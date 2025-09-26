Мария Абашова, Ирина Оганова, Александр Малич на презентации нового санатория «Кристалл»

«Кристалл» открывается 15 ноября на побережье Хосты в Сочи. Расположенный в редком оазисе природы: в 300 метрах от Черного моря и вблизи тисо-самшитовой рощи (объект ЮНЕСКО!) санаторий представляет собой новый формат, объединяющий традиции курортного лечения и инновационную медицину, а дизайн 354 номеров создан по принципам нейроархитектуры. На территории также расположатся 2 ресторана и 2 бара, круглогодичный акватермальный комплекс с бассейном, сауной и хаммамом, пляжный клуб и медицинский центр с широким спектром диагностики и терапии.