Предновогодний ужин с Мануэла Бортоламеолли. Как это было

Визит Мануэлы Бортоламеолли в столицу и встреча с друзьями и звездами российского шоу-бизнеса давно стали хорошей предпраздничной традицией. И этот год не стал исключением — совладелица бренда DIEGO M собрала гостей в столичном итальянском ресторане, чтобы отметить приближающийся Новый год и Рождество.