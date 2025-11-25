Праздник красоты: как прошел юбилей Académie Scientifique de Beauté

В честь 135-летия французский косметический бренд устроил вечер в стиле Парижа XIX века.
135-летний юбилей — не просто знак мастерства и любви клиентов по всему миру, проверенной временем. Уже более века компания остается двигателем бьюти-индустрии: в 1895 году именно благодаря Académie Scientifique de Beauté в Париже появился первый Институт красоты, что фактически положило начало развитию профессиональной косметологии в Европе, в 1936-м бренд получил мировой патент на использование коллагена — задолго до того, как он стал трендом, а в 1940-х, еще до появления термина SPF, представил средства для защиты от солнца.
На торжество прибыли особые гости — директор по международному развитию Сирилл Терм и директор по маркетингу Дженнифер Вайнфельд, правнуки основателя легендарной компании Жоржа Гэ. Их присутствие придало событию подлинную семейную теплоту. Ведь Académie Scientifique de Beauté — редкий пример бизнеса, который остается семейным уже более века, сочетая уважение к традициям с современными технологиями и экологичным подходом.
Красный бархат, приглушенный свет свечей, переливы жемчуга и пайеток на вечерних платьях — в этот вечер организаторам удалось воссоздать настоящую атмосферу Парижа. В ходе праздника гости могли познакомиться с продуктами марки, задать вопросы специалистам, а после собрались в большом зале, где Сирилл Терм, Дженнифер Вайнфельд и другие эксперты рассказали об истории и косметических линиях Académie Scientifique de Beauté: сегодня в портфеле бренда представлено более семидесяти средств для профессионального ухода и более ста — для домашнего. В конце вечера гостей ожидали шоу-программа в духе Мулен-Руж, праздничный торт и, конечно, подарки. Яркий праздник стал не просто данью уважения истории, а напоминанием о том, что истинная красота рождается из сочетания опыта, научных достижений и любви к своему делу.
