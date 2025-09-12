Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Валерия Гай Германика, Федор Бондарчук, Алексей Герман-младший, Алексей Учитель, Леон Кемстач на дне рождения студии СТВ (и юбилее Сергея Сельянова!)

В ДК «Серп и Молот» звезды кино и шоу-бизнеса праздновали 33-летие студии Сергея Сельянова и Алексея Балабанова (и поздравляли Сергея Михайловича с 70-летием!).

Сергей Сельянов
Федор Балабанов
Валерия Гай Германика

Алексей Учитель. Максим Рогальский, Анастасия Акопян
Федор Бондарчук
Алексей Герман-младший
Любовь Аркус
Михаил Галустян. Филипп Янковский, Армен Ананикян
Тина Канделаки. Лео Канделаки
Александр Яценко
Виктория Толстоганова

Ирина Старшенбаум. Евгений Сангаджиев, Роман Евдокимов
Леон Кемстач. Антон Богданов, Лаура Кемстач и Алексей Чадов
Алена Михайлова

Дмитрий Дюжев
Матвей Лыков
Лев Зулькарнаев

Сабина Ахмедова

Среди хитов основанной в 1992 году кинокомпании — разошедшаяся на цитаты дилогия «Брат», бандитский роуд-муви «Бумер», анимационная франшиза про богатырей, а еще любимый несколькими поколениями детей сериал про самого милого пришельца Лунтика.

Алла Михеева
Александр Робак

Федор Бондарчук. Антон Златопольский
Мила Ершова и Святослав Рогожан

Олеся Судзиловская. Сергей Сельянов
Макар Хлебников и Зака Абдрахманова

Александра Ревенко

Андрей Золотарев

Агния Кузнецова

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева

Клим Шипенко

Анастасия Меськова и Мария Шумакова

Алексей Чадов

Елена Николаева

Алина Герман
Леонид Бичевин

Светлана Камынина

Наталья Мещанинова и Степан Девонин

Александра Сулим
Софья Карпунина и Клим Шипенко

К своему дню рождения студия подготовила новые (и неожиданные!) прочтения культовых сцен из своих картин, которые гостям показали на большом экране вместе с роликом, где актеры и режиссеры разгадывали тайну аббревиатуры СТВ, и анонсом ближайших проектов компании. Сергей Сельянов принимал поздравления не только как руководитель кинокомпании СТВ, но и как именинник — 21 августа ему исполнилось 70 лет. Роль ведущей светского события досталась Алле Михеевой, а за саундтрек отвечали FRUKTЫ.

Дмитрий Дюжев. Джаник Файзиев
Тина Канделаки, Сергей Сельянов. Лео Канделаки
Анастасия Меськова и Влад Ценев

Александра Бабаскина и Антонина Бойко

Макар Хлебников и Олег Савостюк

Рубен Дишдишян и Сергей Сельянов

Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Роман Евдокимов

Сергей Трофимов

Кирилл Логинов

Арам Вардеванян

Джаник Файзиев

Наталья Кудряшова

Кирилл Пирогов и Елена Николаева

Не забыли на празднике и о флагманских анимационных проектах студии: с гостями вышли поздороваться Лунтик, отличающийся умом и сообразительностью Конь Юлий из «Трех богатырей» и Малыш из «Барбоскиных». Ростовые куклы персонажей озвучили актеры дубляжа, подарившие свои голоса экранным версиям персонажей.

На память о вечере гостям предлагали сувениры из pop-up корнера. Все средства от продажи мерча передадут благотворительному фонду «Антон тут рядом».

Антон Златопольский

Маша Кошина

Александр Самойленко и Наталья Громова

Анастасия Перова

Вячеслав Муров и Евгения Маркова

Александра Бурова

Вачеслав Муругов, Сергей Сельянов, Евгения Маркова

Александр и Владимир Котт

Алексей Черников и Зака Абдрахманова

Сергей Дешин

Владимир и Александр Котт, Сергей Сельянов, Владимир Башта

Екатерина Кононенко

Дмитрий Давиденко и Сергей Сельянов

Теймур Джафаров и Антон Калинкин

Максим Уханов

Надежда Королева

Арам Вардеванян и Анна Халилулина

Максим Горбов

Антон Калинкин и Лиля Классен

Игорь Толстунов

Фото: пресс-служба СТВ

