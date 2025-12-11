Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Яна Милорадовская, Юлия Матвиенко и Мария Абашова: как прошла предновогодняя елка в «Астории»

В начале декабря в «Астории» состоялся ежегодный гала-вечер и презентация новогодней елки. В этот раз ее концепцию придумали совместно с ювелирным брендом Alrosa Diamonds, чей бутик уже много лет работает в гостинице. Традиционно это событие открыло предновогодний светский сезон в городе.

Юлия Матвиенко
Герольд Хельд, Ирина Морозовская

Яна Милорадовская. Ирина Морозовская
Мария Абашова
Марина Гисич
Михаил Стацюк
Елена Крыгина
Анна Ялова
Ксения Гощицкая
Ксения Чилингарова
Кристина Березовская
Среди гостей вечера были главные светские персоны обеих столиц. Петербург представляли главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Михаил Стацюк, директор ЦВЗ «Манеж» и героиня премии «Женщины меняют Петербург» Анна Ялова, дизайнер Юлия Матвиенко, прима Театра Бориса Эйфмана, кавер-герллауреат ТОП50!) Собака.ru Мария Абашова, галеристка Марина Гисич, идеолог и создатель курорта «Первая Линия» Мария Грудина, основательница KGallery и еще один лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кристина Березовская, дарк-Мадонна (героиня виральной крылатой обложки!) Вика Салават и многие другие.

Из Москвы специально на ужин приехали журналист и основатель бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова, сооснователь бренда Divno Мария Федорова, предприниматель и основатели агентства Setters Александра Жаркова и Евгений Давыдов, визажистка Елена Крыгина

Мария Грудина
Артем Балаев
Мария Федорова
Алексей Осипчук
Елизавета Гусевская
Вика Салават
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Ольга Петрова
Ксения Гощицкая, Мария Федорова. Анастасия Полетаева
В лобби у центральной лестницы установили елку — она сразу стала ключевой точкой притяжения в интерьере отеля. Эта живая пихта высотой более четырех метров почти достает до исторической лепнины потолка. Ее оформили контрастным сочетанием темно-синих и белых шаров, украшениями из стекла и природным декором: заснеженной мишурой, искусственными дикими ягодами. Не обошлось и без символа наступающего года — игрушки в форме лошадки-качалки. Отправной точкой для визуального решения стали историческое наследие и классическая атмосфера самой «Астории». Елку можно будет увидеть вплоть до Старого Нового года, 14 января.

Торжественный вечер начался с коктейля в гостиной «Ротонда». Генеральный директор «Астории» Герольд Хельд выступил со вступительным словом, поприветствовал собравшихся и рассказал о дизайн-коллаборации с ювелирным брендом. Афтерпати после традиционного ужина прошло под DJ-сет в баре Lichfield.

Александра Жаркова
Марина Гисич
Анастасия Дианова, Михаил Стацюк. Андрей Савочкин
Ксения Гощицкая, Елена Крыгина
Алексей Осипчук
Юлия Матвиенко
Фото: Сергей Мисенко, Иван Проскурин

