Валерия Гай Германика, Федор Бондарчук, Алексей Герман-младший, Алексей Учитель, Леон Кемстач на дне рождения студии СТВ (и юбилее Сергея Сельянова!)

В ДК «Серп и Молот» звезды кино и шоу-бизнеса праздновали 33-летие студии Сергея Сельянова и Алексея Балабанова (и поздравляли Сергея Михайловича с 70-летием!).
Валерия Гай Германика
Виктория Толстоганова
Алена Михайлова
Лев Зулькарнаев
Сабина Ахмедова
Среди хитов основанной в 1992 году кинокомпании — разошедшаяся на цитаты дилогия «Брат», бандитский роуд-муви «Бумер», анимационная франшиза про богатырей, а еще любимый несколькими поколениями детей сериал про самого милого пришельца Лунтика.
Александр Робак
Мила Ершова и Святослав Рогожан
Макар Хлебников и Зака Абдрахманова
Александра Ревенко
Андрей Золотарев
Агния Кузнецова
Влад Прохоров и Наталья Гнеушева
Клим Шипенко
Анастасия Меськова и Мария Шумакова
Алексей Чадов
Елена Николаева
Леонид Бичевин
Светлана Камынина
Наталья Мещанинова и Степан Девонин
Софья Карпунина и Клим Шипенко
К своему дню рождения студия подготовила новые (и неожиданные!) прочтения культовых сцен из своих картин, которые гостям показали на большом экране вместе с роликом, где актеры и режиссеры разгадывали тайну аббревиатуры СТВ, и анонсом ближайших проектов компании. Сергей Сельянов принимал поздравления не только как руководитель кинокомпании СТВ, но и как именинник — 21 августа ему исполнилось 70 лет. Роль ведущей светского события досталась Алле Михеевой, а за саундтрек отвечали FRUKTЫ.
Анастасия Меськова и Влад Ценев
Александра Бабаскина и Антонина Бойко
Макар Хлебников и Олег Савостюк
Рубен Дишдишян и Сергей Сельянов
Владимир Яглыч и Антонина Паперная
Роман Евдокимов
Сергей Трофимов
Кирилл Логинов
Арам Вардеванян
Джаник Файзиев
Наталья Кудряшова
Кирилл Пирогов и Елена Николаева
Не забыли на празднике и о флагманских анимационных проектах студии: с гостями вышли поздороваться Лунтик, отличающийся умом и сообразительностью Конь Юлий из «Трех богатырей» и Малыш из «Барбоскиных». Ростовые куклы персонажей озвучили актеры дубляжа, подарившие свои голоса экранным версиям персонажей.
На память о вечере гостям предлагали сувениры из pop-up корнера. Все средства от продажи мерча передадут благотворительному фонду «Антон тут рядом».
Антон Златопольский
Маша Кошина
Александр Самойленко и Наталья Громова
Анастасия Перова
Вячеслав Муров и Евгения Маркова
Александра Бурова
Вачеслав Муругов, Сергей Сельянов, Евгения Маркова
Александр и Владимир Котт
Алексей Черников и Зака Абдрахманова
Сергей Дешин
Владимир и Александр Котт, Сергей Сельянов, Владимир Башта
Екатерина Кононенко
Дмитрий Давиденко и Сергей Сельянов
Теймур Джафаров и Антон Калинкин
Максим Уханов
Надежда Королева
Арам Вардеванян и Анна Халилулина
Максим Горбов
Антон Калинкин и Лиля Классен
Игорь Толстунов
Фото: пресс-служба СТВ
