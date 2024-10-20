Ким Кардашьян, Деми Мур, Кайли Дженнер, Селена Гомес и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии

Такого звездного столпотворения не видела даже ковровая дорожка «Оскара»! Звезды шоу-бизнеса, кино, режиссеры, продюсеры, модели и инфлюенсеры собрались в Лос-Анджелесе на четвёртом ежегодном гала-концерте Музея киноакадемии.
Интересно, что изначально вечер задумывался как главный светский конкурент — мероприятие еще часто называют «Гала-концерт Западного побережья» — ведущим кинопремиям: каждый год организаторы стараются собрать на своем благотворительном ужине главных звезд А-листа. И у них это весьма неплохо получается: в этом году по ковровой дорожке прошлись Ким Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер (последнюю каждый раз ожидают увидеть с бойфрендом Тимоти Шаламе, но пара, которая вместе уже около года, предпочитает избегать света софитов), Николь Кидман, Селена Гомес, Деми Мур, ее второе я из фильма «Субстанция» Маргарет Куолли и многие другие.
Все вырученные во время звездного мероприятия средства пойдут на поддержку музейных выставок, образовательных инициатив и общественных программ.
Комментарии (0)