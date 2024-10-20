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Ким Кардашьян, Деми Мур, Кайли Дженнер, Селена Гомес и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии

Такого звездного столпотворения не видела даже ковровая дорожка «Оскара»! Звезды шоу-бизнеса, кино, режиссеры, продюсеры, модели и инфлюенсеры собрались в Лос-Анджелесе на четвёртом ежегодном гала-концерте Музея киноакадемии. 

Ким Кардашьян
Getty

Ким Кардашьян

Деми Мур
Getty

Деми Мур

Кайли Дженнер
Getty

Кайли Дженнер

Селена Гомес
Getty

Селена Гомес

Николь Кидман
Getty

Николь Кидман

Кайя Гербер
Getty

Кайя Гербер

Памела Андерсон
Getty

Памела Андерсон

Роузи Хантингтон-Уайтли
Getty

Роузи Хантингтон-Уайтли

Кендалл Дженнер
Getty

Кендалл Дженнер

Марион Котийяр
Getty

Марион Котийяр

Интересно, что изначально вечер задумывался как главный светский конкурент — мероприятие еще часто называют «Гала-концерт Западного побережья» — ведущим кинопремиям: каждый год организаторы стараются собрать на своем благотворительном ужине главных звезд А-листа. И у них это весьма неплохо получается: в этом году по ковровой дорожке прошлись Ким Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер (последнюю каждый раз ожидают увидеть с бойфрендом Тимоти Шаламе, но пара, которая вместе уже около года, предпочитает избегать света софитов), Николь Кидман, Селена Гомес, Деми Мур, ее второе я из фильма «Субстанция» Маргарет Куолли и многие другие. 

Деми Мур и Маргарет Куолли
Getty

Деми Мур и Маргарет Куолли

Ева Лонгория и Рики Мартин
Getty

Ева Лонгория и Рики Мартин

Хоакин Феникс и Руни Мара
Getty

Хоакин Феникс и Руни Мара

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Getty

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Квентин Тарантино и Ума Турман
Getty

Квентин Тарантино и Ума Турман

Все вырученные во время звездного мероприятия средства пойдут на поддержку музейных выставок, образовательных инициатив и общественных программ.

Джессика Бил
Getty

Джессика Бил

Ариана Гранде
Getty

Ариана Гранде

Эми Адамс
Getty

Эми Адамс

Джейден Смит
Getty

Джейден Смит

Галь Гадот
Getty

Галь Гадот

Сирша Ронан
Getty

Сирша Ронан

Зои Салдана
Getty

Зои Салдана

Элизабет Олсен
Getty

Элизабет Олсен

Оливия Уайлд
Getty

Оливия Уайлд

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