Ужин Собака.ru с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025

Флагманский и самый титулованный итальянский ресторан Арама Мнацаканова Probka подготовил специальный гастро-сет для экспертного совета фуди. Вечер прошел в приподнятой атмосфере — гости дегустировали, голосовали и обсуждали. Ужин сопровождали русский винный бренд Chateau Tamagne, который провел красную и белую нити от аперитива до десерта, а сервис Ultima от Яндекс Еды создал уютный дух домашней траттории — маленький оазис Италии в центре Петербурга.
Закрытым голосованием знатоки гастрономической столицы определили лучших из списка финалистов в 11 номинациях. Их имена объявят 23 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».
Главный редактор бренда и журнала Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк рассказали о номинантах премии «Что Где Есть в Петербурге» 2025 года, а Арам Мнацаканов по видеосвязи представил специальный гастро-сет, созданный для события. Руководитель «Ultima Яндекс Еды» Валерия Морозова представила гастрономический сервис, а русский винный бренд Chateau Tamagne — Роман Крайнов.
Вечер выстроили как гастрономическое путешествие по бренд-истории ресторана, проведя гостей через разные вкусы и текстуры: от прохладных закусок до горячих индивидуальных паст и основных блюд. Ужин состоял из семи курсов, куда вошли бестселлеры из меню.
Елена Терещенко, Алексей Гарнага
Анна Князева
Коктейль Siberian Spritz
Ужин стартовал с аперитива — с кростини с лососем и красной икрой и игристым «Anima Millesimato». К началу подали также Siberian Spritz, коктейль на водке. Холодная линейка включала легенды меню: вителло тоннато (за 25 лет это блюдо видели премьер-министры и голливудские артисты), перчики тоннато, салат с камчатским крабом, авокадо и грейпфрутом. К столу подавали многозерновой хлеб на столетней закваске.
Антреме — кростини с черной икрой Aram Mnatsakanov Selection — сопровождала стопка ледяной водки. Икра бренда собрана от осетров, выращенных в быстрых водах реки Суды в Вологодской области. В каждую банку идет икра от одной рыбы.
Пасту представили в двух вариациях. Сначала подали постоянный хит Probka (почти полтора миллиона порций за 25 лет!) — тортелли с бурратой и черным трюфелем. Затем — блюдо, выверенное до миллиграмма, в духе квази-простоты: тальолини с чернилами каракатицы и красной икрой в сопровождении бокала хрустящего рислинга «Высокий Берег». По слухам, за два десятилетия это блюдо успели оценить легенды мирового масштаба: Мик Джаггер и Мерил Стрип.
Салат с камчатским крабом, авокадо и грейпфрутом
Вителло тоннато
Кростини с черной икрой и с ледяной стопкой водки
Тортелли с бурратой и черным трюфелем
Тортелли с бурратой и черным трюфелем
Тальолини с чернилами каракатицы и красной икрой
Дорада, запеченная по-сицилийски
Тирамису - легендарный десерт в подаче от Ultima Яндекс Еды
На основной курс предложили на выбор четыре бестселлера, которые неизменно присутствуют в меню с первого дня: дорада по-сицилийски, котолетта алла миланезе из индейки с салатом, спеццатино — рагу из телятины с артишоками, и осьминог по-сицилийски с бокалом сухого красного вина «Zweigelt. Par la Mer».
На десерт - легенда, тирамису в подаче от Ultima Яндекс Еды: пропитанные кофе и амаретто савоярди, привезенные из Италии, и крем с домашним маскарпоне. К нему предложили коллекционную мадеру «Madeira de Kuban. Chateau Tamagne Reserve» 2011 года выдержки.
Вина Chateau Tamagne идеально дополнили легендарное меню вечера, произведенные из винограда, выращенного в современном Центре энологии (must-see для дегустаторов!), каждая бутылка — это отражение неповторимого терруара, мастерства виноделов, современных тенденций и инновационных технологий.
Мария Зосимова
София Парфенова
Фото: Анастасия Большакова
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«Что где есть в Петербурге» — 2025
Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов
Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе - Центре энологии Chateau Tamagne
ООО «АСГ» (Siberian Express)
Комментарии (0)