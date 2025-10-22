Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Гала-ужин проекта «Императорские огородники» закрыл летний сезон террас «Гранд Отеля Мойка 22»

Огород на крыше у Дворцовой площади высадили лучшие музейщики страны из клуба «Ку‑Ку» («Курьер культуры»). Грядки радовали петербуржцев и туристов все лето, теперь бренд-шеф Николай Хвалынский собрал урожай и собрал огородников и друзей на тематический гала-ужин (тыква сорта «Сластена»! свёкла «Пабло»! кабачок «Заячье ушко»! патиссон «Солнышко»!).

Семен Михайловский, Яна Милорадовская
Кристина Березовская
Покрас Лампас
Андрей Плеханов, Наталья Метелица
Евгения Букато
Наталья Плеханова
Вадим Ветерков
Роман Ковриков
Янис Чамалиди
Евгения Нагимова
Елена Бадмаева
Антон Нечипоренко
Алексей Городнев. Светлана Смирнова
Василий Успенский
Мария Чеблакова
Анна Зарубина, Роман Ковриков. Елена Кузьменко
Алексей Швыдкин
Праздник в честь сбора урожая — отличный повод для планов на следующий сезон. Роман Ковриков, директор ГМЗ «Петергоф», анонсировал образовательные планы «Клуба императорских огородников» на зимний сезон. Анатолий Белкин и Семен Михайловский обсудили открытие музея «Коллекция». Наталья Ивановна Метелица рассказала о новом сезоне фестиваля «Дягилев. P.S.». Хореограф Вячеслав Самодуров делился балетными новостями — ждем весеннюю премьеру.

Сергей Менис, Наталья Сиверина
Катя Метелица
Алексей Городнев
Надежда Воскресенская
Карина Зайцева
Ринат Умяров
Наталья Дудий
Татьяна Новицкая
Наталья Такмакова
Семен Вельтман, Анна Васильева
Полина Дубасова
Оксана Катышева
Люди:
Мария Чеблакова, Анна Зарубина, Роман Ковриков Кристина Березовская, Антон Нечипоренко, Алексей Городнев, Ринат Умяров, Наталья Сиверина, Евгения Нагимова, Покрас Лампас, Янис Чамалиди, Наталья Метелица, Наталья Плеханова, Елена Бадмаева, Яна Милорадовская, Наталья Дудий, Сергей Менис, Андрей Плеханов, Семен Михайловский

