Праздник красоты: как прошел юбилей Académie Scientifique de Beauté

Красный бархат, приглушенный свет свечей, переливы жемчуга и пайеток на вечерних платьях — в этот вечер организаторам удалось воссоздать настоящую атмосферу Парижа. В ходе праздника гости могли познакомиться с продуктами марки, задать вопросы специалистам, а после собрались в большом зале, где Сирилл Терм, Дженнифер Вайнфельд и другие эксперты рассказали об истории и косметических линиях Académie Scientifique de Beauté: сегодня в портфеле бренда представлено более семидесяти средств для профессионального ухода и более ста — для домашнего. В конце вечера гостей ожидали шоу-программа в духе Мулен-Руж, праздничный торт и, конечно, подарки. Яркий праздник стал не просто данью уважения истории, а напоминанием о том, что истинная красота рождается из сочетания опыта, научных достижений и любви к своему делу.