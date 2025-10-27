Гости премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Часть III

Публикуем третью часть репортажа с церемонии награждения победителей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025. Как проходило награждение победителей смотрите в первой и второй частях. Списки всех номинаций и участников премии — здесь. Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России!
Лера Бабич
Наталья Завадская, Дмитрий Завадский (ресторан "Северянин")
Михаил Чобаня, Ян Леонов (География)
Олеся Гаврилова
Никита Рыбникова, Яковлев Михаил (Сон, Моа)
Спирина Полина (Glutenfreeframes)
Ксения Пантелеймонова (Stroganoff Group), Андрей Власов (Stroganoff group), Мария Колякина (Русская рюмочая #1), Ольга Жолобова (Русская рюмочая #1)
Майя Габайдуллина
Тимофей Могилевский, Антон Харебов (Beauty Lounge)
Тамара Иванова-Исаева (гастрожурналист), Виктория Дим (гастрожурналист)
Анжелика Альшаева (КВС)
Инна Анащенко (Feliksov Diamonds), Марина Товмасян (Сысоев FM в Петербурге), Роман Меркушин (Ginza Project)
Павел Романов
Кристина Щербакова (КВС)
Морозов Андрей, Рябцева Мария (КИНО ТВ)
Анна Палагутина (ЭкоНива)
Елизавета Савинкова (AGT)
Пантелеймон Блудов, Алиса Швец (Осетр Петр)
Дарья Ряхина
Дарья Ряхина, Евгения Томбус
Алиса Гюнтнер
Александра Фуголь (М7) и Мирослава Голуб (Matilde)
Мария Милацкова, Дмитрий Суворов, Максим Кузнецов
Константин Крылов (Собака.ru)
Габбасова Анастасия, Захарова Виктория, Голяшова Линора (MimiClinic)
Юлия Мажарова (РивГош)
Рогова Александра (ЛОТТЕ отель Санкт-Петербург)
Дарья Рудая (гастроблогер)
Дарья Смирнова (Космос)
Арина Скопинова и Максим Винер
Елена Петрохалкина («Моя Вкусная Студия», Омск), Надежда Глушко (гастроблогер), Наталья Резникова (школа «СВЧ»)
Алиса Смирнова (Marja)
Юлия Качалина
Вита Копосова (Золотой ручей)
Марина Аверченко (Омск.Собака.ru)
Елена Старикова (стрит-фуд бар "Frank")
Елена Богданова (Омск.Собака.ru)
София Парфенова
