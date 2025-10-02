Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Вика Салават, Мария Абашова, Яна Милорадовская, Юлия Пересильд, Гоша Карцев: все гости мегапоказа Яндекс Маркета в Петербурге

Важнейшее фэшн-событие сезона — петербургский суперпоказ Яндекс Маркета в Российской Национальной Библиотеке (место силы библиофилов и кинолокация из «Мастера и Маргариты» Локшина!), где на километровый подиум (рекорд в истории русской моды!) вышли модели в главных мастхэвах сезона (от гротескных юбок Alaïa до гранд-ремешков Imakebags!).

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Вика Салават
Вика Салават
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Гоша Карцев
Гоша Карцев
Никита Хованский, Данила Поляков, Илья Хованский
Илья Хованский, Никита Хованский, Данила Поляков
Мария Абашова
Мария Абашова
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Лидия Метельская
Лидия Метельская
Данила Поляков
Данила Поляков
Владислав Лисовец
Владислав Лисовец
Олег Горчанин
Олег Горчанин
Юлия Машнич, Полина Шевцова
Полина Шевцова, Юлия Машнич
Янис Чамалиди
Янис Чамалиди
Алина Болотина
Алина Болотина
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Авдотья Александрова. Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова, Даниил Кондратьев

Шоу открыла петербургская супермодель Алина Болотина, а главной звездой подиума стал фэшн-икона Данила Поляков. За стайлинг шоу отвечали братья Илья и Никита Хованские (раздали фирменный y2k-кор в комбо с ультрафеминными вайбами!), за организацию — модные partners in crime Артём Кривда и Екатерина Минкевич. Во front row собрались шоу-стилист Гоша Карцев, готическая дива Вика Салават, идеолог Lumpen Авдотья Александрова, худрук Meowshka Лидия Метельская, легенда стайлинга Влад Лисовец и весь А-лист Петербурга!

Дмитрий Абрамов. Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Екатерина Минкевич

Екатерина Минкевич

Ксения Лапина, Марк Лапин
Марк Лапин, Ксения Лапина
Саша Паника
Саша Паника
Ксана Ковалева. Полина Ченцова
Ксана Ковалева, Полина Ченцова
Матвей Ларионенко
Матвей Ларионенко
Алиса Рубан

Алиса Рубан

Вика Салават. Александр Васильев
Вика Салават, Александр Васильев
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Александр Теслонд, Елизавета Гритченко

Александр Теслонд, Елизавета Гритченко

Сергей Бондарев, Светлана Бекасова
Светлана Бекасова, Сергей Бондарев
Григорий Верник

Григорий Верник

Слава Копейкин

Слава Копейкин

Сергей Луковский
Сергей Луковский
Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Софья Беляева

Софья Беляева

Юра Питенин, Мария Абашова, Мария Грудина
Мария Грудина, Юра Питенин, Мария Абашова
Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Ольга Рузакова, Вика Салават
Вика Салават, Ольга Рузакова
Григорий Верник, Слава Копейкин

Григорий Верник, Слава Копейкин

Мария Элькина
Мария Элькина
Юлия Ишимова

Юлия Ишимова

Дарья Удалена
Дарья Удалена
Екатерина Попова. Сергей Попов
Екатерина Попова, Сергей Попов
Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Мария Ситник. Мария Зосимова, Арина Полякова
Мария Ситник, Мария Зосимова, Арина Полякова

На подиуме — спортшик IRNBY, остромодные сумки из эко-кожи от ARNY PRAHT, кэужал-аутдор HUMANIST и бруталистские украшения Rushev. Не обошлось и без коллекций мировых брендов топ-листа (привет, Levi's, Hogl и Tommy Hilfiger!), а также мастхэвов из фэшн-мультивселенной Ushatava и точеных жакетов Autentiments.

Илья и Никита Хованские

Стилисты показа Яндекс Маркет в Петербурге

Этим показом мы стремились подчеркнуть высокий уровень, которого уже достигли российские бренды, поэтому опорой в стайлинге образов послужила подборка одежды, обуви и аксессуаров на Яндекс Маркете. Их можно успешно стилизовать и внедрять как в повседневные образы, так и для особых случаев. Особую атмосферу задает и место показа — Российская национальная библиотека. Так мероприятие подчеркивает диалог культуры и современных трендов —  и этот же принцип делает моду живой и актуальной

Ольга Рузакова
Ольга Рузакова
Александр Нагорный
Александр Нагорный
Елизавета Гусевская
Елизавета Гусевская
Лиза Серпова
Лиза Серпова
Любовь Леонтьева
Любовь Леонтьева
Мария Грудина, Ольга Рузакова, Юра Питенин
Ольга Рузакова, Юра Питенин, Мария Грудина
Вероника Кораева
Вероника Кораева
Лидия Метельская, Наталья Метельская
Наталья Метельская, Лидия Метельская
Тоня Углова
Тоня Углова
Матвей Ларионенко
Матвей Ларионенко
Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова)
Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова)
Светлана Соколова
Светлана Соколова
Александра Георгиева

