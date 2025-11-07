Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Тайны сказочного следствия: Филипп Янковский, Илья Соболев, Николай Наумов и Ева Смирнова на премьере «Волшебного участка»

Во втором сезоне действие сериала ОККО переехало из сказочной Москвы в не менее сказочный Санкт-Петербург, где героев ждет и противостояние старым противникам — Кощею и Ворону, и встреча с новыми фольклорными злодеями.

Филипп Янковский

Илья Соболев
Николай Наумов

Ева Смирнова

Алексей Золотовицкий и Валерия Куликова

Дарья Мельникова

Николай Наумов и Андрей Добровольский

Ярослав Матвеев

Степан Гордеев с супругой

Анна Семенович

Дмитрий Куличков

Вова Солодков и Филипп Янковский

Александр Носков и Гавриил Гордеев

Марьяна Спивак с сыном Гришей

Гавриил Гордеев с супругой

Александр Носков

Валентина Мазунина

Костяк съёмочной группы остался без изменений: режиссером проекта выступил Степан Гордеев, оператором-постановщиком — Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером Александр Носков. Все главные герои «Волшебного участка» тоже на месте: Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Питере их встретил говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок).

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани — Серега, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона.

 

 

 

Александра Урсуляк

Филипп Янковский и Илья Соболев

Анна Уколова

Антон Артемьев

Ассоль, Мария Ахметзянова, ST

Кирилл Мелехов

Сергей Чихачев

Зоя Бербер
София Петрова и Карина Каграманян

Арам Вардеванян

Юрий Коробейников с супругой Полиной Ивановой

Амаду Мамадаков

Стас Круглицкий

Денис Самойлов

Дэниел Барнс

Альбина Кабалина

Динара Курбанова и Екатерина Новикова

Ксения Теплова

Александр Сысоев

Ника Вайпер

Алексей Черников

Иван Лопатин

На красной дорожке замечены ST и Ассоль, Стас Круглицкий, Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс, Сергей Чихачев, Динара Курбанова, Альбина Кабалина, Юрий Коробейников, Ксения Теплова, Антон Артемьев, Арам Вардеванян, Карина Каграманян, София Петрова, Екатерина Новикова.

