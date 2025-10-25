Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Репортажи

Церемония вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025. Часть I

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 прошла 23 октября. По традиции 400 гостей собрались в локации с мощной историей - бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Фирменные тарелки в 18 номинациях получили выдающиеся рестораны и профессионалы индустрии. 230 000 голосов было отдано за 126 номинантов — победителей выбирали не труженики отрасли, а их гости! Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России.

Александр Малич, Михаил Стацюк
Александр Малич, Михаил Стацюк

Церемонию награждения вели главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк и директор Александринского театра, член экспертного совета фуди с девятилетним стажем Александр Малич.

Наградные тарелки для лауреатов вручную изготовили мастера Императорского фарфорового завода.

В этом году мы решили, что победителей в номинациях «Лучший шеф-повар» и «Лучший ресторатор» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосовали за лучшего в своей категории сами номинанты.

Победителем в номинации «Лучший шеф-повар» стал Роман Киселев, который радует гедонистов в модных хотспотах Casper, René и Nothing Fancy. 

Победу в номинации «Лучший ресторатор» разделили Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова») и легендарный дуэт Дмитрия Блинова и Рената Маликова (Duo Band). Тарелки вручала главный редактор бренда и журнала Собака.ru Яна Милорадовская.

«Лучшим новым рестораном» стал Casper, проект Романа Киселева, Анри Бера и Стивена Шарма. Casper - заведение, где образцовое бистро встречает nordic-вайбы и всех петербургских модников! Анри Бер и Стивен Шарма получили тарелку из рук Михаила Процко, бренд-директора Siberian Express.

Арам Мнацаканов, Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
Ренат Маликов, Арам Мнацаканов, Дмитрий Блинов
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская, Александр Малич
Яна Милорадовская, Александр Малич, Михаил Стацюк
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Арам Мнацаканов
Арам Мнацаканов
Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
Роман Киселев
Роман Киселев
Михаил Процко, бренд- директор Siberian Express

Михаил Процко, бренд- директор Siberian Express

Стивен Шарма, Анри Бер
Анри Бер, Стивен Шарма
Стивен Шарма, Анри Бер. Оксана Островская, Анри Бер, Егор Рыбалко, Светлана Новицкая, Валерия Зверева. Снизу: Стивен Шарма, Егор Барилко, Денис Кондратенко (Команда Casper)

Оксана Островская, Анри Бер, Егор Рыбалко, Светлана Новицкая, Валерия Зверева. Снизу: Стивен Шарма, Егор Барилко, Денис Кондратенко (Команда Casper)

Иван Фролухин
Иван Фролухин
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Ренат Маликов, Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун), Ренат Маликов
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк

«Лучшим новым рестораном на каждый день» эксперты назвали «Огородники» потомственного ресторатора Марка Лапина. Это кухня регионов России в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского 1911 года — двухэтажной городской даче с изразцовой печью и окнами в пол. Тарелку Марк Лапин получил от Игоря Соколова и Андрея Капралова из BAIKALSEA Company.

Особенную награду «За развитие гастрономии» получили Артем и Алексей Гребенщиковы, ресторан Bobo, самый образцово-показательный авторский ресторан Петербурга и любимое место всех эстетов, гурманов, снобов и бонвиванов.

Марк Лапин
Марк Лапин
Андрей Капралов и Игорь Соколов (BAIKALSEA Company)

Андрей Капралов и Игорь Соколов (BAIKALSEA Company)

Марк Лапин
Марк Лапин
Марк Лапин, Ксения Лапина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Юнона Незванкина
Юнона Незванкина
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Марина Наумова
Марина Наумова
Артем Гребенщиков
Артем Гребенщиков
Артем Гребенщиков. Яна Гребенщикова
Артем Гребенщиков, Яна Гребенщикова

Впервые в истории нашей ресторанной премии редакция ввела номинацию «Великое меню», где каждый участник — уже победитель. В этой номинации стали лауреатами культовые заведения гастрономической столицы: от «Шаляпина» тарелку получил Леонид Ноткин, «Il Lago dei Cigni» - Галина Белоусова и Дмитрий Трушкин, «Probka» - Арам Мнацаканов и команда заведения, а от «VOX» - Наталья Цыпленко и Андрей Скрябин.

