Меню сибирского долголетия: как прошел камерный ужин Центра управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени

Природа, музыка и высокая кухня соединились в иммерсивном гастроспектакле, где ландшафт Сибири стал и сценой, и действующим героем вечера: ужин был организован в честь первой годовщины Центра управления здоровьем в Тюмени. Поводом для праздника стало и подведение итогов: за год курорт посетили гости не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Такая популярность вносит ощутимый вклад в развитие как самого курорта, так и туристического потенциала всего региона.
В 2020 году Тюмень получила статус «Термальной столицы России». И в черте города, и за его пределами можно искупаться в природных лечебных минеральных водах (считается, что их качество даже выше, чем в популярных Карловых Варах). На Майер курорте «Марциаль» есть собственная скважина с термальной водой, температура которой держится в диапазоне 38-43°С. Поэтому бассейн под открытом небом остается теплым в любое время года.
Особую роль в искусстве долголетия играет осознанное питание — основа управления здоровьем на всю жизнь. Поэтому главным героем вечера стало велнесс-меню шеф-повара ресторана здорового питания «Марциаль» Артема Семенова, в гастросет вошли пять курсов с блюдами, приготовленными из локальных продуктов по авторским рецептам.
Также весь вечер для гостей работала велнесс-лавка, где можно было с помощью опытных травников собрать собственный чайный состав: выбрать между черным, зеленым, травяным чаем, добавить сушеные ягоды ежевики, малины, черники, немного таежной мяты, варенья из морошки или даже свежие листья дикой вишни, смородины и малины.
Визуальным и эмоциональным центром ужина стала видео- и световая инсталляция «Сердце Сибири», превратившаяся в сцену для выступления первых лиц курорта — с приветственным словом к гостям обратился председатель Совета директоров «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик, он поблагодарил всех присоединившихся к здоровому долголетию на курорте и пожелал команде вдохновения. Следом на сцену вышли артисты: танцоры с иммерсивно хореографическим номером «Стихии Марциаль» и певица и музыкант Нина Белявская.
