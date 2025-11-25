«Ракета» представила в SERENE Gallery выставку «Руки на миллион»

Проект, подготовленный совместно с фотографом Екатериной Гербей рассказывает о мастерах, чье ручное ремесло неподвластно времени и технологиям. Куратором выставки выступила Нина Гомиашвили. Героями фотопроекта стали: дизайнер Артемий Лебедев, гроссмейстер Сергей Карякин, часовщик и основатель бренда Константин Чайкин, художник Миша Most, хоккеисты Михаил Сергачев и Кирилл Марченко, пианист и композитор Риад Маммадов, гранд-шеф Давид Эммерле, врач хирург Павел Сомов и мастер завода «Ракета» Арсений Гладских.
Фотопроект — дань уважения профессионалам из самых разных сфер, чье мастерство воспевает безграничные возможности рук и перекликается с ценностями мануфактуры. За проектом последует серия коллабораций с каждым из героев, бросая вызов стереотипам через слияние самых разных творческих вселенных.
Вдохновением для фотопроекта послужила легенда о великом русском композиторе, пианисте и дирижере Сергее Рахманинове. Он терпеть не мог навязчивых фотографов. Во время гастролей в одном небольшом американском городе местный фоторепортер буквально преследовал музыканта. Пытаясь избежать снимка, маэстро закрыл лицо ладонями. Фотография все же попала на первую полосу вечерней газеты — с меткой подписью: «Руки, которые стоят миллион».
История о легендарном пианисте близка часовщикам мануфактуры «Ракета», ведь для производства часов «Ракета» продолжает использовать традиционные станки, за которыми работают люди, вкладывающие частичку своей души в каждую деталь.
Гостями вечера стали герои проекта пианист Риад Маммадов, гранд-шеф Давид Эммерле, художник Миша Мост, хирург Павел Сомов, а также представители СМИ и светские персоны управляющий директор часового завода «Ракета» Дэвид Хендерсон Стюарт, ресторатор Елена Пинская, Константин Андрикопулос, Алиса Жидкова, Юрате Гураускайте, Денис Казьмин, Андрей Золотов и многие другие.