Александра Георгиева

Ульяна Ким
Ульяна Ким
Максим Има
Максим Има
Александр Сергеенко. Софья Власова
Александр Сергеенко, Софья Власова
Александра Столярова, Капитолина Смирнова, Женя Элькина

Александра Столярова, Капитолина Смирнова, Женя Элькина

Фиксируем восхитительный guest-лист! В коридорах библиотеки были замечены светская дива Ирина Оганова, актриса Юлия Пересильд, селебрити-стилист Олег Горчанин, сверхновые кинозвезды Слава Копейкин и Григорий Верник, готическая pregnancy-принцесса Вика. Не обошлось и без арт + фэшн звезд Петербурга — дизайнеров Леонида Алексеева, Яниса Чамалиди, Ольги Гинзбург, а также идеолога музея «Полторы комнаты» Юлии Сениной художника Сергея Бондарева и великой прима-балерины Марии Абашовой. 

Мария Камова (Маш Милаш)

Мария Камова (Маш Милаш)

Артем Лялькин

Артем Лялькин

Павел Романов

Павел Романов

Антон Нечипоренко
Антон Нечипоренко
Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Светлана Бекасова
Светлана Бекасова
Марк Алексеенко

Марк Алексеенко

Сергей Бондарев
Сергей Бондарев
Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Лена Голова
Лена Голова
Екатерина Гижевская

Екатерина Гижевская

Карина Крапива

Карина Крапива

Тима Шоки
Тима Шоки
Кирилл Раневский

Кирилл Раневский

Вероника Носкова
Вероника Носкова
Мария Грудина, Сергей Лимонов
Сергей Лимонов, Мария Грудина
Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Юра Питенин, Мария Грудина
Мария Грудина, Юра Питенин
Дмитрий Абрамов. Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Мария Абашова
Мария Абашова
Владимир Трегубов

Владимир Трегубов

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Ник Брусковский, Ольга Гинзбург. Илья Пак
Ольга Гинзбург, Ник Брусковский, Илья Пак
Артем Кривда
Артем Кривда
Антон Исаков. Ольга Шанина
Антон Исаков, Ольга Шанина
Даниил Шульгин. Анатолий Алексеев
Даниил Шульгин, Анатолий Алексеев
Леонид Алексеев, Юлия Машнич. Родион Миронович
Леонид Алексеев, Юлия Машнич, Родион Миронович
Валерий Шафиров
Валерий Шафиров
Ксения Дубяго
Ксения Дубяго
Татьяна Неклюдова
Татьяна Неклюдова
Александра Федо
Александра Федо
Мария Вагачева

Мария Вагачева

София Парфенова, Кира Мартыненко

София Парфенова, Кира Мартыненко

Мария Туева

Мария Туева

Милена Кудринская

Милена Кудринская

Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Тима Шоки
Тима Шоки
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Яндекс Маркет Fashion Show

Яндекс Маркет Fashion Show

Алена Июньская

Алена Июньская

Екатерина Фишер

Екатерина Фишер

Дмитрий Кравец

Дмитрий Кравец

Фото: Дмитрий Сайтимов, Артем Котелевец, Елена Пчелникова

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Дмитрий Абрамов, Ксана Ковалева, Ксения Прихотько Авдотья Александрова, Сергей Лимонов, Сиу Нгуен, Тоня Углова, Даниил Шульгин, Александра Федо, Мария Ситник, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Полина Шевцова, Вероника Носкова, Юлия Машнич, Мария Абашова, Сергей Бондарев, Екатерина Попова, Илья Хованский, Никита Хованский, Светлана Соколова , Антон Нечипоренко, Олег Горчанин, Лиза Серпова, Антон Исаков, Лена Голова, Гоша Карцев, Елизавета Гусевская, Вика Салават, Мария Грудина, Ксения Лапина, Михаил Стацюк, Марк Лапин, Владислав Лисовец, Наталья Метельская, Ольга Рузакова, Ольга Гинзбург, Леонид Алексеев, Артем Кривда, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Светлана Бекасова, Максим Има, Алина Болотина, Любовь Леонтьева, Ксения Дубяго, Ник Брусковский, Мария Элькина, Сергей Луковский, Матвей Ларионенко, Дарья Удалена, Юлия Пересильд, Татьяна Неклюдова, Валерий Шафиров, Янис Чамалиди, Юра Питенин, Данила Поляков, Тима Шоки, Саша Паника, Яна Милорадовская, Александр Сергеенко, Вероника Кораева, Ульяна Ким, Александр Нагорный

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: