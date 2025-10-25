Церемония вручения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025. Часть I

Церемония награждения «Что Где Есть в Петербурге» — 2025 прошла 23 октября. По традиции 400 гостей собрались в локации с мощной историей - бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Фирменные тарелки в 18 номинациях получили выдающиеся рестораны и профессионалы индустрии. 230 000 голосов было отдано за 126 номинантов — победителей выбирали не труженики отрасли, а их гости! Собака.ru благодарит всех фуди и энтузиастов гастрономии, кто поддержал любимых шефов и заведения, вместе мы формируем Петербург – гастрономическую столицу России.
Церемонию награждения вели главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк и директор Александринского театра, член экспертного совета фуди с девятилетним стажем Александр Малич.
Наградные тарелки для лауреатов вручную изготовили мастера Императорского фарфорового завода.
В этом году мы решили, что победителей в номинациях «Лучший шеф-повар» и «Лучший ресторатор» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосовали за лучшего в своей категории сами номинанты.
Победителем в номинации «Лучший шеф-повар» стал Роман Киселев, который радует гедонистов в модных хотспотах Casper, René и Nothing Fancy.
Победу в номинации «Лучший ресторатор» разделили Арам Мнацаканов («Рестораны Арама Мнацаканова») и легендарный дуэт Дмитрия Блинова и Рената Маликова (Duo Band). Тарелки вручала главный редактор бренда и журнала Собака.ru Яна Милорадовская.
«Лучшим новым рестораном» стал Casper, проект Романа Киселева, Анри Бера и Стивена Шарма. Casper - заведение, где образцовое бистро встречает nordic-вайбы и всех петербургских модников! Анри Бер и Стивен Шарма получили тарелку из рук Михаила Процко, бренд-директора Siberian Express.
Оксана Островская, Анри Бер, Егор Рыбалко, Светлана Новицкая, Валерия Зверева. Снизу: Стивен Шарма, Егор Барилко, Денис Кондратенко (Команда Casper)
«Лучшим новым рестораном на каждый день» эксперты назвали «Огородники» потомственного ресторатора Марка Лапина. Это кухня регионов России в отреставрированной усадьбе инженера Данилевского 1911 года — двухэтажной городской даче с изразцовой печью и окнами в пол. Тарелку Марк Лапин получил от Игоря Соколова и Андрея Капралова из BAIKALSEA Company.
Особенную награду «За развитие гастрономии» получили Артем и Алексей Гребенщиковы, ресторан Bobo, самый образцово-показательный авторский ресторан Петербурга и любимое место всех эстетов, гурманов, снобов и бонвиванов.
Впервые в истории нашей ресторанной премии редакция ввела номинацию «Великое меню», где каждый участник — уже победитель. В этой номинации стали лауреатами культовые заведения гастрономической столицы: от «Шаляпина» тарелку получил Леонид Ноткин, «Il Lago dei Cigni» - Галина Белоусова и Дмитрий Трушкин, «Probka» - Арам Мнацаканов и команда заведения, а от «VOX» - Наталья Цыпленко и Андрей Скрябин.
В номинации «Прорыв года среди шеф-поваров» тарелки получили сразу два шефа: основательница шампань-ресторана Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева и шеф Николай Хвалынский из Bellevue «Гранд Отель Мойка 22».
Чтобы вручить «Выбор редакции», на сцену поднялась гастроредактор Собака.ru Дарья Павлюкевич. Выбором редакции Собака.ru стала Екатерина Бокучава — ресторатор, создавшая точки притяжения «Место» и «Бар 8».
«Лучшим рестораном с доставкой Ultima Яндекс Еда» стал Duo Asia с авторской паназиатской кухней и гипнотическими вкусами. Тарелку Дмитрию Блинову, Ренату Маликову и Александру Попову вручили представили селективного сервиса Дмитрий Пархомчук и Анна Колпакова.
В номинации «Лучший новый бар» победил Chez Serge. Круглосуточный коктейльный бар в лобби отеля Akyan спродюсировали идеологи нарядных вечеринок Çava Disco.
«Лучшим бартендером» города признали Егора Барилко, отвечающего за алкогольный сторителлинг в Solids, Casper, «Игле». К нему бежим за самой харизматичной миксологией прямо сейчас — в бар-бильярдную Solids за «Отверткой» новой волны с флаффи-мандарином, прошедшим через шнековую соковыжималку, в «Иглу» — за выдержанным в ультразвуковой ванне негрони, а титулованный Casper — за сенсационный Basil Smash (продано 12 тысяч порций!).
«Лучшим кондитером» фуди выбрали Ирину Лылову — сторонницу классической школы патиссери: в портфолио стажировки в мишленовских ресторанах Франции, опыт в Cococouture и Four Seasons, а сейчас Ира отвечает за десерты в светском «Саду».
В категории «Русский тренд» второй год подряд побеждают «Банщики»! Тарелку Станиславу Левохо вручал представитель Сhateau Tamagne Валентин Столбихин. Оценить полет гастрономической мысли «Банщиков» можно по одному лишь блюду: вареники из черно-желтого теста с начинкой из краба с эстрагоном и трюфельным маслом под крем-соусом из квашеной капусты и алым жемчугом красной икры.
В категории «Лучшая лапша» тарелку забрал бестселлер ресторана Crevette. Шеф-повар Олег Перфилов варит «Креветошик» с кастомизированной лапшой из Вьетнама в рыбном бульоне с предварительно запанированными и обжаренными тигровыми креветками, овощами, грибами и устричным соусом.
«Фудмоллом года» стал Vokzal 1853 — самое большое гастрономическое пространство Петербурга и крупнейший фудмолл в Европе (девяносто корнеров и кухни всего мира!).
В номинации «Лучший новый завтрак в кафе» выиграла гастропекарня «Текстура» — за круассанами-шарами от топового пекаря Макса Бабича на двух точках (на Салова и у Балтийского вокзала в апарт-отеле Well) собираются многометровые очереди. Здесь завтраки целый день, и советуем начать с сырников под малиновым джемом с базиликом или бархатного французского омлета с авокадо и тамбовским окороком.
В актуальных гастрономических тенденциях также — моктейли. «Лучшим безалкогольным коктейлем» 2025 года признали Donut, который замиксовали в неокабаре с вайбом арт-кафе Серебряного века Кабаре «ШУМ».
Отдельным событием вечера стало вручение специальной награды «Легенда». Ее удостоился «Гранд Отель Европа», который в этом году отмечает свое 150-летие. Награду приняла генеральный директор отеля Юлия Пашковская.
Партнеры торжественной церемонии: Chateau Tamagne, Siberian Express, вода «Байкал и Ultima Яндекс Еда — подготовили для гостей изысканные угощения и напитки.
Селективный сервис Ultima Яндекс Еда представил поп-ап с икрой. Угощение сервировали на специальной тележке, а к икре предлагали классическое сочетание — горячие оладьи.
Siberian Express отвечал за коктейльную карту мероприятия. Гости могли попробовать авторские миксы на основе водки: Siberian Spritz на основе кордиала из клубники и бузины, Black — с нотками кофе и черного хлеба, а также коктейль на основе кордиала из красного вина и свеклы Way.
Русские вина Chateau Tamagne, произведенные из винограда, выращенного в современном Центре энологии, идеально дополнили меню вечера (must-see для дегустаторов!). Каждая бутылка — отражение неповторимого терруара, мастерства виноделов, современных тенденций и инновационных технологий.
