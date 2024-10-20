Ким Кардашьян, Деми Мур, Кайли Дженнер, Селена Гомес и другие звезды на гала-вечере Музея Американской Киноакадемии

Интересно, что изначально вечер задумывался как главный светский конкурент — мероприятие еще часто называют «Гала-концерт Западного побережья» — ведущим кинопремиям: каждый год организаторы стараются собрать на своем благотворительном ужине главных звезд А-листа. И у них это весьма неплохо получается: в этом году по ковровой дорожке прошлись Ким Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер (последнюю каждый раз ожидают увидеть с бойфрендом Тимоти Шаламе, но пара, которая вместе уже около года, предпочитает избегать света софитов), Николь Кидман, Селена Гомес, Деми Мур, ее второе я из фильма «Субстанция» Маргарет Куолли и многие другие.