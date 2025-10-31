Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реальные упыри: в Москве прошла светская премьера «Вампиров средней полосы» с Юрием Стояновым

Накануне Хэллоуина в Москве представили первый эпизод финальной части детективной комедии. Поддержать представлявших сериал Ольгу Медынич, Татьяну Догилеву, Анастасию Стежко, Дмитрия Лысенкова, Дмитрия Чеботарева, Егора Дружинина, Тимофея Кочнева и Андрея Соколова пришли звезды шоу-бизнеса и герои светской хроники. 

Татьяна Догилева и Алексей Акимов

Ольга Медынич
Дмитрий Лысенков
Анастасия Стежко

Дмитрий Чеботарев

Егор Дружинин
Лукерья Ильяшенко

Андрей Соколов

Софья Шидловская и Андрей Максимов

Мария Лисовая

Таисья Калинина и Тимофей Кочнев

Юлия Хлынина

Антон Косточкин

Сергей Горошко
Яна Чурикова
Татьяна Яхина

Анастасия Сиваева

Анна Завтур
Вечер в вампирском логове (для аутентичности пространство декорировали портретами любимой семейки из Смоленска и винтажной мебелью, а гостей попросили стать амбассадорами готик-шик) стартовал приветственным словом от команды проекта.

Сергей Маевский

генеральный директор START Production

«Вампиры средней полосы» — это абсолютно особенный проект. Если есть ситуация, когда семья это не пустое слово, то здесь семья — это квинтэссенция того, как можно описать этот проект. Все люди были единой сплоченной командой, где каждый творец, каждый по-настоящему увлеченный делом. Это редкое ощущение, когда на площадке царит абсолютное единство и поддержка. Мы долго ждали начало съемок третьего сезона, и когда, наконец, они стартовали, было очень радостно видеть, что абсолютно все, кто присоединялись к команде, делали это с огромным удовольствием.

А режиссер и шоураннер Алексей Акимов сразу предупредил, что новый сезон только для тех, кто успел посмотреть предыдущие серии, иначе «вы ни фига не поймете».

Ольга Медынич. Джемал Тетруашвили
Nansi & Sidorov

Алина Ланина

Ольга Веникова и Александр Мизёв

Виктория Складчикова

Антон Артемьев

Антон Пампушный

Влад Аганов

Михаил Сотников

Гарик Абдразаков

Анна Ещенко

Дарья Ярец

Евгения Дмитриева

Дмитрий Журавлев и Елена Журавлева

Наташа Борисова

Никита Мусатов

Олег Шепс

Алексей Сапрыкин

Ольга Сутулова
Павел Братковский
Александра Никольская

Руслан Январев

Вампирский лук примерили: Сергей Горошко, Олег Шепс, Виктория Складчикова, Ольга Сутулова, Наташа Борисова, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Журавлев, Александр Мизев, Яна Чурикова, Дэниел Барнс, Юлия Хлынина, Анна Завтур, Антон Артемьев, Таисья Калинина, Андрей Максимов, Анастасия Сиваева, Таша Белая, Чингиз Гараев, Алексей Сапрыкин, Elvira T, Карен Адамян, Сергей Романович, Михаил Сотников, Ольга Веникова, Влад Аганов, Татьяна Яхина, Антон Пампушный, NANSI & SIDOROV, Джемал Тетруашвили, Анна Погосян.

Первая серия финала «Вампиров средней полосы» станет доступна на START уже 1 ноября.

Дмитрий Лысенков. Татьяна Догилева
Юля Беляева и Татьяна Яхина

Сергей Романович

Наташа Борисова

Юлия Синицына

Анна Погосян

Ольга Веникова и Алиса Лозовская

Таша Белая

Эльвира Т
Илья Золкин

Съемочная группа

Съемочная группа

