Фермерские сеты, концерт Павла Полухутенко и осознанный zero waste: как прошел Backyard Harvest Fest

Резиденты гастрономического пространства подготовили к фестивалю меню с акцентом на локальные сезонные продукты. Например, новичок фудхолла — Теремок — угощал ароматным супом из свежих фермерских тыкв, а к десертам подавал кофе на спешелти-блендах, подобранных в коллаборации с обжарщиками Sibaristica.