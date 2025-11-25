Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • News
Репортажи

Поделиться:

Праздник красоты: как прошел юбилей Académie Scientifique de Beauté

В честь 135-летия французский косметический бренд устроил вечер в стиле Парижа XIX века.

Александр Портов
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Александр Портов

135-летний юбилей — не просто знак мастерства и любви клиентов по всему миру, проверенной временем. Уже более века компания остается двигателем бьюти-индустрии: в 1895 году именно благодаря Académie Scientifique de Beauté  в Париже появился первый Институт красоты, что фактически положило начало развитию профессиональной косметологии в Европе, в 1936-м бренд получил мировой патент на использование коллагена — задолго до того, как он стал трендом, а в 1940-х, еще до появления термина SPF, представил средства для защиты от солнца. 

Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина

На торжество прибыли особые гости — директор по международному развитию Сирилл Терм и директор по маркетингу Дженнифер Вайнфельд, правнуки основателя легендарной компании Жоржа Гэ. Их присутствие придало событию подлинную семейную теплоту. Ведь Académie Scientifique de Beauté — редкий пример бизнеса, который остается семейным уже более века, сочетая уважение к традициям с современными технологиями и экологичным подходом.

Александр Портов
Александр Портов
Ирина Анисина
Александр Портов
Ирина Анисина
Ирина Анисина

Красный бархат, приглушенный свет свечей, переливы жемчуга и пайеток на вечерних платьях — в этот вечер организаторам  удалось воссоздать настоящую атмосферу Парижа. В ходе праздника гости могли познакомиться с продуктами марки,  задать вопросы специалистам, а после собрались в большом зале, где Сирилл Терм, Дженнифер Вайнфельд и другие эксперты рассказали об истории и косметических  линиях Académie Scientifique de Beauté: сегодня в портфеле бренда представлено более семидесяти средств для профессионального ухода и более ста — для домашнего. В конце вечера гостей ожидали шоу-программа в духе Мулен-Руж, праздничный торт и, конечно, подарки.  Яркий праздник стал не просто данью уважения истории, а напоминанием о том, что истинная красота рождается из сочетания опыта, научных достижений и любви к своему делу. 

Александр Портов
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Ирина Анисина
Александр Портов
Александр Портов
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: