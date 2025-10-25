Церемония вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025. Часть I

Церемонию награждения вели главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк и директор Александринского театра, член экспертного совета фуди с девятилетним стажем Александр Малич.

Наградные тарелки для лауреатов вручную изготовили мастера Императорского фарфорового завода.

В этом году мы решили, что победителей в номинациях «Лучший шеф-повар» и «Лучший ресторатор» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосовали за лучшего в своей категории сами номинанты.

Победителем в номинации «Лучший шеф-повар» стал Роман Киселев, который радует гедонистов в модных хотспотах Casper, René и Nothing Fancy.

Победу в номинации «Лучший ресторатор» разделили Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова») и легендарный дуэт Дмитрия Блинова и Рената Маликова (Duo Band). Тарелки вручала главный редактор бренда и журнала Собака.ru Яна Милорадовская.

«Лучшим новым рестораном» стал Casper, проект Романа Киселева, Анри Бера и Стивена Шарма. Casper - заведение, где образцовое бистро встречает nordic-вайбы и всех петербургских модников! Анри Бер и Стивен Шарма получили тарелку из рук Михаила Процко, бренд-директора Siberian Express.