Мария Абашова, Ирина Оганова, Александр Малич на презентации нового санатория «Кристалл»

Этнографический музей стал главным светским спотом петербургского бомонда в сентябре. В неоклассических интерьерах по проекту архитектора Василия Cвиньина презентовали сверхсовременный санаторий «Кристалл» и его первую бренд-кампанию. Лицом art+fashion короткометражки режиссера Юрия Грымова и фотографий Даниила Головкина стала актриса театра и кино, космическая путешественница и амбассадор ЗОЖ-лайфстайла — Юлия Пересильд.

25 сентября в Мраморном зале на премьерный показ собрались crème de la crème Петербурга: прима Театра имени Эйфмана Мария Абашова, искусствовед и писательница Ирина Оганова, галерист Марина Гисич, директор Александринского театра Александр Малич, пионер актуальной каллиграфии Покрас Лампас и многие другие.

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Мария Абашова
Мария Абашова
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Александр Малич
Александр Малич
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Марина Гисич
Марина Гисич
Юрий Грымов
Юрий Грымов
Анастасия Климова
Анастасия Климова
Наталия Архангельская
Наталия Архангельская
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Анна Снаткина
Анна Снаткина

Галина Голованова (Дворянкина)
Галина Голованова (Дворянкина)
Юлия Пересильд. Елена Давыдова
Юлия Пересильд, Елена Давыдова

«Кристалл» открывается 15 ноября на побережье Хосты в Сочи. Расположенный в редком оазисе природы: в 300 метрах от Черного моря и вблизи тисо-самшитовой рощи (объект ЮНЕСКО!) санаторий представляет собой новый формат, объединяющий традиции курортного лечения и инновационную медицину, а дизайн 354 номеров создан по принципам нейроархитектуры. На территории также расположатся 2 ресторана и 2 бара, круглогодичный акватермальный комплекс с бассейном, сауной и хаммамом, пляжный клуб и медицинский центр с широким спектром диагностики и терапии.

В сеттинге исторических интерьеров бренд-кампанию с по-настоящему петербургским размахом представили генеральный директор санатория «Кристалл» Борис Анкудинов, актриса Юлия Пересильд и режиссер Юрий Грымов. Ролик снимали на территории оздоровительного комплекса в августе этого года. Со слов режиссера Юрия Грымова, в фильме отражена философия бренда: «"Кристалл" — идеальное место для отдыха моих самых близких и любимых людей». Здесь «перезагрузка становится комфортным и естественным процессом», — добавила в приветственном слове Юлия Пересильд и в завершение на удачу пропела знаменитый мотив из культовой картины Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

Оживленный паблик-ток с участниками провела арт-директор Собака.ru Ксения Гощицкая.

Ирина Меркулова, Борис Анкудинов, Елена Давыдова, Елизавета Золотуева
Ирина Меркулова, Борис Анкудинов, Елена Давыдова, Елизавета Золотуева

Анастасия Климова
Анастасия Климова
Великоборец Денис и Кира Матвеева
Великоборец Денис и Кира Матвеева

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Иван Третьяков
Иван Третьяков
Анастасия Дьякова
Анастасия Дьякова

Дуся Горбовская
Дуся Горбовская

Евгения Годунова, Юрий Пелин
Юрий Пелин, Евгения Годунова
Ольга Петрова
Ольга Петрова
Мария Абашова. Владимир Афоничкин
Мария Абашова, Владимир Афоничкин
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина

К презентации «Кристалла» в зале построили декорации, отражающие философию бренда: в постели за балдахином прилегла спящая красавица на пуантах, а у бара (с алхимическими коктейльными миксами!) гостей встречали сказочные персонажи в жабо и кринолинах. В лаунж-зоне можно было отдохнуть на креслах и послушать медитативный микс для расслабления.

Ирина Оганова. Антон Харебов
Ирина Оганова, Антон Харебов
Кристина Массон
Кристина Массон
Анжелика Котова
Анжелика Котова
Борис Анкудинов
Борис Анкудинов

Александра Федо
Александра Федо
Мария Евневич
Мария Евневич
Федорова Анна
Федорова Анна

Максим Дурнев, Павел Романов и Валентина Антюшина
Максим Дурнев, Павел Романов и Валентина Антюшина

София Парфенова
София Парфенова

Екатерина Агапова, Анастасия Контарович
Анастасия Контарович, Екатерина Агапова
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Диана Акгаева

Диана Акгаева

Елена Окопная
Елена Окопная
Лена Голова
Лена Голова
Елизавета Савинкова

Елизавета Савинкова

Димтрий Кравец, Екатерина Марышева

Димтрий Кравец, Екатерина Марышева

Вероника Носкова
Вероника Носкова
Ксения Дубяго
Ксения Дубяго
Мария Ситник. Ольга Коста
Мария Ситник, Ольга Коста

Фото: Дмитрий Многолет, Анастасия Большакова.

