«Авиатор»: как прошла премьера фильма по роману-бестселлеру Евгения Водолазкина

Первыми долгожданную (производство началось еще в далеком 2019 году!) экранизацию романа-бестселлера Евгения Водолазкина увидели петербуржцы. Светская премьера научно-фантастического фильма Егора Кончаловского состоялась 13 ноября на исторической сцене Александринского театра.
Среди зрителей были доктор филологии и биологии, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская, коллекционер Сергей Лимонов и галеристка Джессика, кутюрье Татьяна Парфенова, директор Новой Голландии Анна Балагурова, куратор Юлия Сенина, команда Собака.ru и другие.
Сергей Барковский
Валерий Баринов
Иван Филиппов, Герман Швейкин
Сергей Барковский, Валерий Баринов, Иван Филиппов, Герман Швейкин
«Авиатор» представили создатели и исполнители главных ролей: режиссер Егор Михалков-Кончаловский, продюсер Сергей Катышев, автор романа Евгений Водолазкин, а также актеры Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Виталий Кищенко, Валерий Баринов, Сергей Барковский, Иван Филиппов и Герман Швейкин.
Режиссер Егор Михалков-Кончаловский настроил публику на просмотр картины: «Это история о том, как технологии меняют человека, но не могут убить в нем человеческое. Когда мы начали работу над экранизацией, я понял: важно не просто перенести книгу на экран, а создать новый художественный язык — где ушедшая эпоха и будущее будут говорить в одном визуальном ключе».
«Нашей задачей было перевести прозу на киноязык. Литература — это слово, а кино — это действие. Два разных языка, две разные стихии. В то же время фильм не должен выглядеть "переводом". Должен быть оригиналом, язык которого прост и внятен. Мне кажется, мы этого достигли», — добавил Евгений Водолазкин.
Константин Панасюк
Александра Македонская, Екатерина Кириллова, Алина Чумакова
К премьере в Александринском театре возродили забытую формулу крионики и оживили персонажей исторической хроники. Уже на подступах к театру гостей встречала монументальная инсталляция: копия самолета «Фортуна» и ледяная фигура главного героя — авиатора Платонова.
То тут, то там среди гостей, которые стали участниками иммерсивного действия, неожиданно появлялись камердинеры, пианисты во фраках, дамы в кринолиновых платьях, бывалые моряки и профессорская интеллигенция. Они разыгрывали короткие сценки, погружая в атмосферу 20-х годов прошлого века.
«Мы соединили прошлое и настоящее прямо в фойе театра. Этот "портал" из той эпохи в наше время нужен для того, чтобы зрители не просто посмотрели фильм, а пережили его», — поделился генеральный продюсер Сергей Катышев.
Андрей Морозов, Мария Рябцева
Юлия Иванова, Александр Гапонов
Мария Канунникова
По сюжету романа Евгения Водолазкина «Авиатор», проснувшись после почти векового сна, Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации — заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспоминает фантастически красивую Любовь, которую сохраняет в сердце, преодолевая законы времени и природного естества человека, в покаянии обретая самого себя.
В картине собран по-настоящему звездный каст. В роли профессора Гейгера — Константин Хабенский, Платонова сыграл Александр Горбатов, а их партнерами стали Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму написал композитор и известный продюсер Макс Фадеев. Работа над сценарием велась не один год. Финальная версия — работа Юрия Арабова, Олега Сироткина, Мирослава Станкевича и самого Евгения Водолазкина. Съемки фильма по книге прошли в Петербурге, бюджет картины составил более 500 миллионов рублей. «Авиатор» создан кинокомпанией «КИНОТВ» и медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Фонда кино.
Официальный релиз в кинотеатрах — 20 ноября.
Фото: Анастасия Большакова, София Парфенова, пресс-служба
Комментарии (0)