Яна Милорадовская, Юлия Матвиенко и Мария Абашова: как прошла предновогодняя елка в «Астории»

В начале декабря в «Астории» состоялся ежегодный гала-вечер и презентация новогодней елки. В этот раз ее концепцию придумали совместно с ювелирным брендом Alrosa Diamonds, чей бутик уже много лет работает в гостинице. Традиционно это событие открыло предновогодний светский сезон в городе.
Герольд Хельд, Ирина Морозовская
Среди гостей вечера были главные светские персоны обеих столиц. Петербург представляли главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Михаил Стацюк, директор ЦВЗ «Манеж» и героиня премии «Женщины меняют Петербург» Анна Ялова, дизайнер Юлия Матвиенко, прима Театра Бориса Эйфмана, кавер-герл (и лауреат ТОП50!) Собака.ru Мария Абашова, галеристка Марина Гисич, идеолог и создатель курорта «Первая Линия» Мария Грудина, основательница KGallery и еще один лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кристина Березовская, дарк-Мадонна (героиня виральной крылатой обложки!) Вика Салават и многие другие.
Из Москвы специально на ужин приехали журналист и основатель бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова, сооснователь бренда Divno Мария Федорова, предприниматель и основатели агентства Setters Александра Жаркова и Евгений Давыдов, визажистка Елена Крыгина.
В лобби у центральной лестницы установили елку — она сразу стала ключевой точкой притяжения в интерьере отеля. Эта живая пихта высотой более четырех метров почти достает до исторической лепнины потолка. Ее оформили контрастным сочетанием темно-синих и белых шаров, украшениями из стекла и природным декором: заснеженной мишурой, искусственными дикими ягодами. Не обошлось и без символа наступающего года — игрушки в форме лошадки-качалки. Отправной точкой для визуального решения стали историческое наследие и классическая атмосфера самой «Астории». Елку можно будет увидеть вплоть до Старого Нового года, 14 января.
Торжественный вечер начался с коктейля в гостиной «Ротонда». Генеральный директор «Астории» Герольд Хельд выступил со вступительным словом, поприветствовал собравшихся и рассказал о дизайн-коллаборации с ювелирным брендом. Афтерпати после традиционного ужина прошло под DJ-сет в баре Lichfield.
Фото: Сергей Мисенко, Иван Проскурин
