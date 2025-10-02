Вика Салават, Мария Абашова, Яна Милорадовская, Юлия Пересильд, Гоша Карцев: все гости мегапоказа Яндекс Маркета в Петербурге

Стилисты показа Яндекс Маркет в Петербурге

Этим показом мы стремились подчеркнуть высокий уровень, которого уже достигли российские бренды, поэтому опорой в стайлинге образов послужила подборка одежды, обуви и аксессуаров на Яндекс Маркете. Их можно успешно стилизовать и внедрять как в повседневные образы, так и для особых случаев. Особую атмосферу задает и место показа — Российская национальная библиотека. Так мероприятие подчеркивает диалог культуры и современных трендов — и этот же принцип делает моду живой и актуальной