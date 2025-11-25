Елизавета Боярская и Максим Матвеев на светской премьере триллера «Тоннель»

Елизавета Боярская со сцены поблагодарила съемочную группу: «Спасибо авторам за идею — она заразила меня с первой страницы. Благодарю всех продюсеров — от первого чтения сценария до съемок путь был долгим. Я счастлива, что мы прошли его вместе такой прекрасной командой, и я благодарна за включенность и неравнодушие — и консультантам: я немного говорю по-фински в этом проекте. И самое главное — спасибо Флюзе: невероятно талантливому человеку и нашему маяку на площадке».

Съемки проходили в аутентичных локациях Петербурга, Калининградской области и на границе с Финляндией. А одной из главных особенностью кастинга стали российские театральные актеры, которые дебютировали в кино, сыграв финских мафиози.