Наталья Цыпленко. Андрей Скрябин
Наталья Цыпленко, Андрей Скрябин 
Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Леонид Ноткин
Леонид Ноткин
Александр Малич
Александр Малич
Арам Мнацаканов. Александр Пастернак, Анна Жарова, Александра Диденко, Вячеслав Морозов
Арам Мнацаканов, Александр Пастернак, Анна Жарова, Александра Диденко, Вячеслав Морозов
Анна Балагурова
Анна Балагурова
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Дмитрий Трушкин, Галина Белоусова
Галина Белоусова, Дмитрий Трушкин
Дмитрий Трушкин, Михаил Стацюк, Галина Белоусова. Антон Аброян, Руслан Чернецов, Юлия Шампал
Галина Белоусова, Дмитрий Трушкин, Михаил Стацюк, Антон Аброян, Руслан Чернецов, Юлия Шампал

В номинации «Прорыв года среди шеф-поваров» тарелки получили сразу два шефа: основательница шампань-ресторана Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева и шеф Николай Хвалынский из Bellevue «Гранд Отель Мойка 22».

Чтобы вручить «Выбор редакции», на сцену поднялась гастроредактор Собака.ru Дарья Павлюкевич. Выбором редакции Собака.ru стала Екатерина Бокучава — ресторатор, создавшая точки притяжения «Место» и «Бар 8».

«Лучшим рестораном с доставкой Ultima Яндекс Еда» стал Duo Asia с авторской паназиатской кухней и гипнотическими вкусами. Тарелку Дмитрию Блинову, Ренату Маликову и Александру Попову вручили представили селективного сервиса Дмитрий Пархомчук и Анна Колпакова.

Карима Уразбаева
Карима Уразбаева
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Катя Бокучава
Катя Бокучава
Антон Исаков. Ольга Шанина
Антон Исаков, Ольга Шанина
Марина Краснова
Марина Краснова
Дмитрий Блинов, Александр Попов, Ренат Маликов. Анна Колпакова и Дмитрий Пархомчук (Ultima Яндекс еда)
Дмитрий Блинов, Александр Попов, Ренат Маликов, Анна Колпакова и Дмитрий Пархомчук (Ultima Яндекс еда)
Александр Попов, Дмитрий Блинов, Ренат Маликов
Дмитрий Блинов, Александр Попов, Ренат Маликов
Евгения Нагимова. Евгения Нагимова получила тарелку вместо шеф-повара Bellevue Евгения Хвалынского

Евгения Нагимова получила тарелку вместо шеф-повара Bellevue Евгения Хвалынского

Дмитрий Абрамов. Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова

В номинации «Лучший новый бар» победил Chez Serge. Круглосуточный коктейльный бар в лобби отеля Akyan спродюсировали идеологи нарядных вечеринок Çava Disco

«Лучшим бартендером» города признали Егора Барилко, отвечающего за алкогольный сторителлинг в Solids, Casper, «Игле». К нему бежим за самой харизматичной миксологией прямо сейчас — в бар-бильярдную Solids за «Отверткой» новой волны с флаффи-мандарином, прошедшим через шнековую соковыжималку, в «Иглу» — за выдержанным в ультразвуковой ванне негрони, а титулованный Casper — за сенсационный Basil Smash (продано 12 тысяч порций!).

Валерий Дятлов, Александра Столярова, Эдуард Конашевич. Евгения Элькина
Эдуард Конашевич, Александра Столярова, Валерий Дятлов, Евгения Элькина
Мария Федулина
Мария Федулина
Галина Голованова-Дворянкина, Александра Павлова, Ростислав Павлов. Николай Дворянкин
Галина Голованова-Дворянкина, Ростислав Павлов, Александра Павлова, Николай Дворянкин
Егор Барилко
Егор Барилко
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Ксана Ковалева
Ксана Ковалева

«Лучшим кондитером» фуди выбрали Ирину Лылову — сторонницу классической школы патиссери: в портфолио стажировки в мишленовских ресторанах Франции, опыт в Cococouture и Four Seasons, а сейчас Ира отвечает за десерты в светском «Саду».

В категории «Русский тренд» второй год подряд побеждают «Банщики»! Тарелку Станиславу Левохо вручал представитель Сhateau Tamagne Валентин Столбихин. Оценить полет гастрономической мысли «Банщиков» можно по одному лишь блюду: вареники из черно-желтого теста с начинкой из краба с эстрагоном и трюфельным маслом под крем-соусом из квашеной капусты и алым жемчугом красной икры.

В категории «Лучшая лапша» тарелку забрал бестселлер ресторана Crevette. Шеф-повар Олег Перфилов варит «Креветошик» с кастомизированной лапшой из Вьетнама в рыбном бульоне с предварительно запанированными и обжаренными тигровыми креветками, овощами, грибами и устричным соусом.

