Анатолий Тимощук, Анастасия Климова, Александр Малич, Татьяна Полякова и другие на ужине «Императорский огород. Урожай 2024»

Первый урожай уже собран, а значит, пора его продегустировать — в ресторане Bellevue состоялся ужин «Императорский огород. Урожай 2024», организованный Гранд Отелем Мойка 22 совместно с Государственным музеем-заповедником «Петергоф». Гостям вечера — среди собравшихся были представители шоу-бизнеса, арт-сообщества, ресторанные продюсеры и многие другие — были поданы блюда из овощей со Стрельнинского огорода.
Во время ужина создатели Стрельнинского огорода, основанного еще во времена Петра I, рассказали о гастро-предпочтениях светского общества царских времен: тогда любили и выращивали редис, артишоки и салаты-латуки. Известно, что император очень трепетно относился к своему огороду, а поэтому поручал приближенным покупать за границей для его пополнения редкие сорта деревьев, кустарников, кадочных растений, семян цветов и овощей. Сейчас же среди выращиваемых культур преобладает традиционные русские овощи: капуста, репа, редька, морковь, свекла, луки и другие.
Гостям вечера был подан сет из семи блюд, приготовленный из овощей с «царского» огорода: был и гребешок с редькой маргеланской, миндальным молоком и яблоком, и тыква с соленым лимоном, медом и пармезаном. Собравшиеся — за столом были Татьяна Полякова, Александр Малич, Ольга Маки, Ксения Гощицкая, Алена Мельникова и многие другие — высоко оценили кулинарные решения шеф-повара ресторана Bellevue Николая Хвалынского, который, вдохновившись отзывами гостей, решил оставить несколько блюд в основном меню заведения.
Фото: Илья Круглянский
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