Репортажи

«Ракета» представила в SERENE Gallery выставку «Руки на миллион»

Проект, подготовленный совместно  с фотографом Екатериной Гербей рассказывает о мастерах, чье ручное ремесло неподвластно времени и технологиям. Куратором выставки выступила Нина Гомиашвили. Героями фотопроекта стали: дизайнер Артемий Лебедев, гроссмейстер Сергей Карякин, часовщик и основатель бренда Константин Чайкин, художник Миша Most, хоккеисты Михаил Сергачев и Кирилл Марченко, пианист и композитор Риад Маммадов, гранд-шеф Давид Эммерле, врач хирург Павел Сомов и мастер завода «Ракета» Арсений Гладских.

Константин Чайкин

Миша Мост

Сергей Карякин

Михаил Сергачев

Фотопроект — дань уважения профессионалам из самых разных сфер, чье мастерство воспевает безграничные возможности рук и перекликается с ценностями мануфактуры. За проектом последует серия коллабораций с каждым из героев, бросая вызов стереотипам через слияние самых разных творческих вселенных.

Риад Маммадов

Давид Эммерле

Кирилл Марченко

Павел Сомов

Вдохновением для фотопроекта послужила легенда о великом русском композиторе, пианисте и дирижере Сергее Рахманинове. Он терпеть не мог навязчивых фотографов. Во время гастролей в одном небольшом американском городе местный фоторепортер буквально преследовал музыканта. Пытаясь избежать снимка, маэстро закрыл лицо ладонями. Фотография все же попала на первую полосу вечерней газеты — с меткой подписью: «Руки, которые стоят миллион».

История о легендарном пианисте близка часовщикам мануфактуры «Ракета»,  ведь для производства часов «Ракета» продолжает использовать традиционные станки, за которыми работают люди, вкладывающие частичку своей души в каждую деталь.

Елена Пинская

Константин Андрикопулос

Мария Янковская

Евгений Выгузов и Александра Домрачева

Екатерина Гербей

Андрей Золотов

Алиса Жидкова

Гостями вечера стали герои проекта пианист Риад Маммадов, гранд-шеф Давид Эммерле, художник Миша Мост,  хирург Павел Сомов, а также представители СМИ и светские персоны  управляющий директор часового завода «Ракета» Дэвид Хендерсон Стюарт, ресторатор Елена Пинская,  Константин Андрикопулос, Алиса Жидкова, Юрате Гураускайте, Денис Казьмин, Андрей Золотов и многие другие.

Миша Мост

Давид Эммерле

Нина Гомиашвили

Юлия Игнатьева

Артем Васт

Риад Маммадов и Александр Сирадекиан

