Фермерские сеты, концерт Павла Полухутенко и осознанный zero waste: как прошел Backyard Harvest Fest

Фудхолл Backyard проводил осень (и встретил зиму!) трехдневным фестивалем Harvest Fest. Гости дегустировали сыры, овощи и ферментированные продукты от фермеров, а также крафтовые напитки локальных производителей, которые не встречаются в магазинах.

Резиденты гастрономического пространства подготовили к фестивалю меню с акцентом на локальные сезонные продукты. Например, новичок фудхолла — Теремок — угощал ароматным супом из свежих фермерских тыкв, а к десертам подавал кофе на спешелти-блендах, подобранных в коллаборации с обжарщиками Sibaristica.

Помимо авторских блендов, посетителям предлагали сезонные коктейли by Merula, придуманные бартендарами заведения специально для события,  и провели сессию винных дегустаций вместе с vinofeel бар.

 

Дегустации сопровождались лекциями, посвященным ферментации, zero waste и культуре потребления. По вечерам Backyard становился пространством музыки: камерные концерты при свечах провели Павел Полухутенко и дуэт АПГ (Мария Дризик и Арсений Бричковский),  DJ-сеты «сервировали» KORTEZ и HAMLET.

