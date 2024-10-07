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Анатолий Тимощук, Анастасия Климова, Александр Малич, Татьяна Полякова и другие на ужине «Императорский огород. Урожай 2024»

Первый урожай уже собран, а значит, пора его продегустировать — в ресторане Bellevue состоялся ужин «Императорский огород. Урожай 2024», организованный Гранд Отелем Мойка 22 совместно с Государственным музеем-заповедником «Петергоф». Гостям вечера — среди собравшихся были представители шоу-бизнеса, арт-сообщества, ресторанные продюсеры и многие другие — были поданы блюда из овощей со Стрельнинского огорода.

Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Александр Малич
Александр Малич
Дарья Павленко
Дарья Павленко
Ольга Гончарова, Ксения Гощицкая
Ольга Гончарова, Ксения Гощицкая
Татьяна Полякова
Татьяна Полякова
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Марина Железнова
Марина Железнова
Мария Гусева, Ольга Гусева
Мария Гусева, Ольга Гусева

Во время ужина создатели Стрельнинского огорода, основанного еще во времена Петра I, рассказали о гастро-предпочтениях светского общества царских времен: тогда любили и выращивали редис, артишоки и салаты-латуки. Известно, что император очень трепетно относился к своему огороду, а поэтому поручал приближенным покупать за границей для его пополнения редкие сорта деревьев, кустарников, кадочных растений, семян цветов и овощей. Сейчас же среди выращиваемых культур преобладает традиционные русские овощи: капуста, репа, редька, морковь, свекла, луки и другие. 

Алексей Ким
Алексей Ким
Ольга Маки
Ольга Маки
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Евгения Милова
Евгения Милова
Екатерина Арсеньева
Екатерина Арсеньева
Дарья Александрова
Дарья Александрова
Антон Нечипоренко
Антон Нечипоренко

Гостям вечера был подан сет из семи блюд, приготовленный из овощей с «царского» огорода: был и гребешок с редькой маргеланской, миндальным молоком и яблоком, и тыква с соленым лимоном, медом и пармезаном. Собравшиеся — за столом были Татьяна Полякова, Александр Малич, Ольга Маки, Ксения Гощицкая, Алена Мельникова и многие другие — высоко оценили кулинарные решения шеф-повара ресторана Bellevue Николая Хвалынского, который, вдохновившись отзывами гостей, решил оставить несколько блюд в основном меню заведения. 

Ирина Елизарова

Ирина Елизарова

Андрей Ершов с супругой

Андрей Ершов с супругой

Наталья Сиверина. с супругом
Наталья Сиверина, с супругом
Николай Хвалынский

Николай Хвалынский

Фото: Илья Круглянский

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Александр Малич, Анастасия Климова, Антон Нечипоренко Алена Мельникова, Дарья Павленко, Екатерина Арсеньева, Олег Перфилов, Ксения Гощицкая, Татьяна Полякова, Ольга Маки, Дарья Александрова, Анатолий Тимощук, Наталья Сиверина, Алексей Ким, Евгения Милова, Мария Гусева, Полина Сидихина, Марина Железнова, Ольга Гончарова, Ольга Гусева

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