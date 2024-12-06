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Гала-ужин в загородном отеле: как прошел звездный вечер на берегу Финского залива

В начале зимы, когда предновогодняя суета одолевает людей, загородный Клуб «Скандинавия» и СПА решил собрать друзей в одном из старинных домов своего комплекса (памятник культуры федерального значения!), чтобы отпраздновать юбилей — в этом году флагман загородного отдыха в Курортном районе отметил 25-летие. Гостями вечера стали представители шоу-бизнеса и истеблишмента города. 

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Матвей Лыков
Матвей Лыков
Татьяна Полякова
Татьяна Полякова
Наталья Плеханова. Светлана Евстигнеева
Наталья Плеханова, Светлана Евстигнеева 
Надежда Третьякова. Юлия Кудрявцева
Надежда Третьякова, Юлия Кудрявцева 
Светлана Евстигнеева

Светлана Евстигнеева

Наталья Плеханова, Андрей Плеханов
Наталья Плеханова, Андрей Плеханов
Надежда Третьякова. Екатерина Метелица
Надежда Третьякова, Екатерина Метелица

Среди тех, кто провел пасмурный зимний вечер в загородном отеле, были Яна Милорадовская, Матвей Лыков, Татьяна Полякова, Наталья и Андрей Плехановы и многие другие. Гостям вечера были предложены блюда, вдохновленные историческими традициями, но при этом переосмысленные в современном стиле, от бренд-шефа комплекса Николая Хвалынского. 

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Люди:
Матвей Лыков, Татьяна Полякова, Наталья Плеханова Яна Милорадовская, Андрей Плеханов

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