Тайны сказочного следствия: Филипп Янковский, Илья Соболев, Николай Наумов и Ева Смирнова на премьере «Волшебного участка»

Во втором сезоне действие сериала ОККО переехало из сказочной Москвы в не менее сказочный Санкт-Петербург, где героев ждет и противостояние старым противникам — Кощею и Ворону, и встреча с новыми фольклорными злодеями.
Филипп Янковский
Николай Наумов
Ева Смирнова
Алексей Золотовицкий и Валерия Куликова
Дарья Мельникова
Николай Наумов и Андрей Добровольский
Ярослав Матвеев
Степан Гордеев с супругой
Анна Семенович
Дмитрий Куличков
Вова Солодков и Филипп Янковский
Александр Носков и Гавриил Гордеев
Марьяна Спивак с сыном Гришей
Гавриил Гордеев с супругой
Александр Носков
Валентина Мазунина
Костяк съёмочной группы остался без изменений: режиссером проекта выступил Степан Гордеев, оператором-постановщиком — Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером Александр Носков. Все главные герои «Волшебного участка» тоже на месте: Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Питере их встретил говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок).
Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани — Серега, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона.
Александра Урсуляк
Филипп Янковский и Илья Соболев
Анна Уколова
Антон Артемьев
Ассоль, Мария Ахметзянова, ST
Кирилл Мелехов
Сергей Чихачев
София Петрова и Карина Каграманян
Арам Вардеванян
Юрий Коробейников с супругой Полиной Ивановой
Амаду Мамадаков
Стас Круглицкий
Денис Самойлов
Дэниел Барнс
Альбина Кабалина
Динара Курбанова и Екатерина Новикова
Ксения Теплова
Александр Сысоев
Ника Вайпер
Алексей Черников
Иван Лопатин
На красной дорожке замечены ST и Ассоль, Стас Круглицкий, Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс, Сергей Чихачев, Динара Курбанова, Альбина Кабалина, Юрий Коробейников, Ксения Теплова, Антон Артемьев, Арам Вардеванян, Карина Каграманян, София Петрова, Екатерина Новикова.