Ирина Лылова
Ирина Лылова
Ирина Лылова

Ирина Лылова

Мария Фурсова
Мария Фурсова
Станислав Левохо
Станислав Левохо
Екатерина Знак, Станислав Левохо. Анастасия Дробежкина
Екатерина Знак, Станислав Левохо, Анастасия Дробежкина
Екатерина Знак, Станислав Левохо. Валентин Столбихин (Сhateau Tamagne), Екатерина Знак, Станислав Левохо, Анастасия Дробежкина

Валентин Столбихин (Сhateau Tamagne), Екатерина Знак, Станислав Левохо, Анастасия Дробежкина

Олег Перфилов
Олег Перфилов
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина

«Фудмоллом года» стал Vokzal 1853 — самое большое гастрономическое пространство Петербурга и крупнейший фудмолл в Европе (девяносто корнеров и кухни всего мира!).

В номинации «Лучший новый завтрак в кафе» выиграла гастропекарня «Текстура» — за круассанами-шарами от топового пекаря Макса Бабича на двух точках (на Салова и у Балтийского вокзала в апарт-отеле Well) собираются многометровые очереди. Здесь завтраки целый день, и советуем начать с сырников под малиновым джемом с базиликом или бархатного французского омлета с авокадо и тамбовским окороком.

В актуальных гастрономических тенденциях также — моктейли. «Лучшим безалкогольным коктейлем» 2025 года признали Donut, который замиксовали в неокабаре с вайбом арт-кафе Серебряного века Кабаре «ШУМ». 

Отдельным событием вечера стало вручение специальной награды «Легенда». Ее удостоился «Гранд Отель Европа», который в этом году отмечает свое 150-летие. Награду приняла генеральный директор отеля Юлия Пашковская.

Алёна Мариничева, Евгений Гуревич
Алёна Мариничева, Евгений Гуревич
Евгений Гуревич, Алёна Мариничева. Труфанова Ирина, Андреев Иван, Филимонова Нина, Гуревич Евгений, Мариничева Алёна

Труфанова Ирина, Андреев Иван, Филимонова Нина, Гуревич Евгений, Мариничева Алёна

Алёна Мариничева
Алёна Мариничева
Андрей Ядошливый, Андрей Павлов, Михаил Денисенко, Александр Малич

Андрей Ядошливый, Андрей Павлов, Михаил Денисенко, Александр Малич

Андрей Павлов, Лера Бабич, Михаил Денисенко, Андрей Ядошливый

Андрей Павлов, Лера Бабич, Михаил Денисенко, Андрей Ядошливый

Артем Балаев
Артем Балаев
Артем Балаев, Анастасия Дианова. Артем Балаев, Тимур Гурцкая, Юрий Мужичков, Геннадий Григорьев, Анастасия Дианова

Артем Балаев, Тимур Гурцкая, Юрий Мужичков, Геннадий Григорьев, Анастасия Дианова

Виолетта Драйгор
Виолетта Драйгор
Юлия Пашковская
Юлия Пашковская
Юлия Пашковская. Александра Голованова, Екатерина Васильева, Денис Соболев, Юлия Пашковская, Ольга Румянцева, Елена Ильченко

Александра Голованова, Екатерина Васильева, Денис Соболев, Юлия Пашковская, Ольга Румянцева, Елена Ильченко

Партнеры торжественной церемонии: Chateau Tamagne, Siberian Express, вода «Байкал  и Ultima Яндекс Еда — подготовили для гостей изысканные угощения и напитки. 

Селективный сервис Ultima Яндекс Еда представил поп-ап с икрой. Угощение сервировали на специальной тележке, а к икре предлагали классическое сочетание — горячие оладьи.

Siberian Express отвечал за коктейльную карту мероприятия. Гости могли попробовать авторские миксы на основе водки: Siberian Spritz на основе кордиала из клубники и бузины, Black — с нотками кофе и черного хлеба, а также коктейль на основе кордиала из красного вина и свеклы Way.

Русские вина Chateau Tamagne, произведенные из винограда, выращенного в современном Центре энологии, идеально дополнили меню вечера (must-see  для дегустаторов!). Каждая бутылка — отражение неповторимого терруара, мастерства виноделов, современных тенденций и инновационных технологий. 

 

Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из селективных ресторанов;

Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne;

BAIKALSEA Company — ведущего российского производителя байкальской воды в сегменте премиум;

ООО «АСГ» (Siberian Express);

BURENKA CLUBизысканные закуски антипасти и деликатесные сыры;


Zealandiaсливочное масло для профессионалов.

Фото: Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет

