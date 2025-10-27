Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Гости премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Часть III

Публикуем третью часть репортажа с церемонии награждения победителей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025. Как проходило награждение победителей смотрите в первой и второй частях. Списки всех номинаций и участников премии — здесь. Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России!

Илья Бурнасов. Анна Авилова
Ася Элькина
Тарас Завальнюк. Олег Азимов, Ольга Смирнова, Игорь Ваулин, Тарас Завальнюк (команда ресторана Michèle)
Ренат Маликов, Полина Маликова (Толстун)
Дмитрий Грозный, Алексей Алексеев
Екатерина Попова, Сергей Попов
Анна Коварская, Олеся Дробот
Надежда Третьякова. Полина Шпеко
Дарья Павлюкевич. Егор Подкопаев (музыкант)
Галина Голованова-Дворянкина. Николай Дворянкин
Антон Исаков. Юлий Шилин, Ольга Шанина
Оксана Мочнова (Чугункина), Алексей Мочнов
Лера Бабич

Григорий Сасонко
Kito Jempere, Александра Новоселова. София Есаян
Стас Пауль
Андрей Ковалев, Александр Попов
Нина Квасняк
Александра Столярова, Олег Корчагин. Евгения Элькина
Ксения Гощицкая. Анна Митина
Станислав Левохо
Наталья Завадская, Дмитрий Завадский (ресторан "Северянин")

Марина Краснова
Михаил Чобаня, Ян Леонов (География)

Олеся Гаврилова

Никита Рыбникова, Яковлев Михаил (Сон, Моа)

Анжелика Котова
Артем Гребенщиков. Яна Гребенщикова
Спирина Полина (Glutenfreeframes)

Али Мамедов, Ольга Зелинская
Анна Рязанская
Наталья Цыпленко, Андрей Скрябин
Дмитрий Суворов. Мария Милацкова
Мария Фурсова. Людмила Антропова, Юлия Спасиченко
Денис Кондратенко
Марина Наумова
Ксения Пантелеймонова (Stroganoff Group), Андрей Власов (Stroganoff group), Мария Колякина (Русская рюмочая #1), Ольга Жолобова (Русская рюмочая #1)

Юлия Пашковская, Нана Гвичия
Майя Габайдуллина

Ксения Дубяго
Тимофей Могилевский, Антон Харебов (Beauty Lounge)

Светлана Соколова
Тамара Иванова-Исаева (гастрожурналист), Виктория Дим (гастрожурналист)

Анжелика Альшаева (КВС)

Максим Болонкин, Гаяне Рафаэлова
Инна Анащенко (Feliksov Diamonds), Марина Товмасян (Сысоев FM в Петербурге), Роман Меркушин (Ginza Project)

Павел Романов

Кристина Щербакова (КВС)

Диана Акгаева
Морозов Андрей, Рябцева Мария (КИНО ТВ)

Анна Палагутина (ЭкоНива)

Елизавета Савинкова (AGT)

Ксана Ковалева
Пантелеймон Блудов, Алиса Швец (Осетр Петр)

Дарья Ряхина

Дарья Ряхина, Евгения Томбус

Михаил Стацюк. Антон Шипицин
Алиса Гюнтнер

Александра Фуголь (М7) и Мирослава Голуб (Matilde)

Вероника Носкова. Мария Ионова
Мария Милацкова, Дмитрий Суворов, Максим Кузнецов

Ирина Хлопова
Дарья Скаянская. Валерия Дьячкова (Собака.ru)
Константин Крылов (Собака.ru)

Анжелика Смирнова
Габбасова Анастасия, Захарова Виктория, Голяшова Линора (MimiClinic)

Теймураз Тибилов, Эрнеста Арвентьева
Юлия Мажарова (РивГош)

Рогова Александра (ЛОТТЕ отель Санкт-Петербург)

Вероника Носкова. Галина Лысова (Ленинград Центр)
Татьяна Неклюдова
Константин Набель. Соня Ефимова
Дарья Рудая (гастроблогер)

Дарья Смирнова (Космос)

Арина Скопинова и Максим Винер

Елена Петрохалкина («Моя Вкусная Студия», Омск), Надежда Глушко (гастроблогер), Наталья Резникова (школа «СВЧ»)

Алиса Смирнова (Marja)

Юлия Качалина

Вита Копосова (Золотой ручей)

Марина Аверченко (Омск.Собака.ru)

Елена Старикова (стрит-фуд бар "Frank")

Елена Богданова (Омск.Собака.ru)

София Парфенова

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из селективных ресторанов;

Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne;

ВAIKALSEA Company — ведущего российского производителя байкальской воды в сегменте премиум;

ООО «АСГ» (Siberian Express);

BURENKA CLUB — изысканные закуски антипасти и деликатесные сыры;

Zealandia, сливочное масло для профессионалов;

MimiClinic — пространство красоты и эстетики.

