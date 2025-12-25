Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Меню сибирского долголетия: как прошел камерный ужин Центра управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени

Природа, музыка и высокая кухня соединились в иммерсивном гастроспектакле, где ландшафт Сибири стал и сценой, и действующим героем вечера: ужин был организован в честь первой годовщины Центра управления здоровьем в Тюмени. Поводом для праздника стало и подведение итогов: за год курорт посетили гости не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Такая популярность вносит ощутимый вклад в развитие как самого курорта, так и туристического потенциала всего региона.

Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Владимир Шевчик, «Сибинтел-Холдинг»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Александр Гомулин, Наталья Гатауллина, Майер курорт «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Александр Гомулин, Инна Миллер, Майер курорт «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Тамара Фомина, Центр по работе с предприятиями и предпринимателями Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Юрий и Евгения Неверовы, журналы
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Яна Сергеева, блогер, Алекса, блогер, Екатерина Загудаева, предприниматель и блогер
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Раиса Самусенко, страховая компания Ингосстрах; Татьяна Ербактанова, госпиталь «Мать и дитя»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Ольга Семенова, страховая компания «СОГАЗ»; Ирина Васильева, Майер курорт «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Артем Семенов, ресторан здорового питания «Марциаль», и ведущие вечера
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

В 2020 году Тюмень получила статус «Термальной столицы России». И в черте города, и за его пределами можно искупаться в природных лечебных минеральных водах (считается, что их качество даже выше, чем в популярных Карловых Варах). На Майер курорте «Марциаль» есть собственная скважина с термальной водой, температура которой держится в диапазоне 38-43°С. Поэтому бассейн под открытом небом остается теплым в любое время года.

Майер-терапию разработал австрийский врач Франц Ксавье Майер, он пришел к выводу: кишечник — это ключ к здоровью и красоте. Последние 50 лет по его системе работают десятки курортов по всему миру. В Тюмени проводником концепции осознанного подхода к здоровью и долголетию стал Майер курорт «Марциаль».
 
Нина Белявская
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Елена Корнейчук, Александр Корнейчук, страховая компания «АльфаСтрахование»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Екатерина Джевелик, Майер курорт «Марциаль»; Татьяна Ярославцева, Тюменское отделение «Деловой России»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Алексей Брагин, Майер курорт «Марциаль»; Татьяна Ербактанова, госпиталь «Мать и дитя»; Раиса Самусенко, страховая компания Ингосстрах
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Ирина Васильева, Майер курорт «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Особую роль в искусстве долголетия играет осознанное питание — основа управления здоровьем на всю жизнь. Поэтому главным героем вечера стало велнесс-меню шеф-повара ресторана здорового питания «Марциаль» Артема Семенова, в гастросет вошли пять курсов с блюдами, приготовленными из локальных продуктов по авторским рецептам.

Артем Семенов, ресторан здорового питания «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Также весь вечер для гостей работала велнесс-лавка, где можно было с помощью опытных травников собрать собственный чайный состав: выбрать между черным, зеленым, травяным чаем, добавить сушеные ягоды ежевики, малины, черники, немного таежной мяты, варенья из морошки или даже свежие листья дикой вишни, смородины и малины.

Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»
Владимир Шевчик, «Сибинтел-Холдинг»
Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Фото предоставлено пресс-службой Майер курорта «Марциаль»

Визуальным и эмоциональным центром ужина стала видео- и световая инсталляция «Сердце Сибири», превратившаяся в сцену для выступления первых лиц курорта — с приветственным словом к гостям обратился председатель Совета директоров «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик, он поблагодарил всех присоединившихся к здоровому долголетию на курорте и пожелал команде вдохновения. Следом на сцену вышли артисты: танцоры с иммерсивно хореографическим номером «Стихии Марциаль» и певица и музыкант Нина Белявская.

Выберите проект: