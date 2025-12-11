Яна Милорадовская, Юлия Матвиенко и Мария Абашова: как прошла предновогодняя елка в «Астории»

В лобби у центральной лестницы установили елку — она сразу стала ключевой точкой притяжения в интерьере отеля. Эта живая пихта высотой более четырех метров почти достает до исторической лепнины потолка. Ее оформили контрастным сочетанием темно-синих и белых шаров, украшениями из стекла и природным декором: заснеженной мишурой, искусственными дикими ягодами. Не обошлось и без символа наступающего года — игрушки в форме лошадки-качалки. Отправной точкой для визуального решения стали историческое наследие и классическая атмосфера самой «Астории». Елку можно будет увидеть вплоть до Старого Нового года, 14 января.

Торжественный вечер начался с коктейля в гостиной «Ротонда». Генеральный директор «Астории» Герольд Хельд выступил со вступительным словом, поприветствовал собравшихся и рассказал о дизайн-коллаборации с ювелирным брендом. Афтерпати после традиционного ужина прошло под DJ-сет в баре Lichfield.