дизайна петербургских художников. К ее выбору подошли основательно: поставщиком стал тот же, что ежегодно обеспечивает главную елку Дворцовой площади. На поиски идеальной ушло две недели и сотни тысяч рублей, просмотрено несколько десятков фотографий, реализована сложная логистика из Перми. Елка стала не просто украшением, но и смысловым центром вечера: под ней читали стихи, а труппа «бродячих» артистов разыгрывали импровизированные номера по мотивам «Щелкунчика» и «Доктора Айболита».
Первыми оценить живую ель (и сестру той, что на Дворцовой площади!) в лобби отеля смогли главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая, галеристка Марина Гисич, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Яловая, художник Нестор Поварнин, публицист Вадим Ветерков, арт-блогер Александра Генералова, редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин и другие гости.
Вадим Ветерков
Нестор Поварнин
Александр Овчинников
Кульминацией сочельника стал ужин от бренд-шефа Николая Хвалынского (признанного «Прорывом года» на премии «Что где есть в Петербурге» в 2025-м!) в чайной гостиной. В меню, созданном к фестивалю «Дягилев P.S.», представили блюда в театральной стилистике: тако с хрустящим цыпленком и ананасовой сальсой «Фрида», бифштекс «A la Diaguilev» с грибами, капустный пирог «Русские сезоны» и другие яства.
Праздник продолжился в баре Von Witte, где до сих пор можно увидеть оригиналы иллюстраций Нестора Поварнина к «Щелкунчику и Мышиному королю» Эрнста Гофмана, изданному при поддержке отеля. Гости поднимали бокалы под живую музыку пианиста Александра Швыдкина.
