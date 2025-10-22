Гала-ужин проекта «Императорские огородники» закрыл летний сезон террас «Гранд Отеля Мойка 22»

Огород на крыше у Дворцовой площади высадили лучшие музейщики страны из клуба «Ку‑Ку» («Курьер культуры»). Грядки радовали петербуржцев и туристов все лето, теперь бренд-шеф Николай Хвалынский собрал урожай и собрал огородников и друзей на тематический гала-ужин (тыква сорта «Сластена»! свёкла «Пабло»! кабачок «Заячье ушко»! патиссон «Солнышко»!).