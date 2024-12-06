Гала-ужин в загородном отеле: как прошел звездный вечер на берегу Финского залива

Среди тех, кто провел пасмурный зимний вечер в загородном отеле, были Яна Милорадовская, Матвей Лыков, Татьяна Полякова, Наталья и Андрей Плехановы и многие другие. Гостям вечера были предложены блюда, вдохновленные историческими традициями, но при этом переосмысленные в современном стиле, от бренд-шефа комплекса Николая Хвалынского.