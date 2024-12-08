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Предновогодний ужин с Мануэла Бортоламеолли. Как это было

Визит Мануэлы Бортоламеолли в столицу и встреча с друзьями и звездами российского шоу-бизнеса давно стали хорошей предпраздничной традицией. И этот год не стал исключением — совладелица бренда DIEGO M собрала гостей в столичном итальянском ресторане, чтобы отметить приближающийся Новый год и Рождество. 

Мануэла Бортоламеолли, Анастасия Гребенкина

Мануэла Бортоламеолли, Анастасия Гребенкина

Константин Андрикопулос
Константин Андрикопулос
Ирина Безрукова, Мануэла Бортоламеолли

Ирина Безрукова, Мануэла Бортоламеолли

Анжелика Каширина

Анжелика Каширина

Ирина Безрукова, Алена Свиридова

Ирина Безрукова, Алена Свиридова

Мануэла Бортоламеолли, Глафира Тарханова

Мануэла Бортоламеолли, Глафира Тарханова

Наташа Стефаненко, Мануэла Бортоламеолли, Глафира Тарханова

Наташа Стефаненко, Мануэла Бортоламеолли,  Глафира Тарханова

Светлана Абрамова

Светлана Абрамова

Мануэла Бортоламеолли, Екатерина Вуличенко

Мануэла Бортоламеолли,  Екатерина Вуличенко

Наташа Стефаненко, Анна Тихомирова, Мануэла Бортоламеолли, Артем Овчаренко

Наташа Стефаненко, Анна Тихомирова, Мануэла Бортоламеолли, Артем Овчаренко

Провести пасмурный декабрьский вечер в теплой и душевной компании решили Наташа Стефаненко (близкий друг бренда DIEGO M), танцоры Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, певица Алена Свиридова, актрисы Екатерина Вуличенко, Ирина Безрукова, Анжелика Каширина, Глафира Тарханова и многие другие.

 

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Константин Андрикопулос

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