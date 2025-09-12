Валерия Гай Германика, Федор Бондарчук, Алексей Герман-младший, Алексей Учитель, Леон Кемстач на дне рождения студии СТВ (и юбилее Сергея Сельянова!)

Не забыли на празднике и о флагманских анимационных проектах студии: с гостями вышли поздороваться Лунтик, отличающийся умом и сообразительностью Конь Юлий из «Трех богатырей» и Малыш из «Барбоскиных». Ростовые куклы персонажей озвучили актеры дубляжа, подарившие свои голоса экранным версиям персонажей.

На память о вечере гостям предлагали сувениры из pop-up корнера. Все средства от продажи мерча передадут благотворительному фонду «Антон тут рядом».