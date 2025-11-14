«Авиатор»: как прошла премьера фильма по роману-бестселлеру Евгения Водолазкина

«Авиатор» представили создатели и исполнители главных ролей: режиссер Егор Михалков-Кончаловский, продюсер Сергей Катышев, автор романа Евгений Водолазкин, а также актеры Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Виталий Кищенко, Валерий Баринов, Сергей Барковский, Иван Филиппов и Герман Швейкин.

Режиссер Егор Михалков-Кончаловский настроил публику на просмотр картины: «Это история о том, как технологии меняют человека, но не могут убить в нем человеческое. Когда мы начали работу над экранизацией, я понял: важно не просто перенести книгу на экран, а создать новый художественный язык — где ушедшая эпоха и будущее будут говорить в одном визуальном ключе».

«Нашей задачей было перевести прозу на киноязык. Литература — это слово, а кино — это действие. Два разных языка, две разные стихии. В то же время фильм не должен выглядеть "переводом". Должен быть оригиналом, язык которого прост и внятен. Мне кажется, мы этого достигли», — добавил Евгений Водолазкин.