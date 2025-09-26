Мария Абашова, Ирина Оганова, Александр Малич на презентации нового санатория «Кристалл»

Этнографический музей стал главным светским спотом петербургского бомонда в сентябре. В неоклассических интерьерах по проекту архитектора Василия Cвиньина презентовали сверхсовременный санаторий «Кристалл» и его первую бренд-кампанию. Лицом art+fashion короткометражки режиссера Юрия Грымова и фотографий Даниила Головкина стала актриса театра и кино, космическая путешественница и амбассадор ЗОЖ-лайфстайла — Юлия Пересильд.
25 сентября в Мраморном зале на премьерный показ собрались crème de la crème Петербурга: прима Театра имени Эйфмана Мария Абашова, искусствовед и писательница Ирина Оганова, галерист Марина Гисич, директор Александринского театра Александр Малич, пионер актуальной каллиграфии Покрас Лампас и многие другие.
«Кристалл» открывается 15 ноября на побережье Хосты в Сочи. Расположенный в редком оазисе природы: в 300 метрах от Черного моря и вблизи тисо-самшитовой рощи (объект ЮНЕСКО!) санаторий представляет собой новый формат, объединяющий традиции курортного лечения и инновационную медицину, а дизайн 354 номеров создан по принципам нейроархитектуры. На территории также расположатся 2 ресторана и 2 бара, круглогодичный акватермальный комплекс с бассейном, сауной и хаммамом, пляжный клуб и медицинский центр с широким спектром диагностики и терапии.
В сеттинге исторических интерьеров бренд-кампанию с по-настоящему петербургским размахом представили генеральный директор санатория «Кристалл» Борис Анкудинов, актриса Юлия Пересильд и режиссер Юрий Грымов. Ролик снимали на территории оздоровительного комплекса в августе этого года. Со слов режиссера Юрия Грымова, в фильме отражена философия бренда: «"Кристалл" — идеальное место для отдыха моих самых близких и любимых людей». Здесь «перезагрузка становится комфортным и естественным процессом», — добавила в приветственном слове Юлия Пересильд и в завершение на удачу пропела знаменитый мотив из культовой картины Федерико Феллини «Сладкая жизнь».
Оживленный паблик-ток с участниками провела арт-директор Собака.ru Ксения Гощицкая.
Ирина Меркулова, Борис Анкудинов, Елена Давыдова, Елизавета Золотуева
Великоборец Денис и Кира Матвеева
Анастасия Дьякова
Дуся Горбовская
К презентации «Кристалла» в зале построили декорации, отражающие философию бренда: в постели за балдахином прилегла спящая красавица на пуантах, а у бара (с алхимическими коктейльными миксами!) гостей встречали сказочные персонажи в жабо и кринолинах. В лаунж-зоне можно было отдохнуть на креслах и послушать медитативный микс для расслабления.
Борис Анкудинов
Федорова Анна
Максим Дурнев, Павел Романов и Валентина Антюшина
София Парфенова
Диана Акгаева
Елизавета Савинкова
Димтрий Кравец, Екатерина Марышева
Фото: Дмитрий Многолет, Анастасия Большакова.
Комментарии (0)