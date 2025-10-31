Реальные упыри: в Москве прошла светская премьера «Вампиров средней полосы» с Юрием Стояновым

Сергей Маевский

генеральный директор START Production

«Вампиры средней полосы» — это абсолютно особенный проект. Если есть ситуация, когда семья это не пустое слово, то здесь семья — это квинтэссенция того, как можно описать этот проект. Все люди были единой сплоченной командой, где каждый творец, каждый по-настоящему увлеченный делом. Это редкое ощущение, когда на площадке царит абсолютное единство и поддержка. Мы долго ждали начало съемок третьего сезона, и когда, наконец, они стартовали, было очень радостно видеть, что абсолютно все, кто присоединялись к команде, делали это с огромным удовольствием.