Гала-ужин проекта «Императорские огородники» закрыл летний сезон террас «Гранд Отеля Мойка 22»

Огород на крыше у Дворцовой площади высадили лучшие музейщики страны из клуба «Ку‑Ку» («Курьер культуры»). Грядки радовали петербуржцев и туристов все лето, теперь бренд-шеф Николай Хвалынский собрал урожай и собрал огородников и друзей на тематический гала-ужин (тыква сорта «Сластена»! свёкла «Пабло»! кабачок «Заячье ушко»! патиссон «Солнышко»!).
Евгения Букато
Вадим Ветерков
Василий Успенский
Алексей Швыдкин
Праздник в честь сбора урожая — отличный повод для планов на следующий сезон. Роман Ковриков, директор ГМЗ «Петергоф», анонсировал образовательные планы «Клуба императорских огородников» на зимний сезон. Анатолий Белкин и Семен Михайловский обсудили открытие музея «Коллекция». Наталья Ивановна Метелица рассказала о новом сезоне фестиваля «Дягилев. P.S.». Хореограф Вячеслав Самодуров делился балетными новостями — ждем весеннюю премьеру.
Катя Метелица
Надежда Воскресенская
Карина Зайцева
Татьяна Новицкая
Наталья Такмакова
Семен Вельтман, Анна Васильева
Полина Дубасова
Оксана Катышева
Комментарии (0)