Анатолий Тимощук, Анастасия Климова, Александр Малич, Татьяна Полякова и другие на ужине «Императорский огород. Урожай 2024»

Во время ужина создатели Стрельнинского огорода, основанного еще во времена Петра I, рассказали о гастро-предпочтениях светского общества царских времен: тогда любили и выращивали редис, артишоки и салаты-латуки. Известно, что император очень трепетно относился к своему огороду, а поэтому поручал приближенным покупать за границей для его пополнения редкие сорта деревьев, кустарников, кадочных растений, семян цветов и овощей. Сейчас же среди выращиваемых культур преобладает традиционные русские овощи: капуста, репа, редька, морковь, свекла, луки и другие.