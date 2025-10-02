Вика Салават, Мария Абашова, Яна Милорадовская, Юлия Пересильд, Гоша Карцев: все гости мегапоказа Яндекс Маркета в Петербурге

Важнейшее фэшн-событие сезона — петербургский суперпоказ Яндекс Маркета в Российской Национальной Библиотеке (место силы библиофилов и кинолокация из «Мастера и Маргариты» Локшина!), где на километровый подиум (рекорд в истории русской моды!) вышли модели в главных мастхэвах сезона (от гротескных юбок Alaïa до гранд-ремешков Imakebags!).
Шоу открыла петербургская супермодель Алина Болотина, а главной звездой подиума стал фэшн-икона Данила Поляков. За стайлинг шоу отвечали братья Илья и Никита Хованские (раздали фирменный y2k-кор в комбо с ультрафеминными вайбами!), за организацию — модные partners in crime Артём Кривда и Екатерина Минкевич. Во front row собрались шоу-стилист Гоша Карцев, готическая дива Вика Салават, идеолог Lumpen Авдотья Александрова, худрук Meowshka Лидия Метельская, легенда стайлинга Влад Лисовец и весь А-лист Петербурга!
Екатерина Минкевич
Алиса Рубан
Александр Теслонд, Елизавета Гритченко
Григорий Верник
Слава Копейкин
Софья Беляева
Григорий Верник, Слава Копейкин
Юлия Ишимова
На подиуме — спортшик IRNBY, остромодные сумки из эко-кожи от ARNY PRAHT, кэужал-аутдор HUMANIST и бруталистские украшения Rushev. Не обошлось и без коллекций мировых брендов топ-листа (привет, Levi's, Hogl и Tommy Hilfiger!), а также мастхэвов из фэшн-мультивселенной Ushatava и точеных жакетов Autentiments.
Илья и Никита Хованские
Стилисты показа Яндекс Маркет в Петербурге
Этим показом мы стремились подчеркнуть высокий уровень, которого уже достигли российские бренды, поэтому опорой в стайлинге образов послужила подборка одежды, обуви и аксессуаров на Яндекс Маркете. Их можно успешно стилизовать и внедрять как в повседневные образы, так и для особых случаев. Особую атмосферу задает и место показа — Российская национальная библиотека. Так мероприятие подчеркивает диалог культуры и современных трендов — и этот же принцип делает моду живой и актуальной
Александра Георгиева
Александра Столярова, Капитолина Смирнова, Женя Элькина
Фиксируем восхитительный guest-лист! В коридорах библиотеки были замечены светская дива Ирина Оганова, актриса Юлия Пересильд, селебрити-стилист Олег Горчанин, сверхновые кинозвезды Слава Копейкин и Григорий Верник, готическая pregnancy-принцесса Вика. Не обошлось и без арт + фэшн звезд Петербурга — дизайнеров Леонида Алексеева, Яниса Чамалиди, Ольги Гинзбург, а также идеолога музея «Полторы комнаты» Юлии Сениной художника Сергея Бондарева и великой прима-балерины Марии Абашовой.
Мария Камова (Маш Милаш)
Артем Лялькин
Павел Романов
Марк Алексеенко
Анастасия Парфенова
Екатерина Гижевская
Карина Крапива
Кирилл Раневский
Владимир Трегубов
Мария Вагачева
София Парфенова, Кира Мартыненко
Мария Туева
Милена Кудринская
Андрей Мостовой
Алена Июньская
Екатерина Фишер
Дмитрий Кравец
Фото: Дмитрий Сайтимов, Артем Котелевец, Елена Пчелникова
