Меню сибирского долголетия: как прошел камерный ужин Центра управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени

Природа, музыка и высокая кухня соединились в иммерсивном гастроспектакле, где ландшафт Сибири стал и сценой, и действующим героем вечера: ужин был организован в честь первой годовщины Центра управления здоровьем в Тюмени. Поводом для праздника стало и подведение итогов: за год курорт посетили гости не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Такая популярность вносит ощутимый вклад в развитие как самого курорта, так и туристического потенциала всего региона.