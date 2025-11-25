«Ракета» представила в SERENE Gallery выставку «Руки на миллион»

Вдохновением для фотопроекта послужила легенда о великом русском композиторе, пианисте и дирижере Сергее Рахманинове. Он терпеть не мог навязчивых фотографов. Во время гастролей в одном небольшом американском городе местный фоторепортер буквально преследовал музыканта. Пытаясь избежать снимка, маэстро закрыл лицо ладонями. Фотография все же попала на первую полосу вечерней газеты — с меткой подписью: «Руки, которые стоят миллион».

История о легендарном пианисте близка часовщикам мануфактуры «Ракета», ведь для производства часов «Ракета» продолжает использовать традиционные станки, за которыми работают люди, вкладывающие частичку своей души в каждую деталь.