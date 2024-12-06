Гала-ужин в загородном отеле: как прошел звездный вечер на берегу Финского залива

В начале зимы, когда предновогодняя суета одолевает людей, загородный Клуб «Скандинавия» и СПА решил собрать друзей в одном из старинных домов своего комплекса (памятник культуры федерального значения!), чтобы отпраздновать юбилей — в этом году флагман загородного отдыха в Курортном районе отметил 25-летие. Гостями вечера стали представители шоу-бизнеса и истеблишмента города.
Светлана Евстигнеева
Среди тех, кто провел пасмурный зимний вечер в загородном отеле, были Яна Милорадовская, Матвей Лыков, Татьяна Полякова, Наталья и Андрей Плехановы и многие другие. Гостям вечера были предложены блюда, вдохновленные историческими традициями, но при этом переосмысленные в современном стиле, от бренд-шефа комплекса Николая Хвалынского.
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