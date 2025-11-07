Тайны сказочного следствия: Филипп Янковский, Илья Соболев, Николай Наумов и Ева Смирнова на премьере «Волшебного участка»

Костяк съёмочной группы остался без изменений: режиссером проекта выступил Степан Гордеев, оператором-постановщиком — Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером Александр Носков. Все главные герои «Волшебного участка» тоже на месте: Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Питере их встретил говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок).

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани — Серега, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона.