Ужин Собака.ru с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025

Флагманский и самый титулованный итальянский ресторан Арама Мнацаканова Probka подготовил специальный гастро-сет для экспертного совета фуди. Вечер прошел в приподнятой атмосфере — гости дегустировали, голосовали и обсуждали. Ужин сопровождали русский винный бренд Chateau Tamagne, который провел красную и белую нити от аперитива до десерта, а сервис Ultima от Яндекс Еды создал уютный дух домашней траттории — маленький оазис Италии в центре Петербурга. 

Закрытым голосованием знатоки гастрономической столицы определили лучших из списка финалистов в 11 номинациях. Их имена объявят 23 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».

Яна Милорадовская
Александр Малич. Анастасия Антоненкова
Юлия Матвиенко
Михаил Стацюк
Мария Грудина, Юрий Грудин
Ирина Оганова
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Анна Нова
Покрас Лампас
Валерия Морозова, Анна Балагурова
Главный редактор бренда и журнала Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк рассказали о номинантах премии «Что Где Есть в Петербурге» 2025 года, а Арам Мнацаканов по видеосвязи представил специальный гастро-сет, созданный для события. Руководитель «Ultima Яндекс Еды» Валерия Морозова представила гастрономический сервис, а русский винный бренд Chateau Tamagne — Роман Крайнов.

Михаил Иванов
Александра Павлова, Ростислав Павлов
Дарья Павлюкевич
Кристина Сасонко, Виолетта Драйгор
Павел Кейв
Дмитрий Абрамов. Анна Зотова
Мария Фурсова. Юлия Спасиченко
Юнона Незванкина
Борис Прахин. Елена Прахина
Евгения Сероусова
Марина Краснова
Вечер выстроили как гастрономическое путешествие по бренд-истории ресторана, проведя гостей через разные вкусы и текстуры: от прохладных закусок до горячих индивидуальных паст и основных блюд. Ужин состоял из семи курсов, куда вошли бестселлеры из меню.

 

Юлия Машнич
Александр Малич, Михаил Иванов. Анастасия Антоненкова
Елизавета Замарина
Елена Терещенко, Алексей Гарнага

Анастасия Контарович
Анатолий Тимощук. Роман Крайнов
Анна Князева

Вероника Носкова
Ольга Зелинская
Коктейль Siberian Spritz

Виолетта Драйгор
Ужин стартовал с аперитива — с кростини с лососем и красной икрой и игристым «Anima Millesimato». К началу подали также Siberian Spritz, коктейль на водке. Холодная линейка включала легенды меню: вителло тоннато (за 25 лет это блюдо видели премьер-министры и голливудские артисты), перчики тоннато, салат с камчатским крабом, авокадо и грейпфрутом. К столу подавали многозерновой хлеб на столетней закваске.

Антреме — кростини с черной икрой Aram Mnatsakanov Selection — сопровождала стопка ледяной водки. Икра бренда собрана от осетров, выращенных в быстрых водах реки Суды в Вологодской области. В каждую банку идет икра от одной рыбы.

Пасту представили в двух вариациях. Сначала подали постоянный хит Probka (почти полтора миллиона порций за 25 лет!) — тортелли с бурратой и черным трюфелем. Затем — блюдо, выверенное до миллиграмма, в духе квази-простоты: тальолини с чернилами каракатицы и красной икрой в сопровождении бокала хрустящего рислинга «Высокий Берег». По слухам, за два десятилетия это блюдо успели оценить легенды мирового масштаба: Мик Джаггер и Мерил Стрип.

Салат с камчатским крабом, авокадо и грейпфрутом

Вителло тоннато

Кростини с черной икрой и с ледяной стопкой водки

Тортелли с бурратой и черным трюфелем

Тортелли с бурратой и черным трюфелем

Тальолини с чернилами каракатицы и красной икрой

Дорада, запеченная по-сицилийски

Тирамису - легендарный десерт в подаче от Ultima Яндекс Еды

На основной курс предложили на выбор четыре бестселлера, которые неизменно присутствуют в меню с первого дня: дорада по-сицилийски, котолетта алла миланезе из индейки с салатом, спеццатино — рагу из телятины с артишоками, и осьминог по-сицилийски с бокалом сухого красного вина  «Zweigelt. Par la Mer».

На десерт - легенда, тирамису  в подаче от Ultima Яндекс Еды: пропитанные кофе и амаретто савоярди, привезенные из Италии, и крем с домашним маскарпоне. К нему предложили коллекционную мадеру «Madeira de Kuban. Chateau Tamagne Reserve» 2011 года выдержки.

Анатолий Тимощук, Юлия Матвиенко, Анастасия Климова
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Кристина Сасонко
Юрий Грудин, Мария Грудина
Марина Краснова
Анна Балагурова
Евгения Сероусова, Покрас Лампас
Анна Колпакова

Вина Chateau Tamagne идеально дополнили легендарное меню вечера,  произведенные из винограда, выращенного в современном Центре энологии (must-see для дегустаторов!), каждая бутылка — это отражение неповторимого терруара, мастерства виноделов, современных тенденций и инновационных технологий.

Мария Грудина, Ростислав Павлов, Юрий Грудин
Валерия Морозова, Анна Балагурова
Юнона Незванкина, Михаил Стацюк
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Евгения Сероусова
Мария Ситник
Мария Зосимова

София Парфенова

Фото: Анастасия Большакова

Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«Что где есть в Петербурге» — 2025


Ultima Яндекс Еда, сервис доставки из авторских ресторанов

Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе - Центре энологии Chateau Tamagne

ООО «АСГ» (Siberian Express)

