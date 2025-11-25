Елизавета Боярская и Максим Матвеев на светской премьере триллера «Тоннель»

В минувший понедельник, 24 ноября, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера долгожданного криминального триллера «Тоннель». Проект представила исполнительница главной роли, актриса Елизавета Боярская (Спойлер: актриса станет кавер-герл декабрьского выпуска Собака.ru) вместе с супругом Максимом Матвеевым. На красную ковровую дорожку также вышли артисты Сергей Гилев, Даниил Страхов, Таисья Калинина и Тимофей Кочнев. Эксклюзивная премьера криминального триллера режиссера Флюзы Фархшатовой состоится в онлайн-кинотеатре KION уже 1 декабря.
Сергей Гилев
Даниил Страхов
Таисья Калинина, Тимофей Кочнев
Сюжет «Тоннеля» разворачивается вокруг Светланы Суворовой (Елизавета Боярская), принципиальной и неподкупной таможенницы из маленького приграничного городка. Её жизнь рушится, когда мафия похищает мужа. Чтобы его спасти, героине приходится забыть о своих правилах и пойти на сделку с совестью, переступив через невидимую черту.
Александр Мизев
Мамука Патарава
Александр Аверин с супругой
Елизавета Боярская со сцены поблагодарила съемочную группу: «Спасибо авторам за идею — она заразила меня с первой страницы. Благодарю всех продюсеров — от первого чтения сценария до съемок путь был долгим. Я счастлива, что мы прошли его вместе такой прекрасной командой, и я благодарна за включенность и неравнодушие — и консультантам: я немного говорю по-фински в этом проекте. И самое главное — спасибо Флюзе: невероятно талантливому человеку и нашему маяку на площадке».
Съемки проходили в аутентичных локациях Петербурга, Калининградской области и на границе с Финляндией. А одной из главных особенностью кастинга стали российские театральные актеры, которые дебютировали в кино, сыграв финских мафиози.
